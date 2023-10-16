Медведев и, скорее всего, Рублев. Кто из россиян сыграет на итоговых турнирах

Рейтинговые расклады на концовку сезона ATP и WTA.

Итоговые теннисные турниры ATP и WTA все ближе, а вакантных мест на них, как следствие, остается все меньше. Да и борьба за лидерство в рейтингах приобретает все более четкие очертания. В частности, у мужчин задача испанца Карлоса Алькараса догнать и перегнать серба Новака Джоковича выглядит куда более сложной, чем до китайской серии турниров. В свою очередь, у женщин шансы белоруски Арины Соболенко удержать первую строчку кажутся очень высокими.

Шансы Соболенко высоки

Вообще у женщин сезон, по сути, уже вышел на финишную прямую — помимо маленьких турнирчиков впереди только WTA Elite Trophy (24-29 октября) в китайском Чжухае и итоговый WTA Finals (29 октября — 5 ноября) в мексиканском Канкуне. В Чжухае сыграют те топ-теннисистки из топ-20, кто не отобрался на итоговый, а, значит, если обойдется без форс-мажоров, то сразу трое россиянок — Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова.

Конечно, нашим соотечественницам хотелось бы попасть в Канкун, но пробиться в восьмерку лучших даже при условии массовых отказов нереально — в чемпионской гонке Самсонова, Кудерметова и Касаткина занимают сейчас места с 15-го по 17-е. Мало того, восьмерка участниц WTA Finals определена — Соболенко, Ига Свентек из Польши, американки Кори Гауфф и Джессика Пегула, Елена Рыбакина из Казахстана, Онс Жабер из Туниса и Маркета Вондроушова и Каролина Мухова из Чехии.

При этом превосходство Соболенко над Свентек составляет 630 очков, что, конечно, отыгрывается в Канкуне, но с гигантским трудом. Максимально теннисистки могут заработать на итоговом 1500 очков в случае побед во всех пяти матчах, минимально — 375 баллов. Так что если Свентек не выиграет турнир, то Соболенко может хватить даже одной победы, а если та оступится до финала, то белоруске вообще можно проигрывать все подряд. В случае если Ига завоюет титул с пятью выигрышами, то задача Арины для удержания звания первой ракетки мира по итогам сезона-2023 действительно усложнится — понадобится или выход из группы в полуфинал с тремя победами или выход в финал с двумя выигрышами на групповом этапе.

Даниил Медведев и Новак Джокович. Фото Global Look Press

Удастся ли перегнать Джоковича?

У мужчин сезон продлится на несколько недель дольше, так что в борьбе за первую строчку рейтинга еще слишком много переменных. Впереди не только итоговый ATP Finals в Турине (12-19 ноября), но и турниры категории «250» и «500» на этой неделе, два турнира «500» в Вене и Базеле (23-29 октября), а также «мастерс» в Париже (30 октября — 5 ноября). То есть в розыгрыше с учетом итогового более 3000 очков. Другое дело, что на этой неделе суперзвезды во главе с Джоковичем, Алькарасом и россиянином Даниилом Медведевым не играют. Отдыхает и финалист шанхайского «мастерса» россиянин Андрей Рублев, занимающий сейчас в рейтинге и в чемпионской гонке пятые места.

Вообще к данному моменту путевки на итоговый турнир в Турин завоевал квартет теннисистов — Джокович, Алькарас, Медведев и Синнер. Рублеву не хватает до гарантированного попадания на заключительный турнир года 280 баллов. Но это пока, не исключено, что осечки конкурентов позволят ему квалифицироваться вообще без игры. Но все же лучше рассчитывать на собственные силы — сейчас девятого в чемпионской гонке американца Тейлора Фрица он опережает на 1300 очков, однако тот может сократить отставание в ближайшие дни на ATP 500 в Токио.

Конечно, если бы Андрей завоевал титул в Шанхае в матче с Хубертом Хуркачем из Польши, ему бы не пришлось беспокоиться о путевке в Турин — задача была бы уже выполнена. Хотя шансы, безусловно, и сейчас очень высоки, пусть сам Андрей привычно скромничает. «Я просто продолжу тренироваться, каждый день делать все возможное, чтобы отобраться в Турин, а там поглядим. Впереди у меня еще два турнира. Надеюсь, я смогу показать отличную игру в Вене и Париже, а там посмотрим, попаду я в Турин или нет. Если это удастся сделать, то у меня в этом году будет еще один турнир», — рассказал он на своей заключительной в 2023-м шанхайской пресс-конференции.

Помимо Рублева главными претендентами на оставшиеся места в восьмерке лучших чемпионской гонки являются Стефанос Циципас из Греции, Александр Зверев из Германии и датчанин Хольгер Руне, хотя последний, пусть и идет восьмым, переживает серьезнейший спад и сильно рискует пропустить Фрица, норвежца Каспера Рууда, Хуркача или кого-либо еще.

Карлос Алькарас. Фото AFP

Что касается сражения за первую строчку, то Джокович сейчас опережает Алькараса на 500 очков. Вроде немного, но Карлос после вылета в полуфинале в Пекине и четвертом круге «мастерса» в Шанхае явно находится не в лучшем психологическом и физическом состоянии. В то время как Новак не ездил в Китай и спокойно готовится к двум главным заключительным турнирам — парижскому «мастерсу» и ATP Finals, где будет главным фаворитом. Медведев, заявленный в Вене (там ему предстоит защищать прошлогодний титул) и Париже набрал в азиатском турне больше очков, чем Алькарас, но также не блеснул. Поэтому о лидерстве в рейтинге с отставанием в 2010 очков от Джоковича он, пожалуй, может только мечтать, разве что Новак и Карлос не сыграют в концовке сезона. Хотя если выдать концовку сезона, как в 2020-м с победами в Париже и на итоговом и набором 2500 очков... В любом случае ударная концовка сезона Даниилу явно не помешает, а из тройки лучших по итогам года он выпадет вряд ли — Синнер отстает на 1990 очков.

Чемпионская гонка ATP на 16 октября. 1. Новак Джокович (Сербия) — 8945 очков. 2. Карлос Алькарас (Испания) — 8445. 3. Даниил Медведев (Россия) — 6935. 4. Янник Синнер (Италия) — 4945. 5. Андрей Рублев (Россия) — 4275. 6. Стефанос Циципас (Греция) — 3615. 7. Александр Зверев (Германия) — 3415. 8. Хольгер Руне (Дания) — 3110. 9. Тейлор Фритц (США) — 2965. 10. Каспер Рууд (Норвегия) — 2795... 14. Карен Хачанов (Россия) — 2205... 41. Роман Сафиуллин (Россия) — 987... 47. Аслан Карацев (Россия) — 893... 77. Александр Шевченко (Россия) — 687.

Чемпионская гонка WTA на 16 октября. 1. Арина Соболенко (Белоруссия) — 8425 очков. 2. Ига Свентек (Польша) — 7795. 3. Кори Гауфф (США) — 5955. 4. Елена Рыбакина (Казахстан) — 5865. 5. Джессика Пегула (США) — 4895. 6. Онс Жабер (Тунис) — 3695. 7. Маркета Вондроушова (Чехия) — 3671. 8. Каролина Мухова (Чехия) — 3650. 9. Мария Саккари (Греция) — 3245. 10. Барбора Крейчикова (Чехия) — 2775... 15. Людмила Самсонова (Россия) — 2545. 16. Вероника Кудерметова (Россия) — 2460. 17. Дарья Касаткина (Россия) — 2410... 21. Екатерина Александрова (Россия) — 2035. 27. Анастасия Потапова (Россия) — 1588... 45. Анна Блинкова (Россия) — 1083... 53. Анастасия Павлюченкова (Россия) — 910... 57. Мирра Андреева (Россия) — 880... 75. Элина Аванесян (Россия) — 697... 78. Диана Шнайдер (Россия) — 645. 79. Анна Калинская (Россия) — 632... 94. Камилла Рахимова (Россия) — 485.