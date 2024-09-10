У Джоковича «горит» почти половина очков. Медведев и Рублев рискуют вылететь из десятки

Как изменится топ-10 ATP на конец года?

Лидерам тура предстоит тяжелая концовка года. Яннику Синнеру надо защищать 2180 очков, а именно победы в Вене и в Китае, а также финал Итогового турнира в Турине. С другой стороны, у итальянца есть отличные шансы пополнить свой рейтинг на «мастерсах» в Париже и Шанхае, где в прошлом году он вылетал на стадии 1/8 финала. Ближайший преследователь Янника Александр Зверев в теории может потеснить его с первого места. Однако для этого надо, чтобы Синнер везде уступал на ранних стадиях (или пропускал турниры), а Зверев, наоборот, выиграл несколько крупных титулов, включая итоговый (как в 2018 и 2021-м). Верится в это с трудом.

Как Зверев обошел Алькараса

У самого Зверева, который после US Open обновил свой рейтинговый рекорд, «горит» всего 960 очков. Больше всего за Турин — 400. Плюс немцу важно хорошо выступить в сентябре-октябре в Чэнду (победа в турнире ATP-250) и Пекине (полуфинал в турнире ATP-500).

Интересно, что по итогам US Open Зверев обошел Карлоса Алькараса, который в этом сезоне выиграл два титула «Большого шлема». Дело в том, что Саша собрал больше очков, чем испанец на «мастерсах» (2490/1510), на турнирах ATP-500 (800/230) и турнирах других категорий, в том числе United cup (685/100).

Однако у Алькараса есть хорошие шансы вернуться на вторую строчку и и вплотную приблизиться к Синнеру, особенно если Янник будет терять очки. Карлос неудачно провел концовку прошлого года, хоть и закончил его в статусе первой ракетки мира. В оставшиеся четыре месяца ему надо защитить 680 очков (400 из них — за Итоговый).

Больше же всего очков до конца года может потерять Новак Джокович — 2300. В прошлом сезоне серб заработал их на двух заключительных турнирах, выиграв «мастерс» в Париже и Итоговый. В этом году повторить те успехи будет очень сложно. Ноле выполнил главную задачу на сезон, выиграв Олимпийские игры, поэтому не выглядит сверхмотивированным. Хотя от него по-прежнему можно ждать победы в любом турнире, куда бы он ни заявился.

Даниил Медведев. Фото Reuters

Возьмет ли Медведев титул до конца года?

Много очков в теории могут потерять и лучшие теннисисты России. Даниилу Медведеву надо постараться защитить финал в Вене (300 очков), а также 400 очков на Итоговом (всего 1045). У Андрея Рублева «горит» 1165 баллов. Напомним, что в прошлом году Рубло добрался до финала «мастерса» в Шанхае (обидно проиграв Хуберту Хуркачу), а также набрал 400 очков в Париже. Зато на Итоговом Андрей потерпел три поражения подряд, поэтому в Турине в этом году у него есть хорошая возможность пополнить свой рейтинг. Правда, на последний турнир года ему еще предстоит отобраться.

Сейчас Рублев идет седьмым в чемпионской гонке ATP (3480), однако совсем рядом Алекс де Минуар (3305), Новак Джокович (3260), а замыкает топ-10 недавний обидчик Андрея на US Open Григор Димитров (2835). Так что борьба за топ-8 предстоит нешуточная.

Кстати, у того же Димитрова есть большая мотивация постараться отобраться в Турин. До конца года у него «горит» 1130 очков (600 — за финал парижского «мастерса», 360 — за полуфинал «Шанхая»). Если болгарин провалит эти турниры, то, вероятнее всего, покинет топ-10.

Еще больше очков — 1470 — защищать восьмой ракетке мира Хуберту Хуркачу, который пока только 13-й в чемпионской гонке (2590). Польский теннисист постарается вновь завоевать титул в Шанхае (1000) и как минимум дойти до финала в Базеле (300).

А вот меньше всего очков из топ-10 «потеряют финалист US Open-2024 Тэйлор Фритца (170) и Каспер Рууд (215). Так что до конца года при удачной игре американец и норвежец вполне могут зайти в топ-5. Хотя на этой неделе Тэйлор поднялся на самую высокую строчку в своей карьере (7) и уже вполне может быть доволен этим сезоном.

Вылетевшему из топ-10 Стефаносу Циципасу также важно наверстывать упущенное. В прошлом году он был в полуфинале Берси (360), Вены (180) и Антверпена (90).