Сафиуллин набрал отличную форму. Можно ждать от Романа прорыва в оставшейся части сезона

После классной игры на Олимпиаде россиянин взял титул в Северной Каролине.

Cary Tennis Classic

ATP-125

Финал

Роман Сафиуллин (Россия, 1) — Маттиа Белуччи (Италия) —1:6, 7:5, 7:5.

27-летний Роман Сафиуллин выиграл первый титул в сезоне, победив на «челленджере» в Кэри. Несмотря на невысокий статус турнира, в Северной Каролине собрался очень приличный состав. Проверить свои силы на американском харде незадолго до старта US Open-2024 также решили Александр Мюллер (в этом году обыграл Андрея Рублева в Риме), Аслан Карацев, Хамад Меджедович, Банжамен Бонзи, Кристофер Юбэнкс и Давид Гоффен. С двумя последними Сафиуллин встретился на пути к финалу.

Роман Сафиуллин. Фото Global Look Press

Волевая победа

Юбэнкс после прорывного прошлого сезона откровенно мучается в этом году. Четвертьфиналист Уимблдона-2023 выиграл всего два матча на турнирах «Большого шлема» и «мастерсах», выпав из топ-100. Поэтому вместо выступлений в Монреале и Цинциннати Кристофер отправился на ряд «челленджеров», чтобы набраться уверенности перед американским «мейджором». Однако в Линкольне первый «сеяный» во втором круге проиграл будущему победителю Джейкобу Фернли (британец дал бой Новаку Джоковичу на Уимблдоне), а в Кэри в двух сетах уступил Роману Сафиуллину.

Уроженец Подольска был «посеян» под первым номером, но это не помогло ему получить легкую сетку. Вслед за Юбэнксом Роман встретился c обладателем шести титулов на уровне ATP Давидом Гоффеном. Опытный бельгиец также проводит слабый сезон, вынужденно играя квалификации на турнирах «Большого шлема». Однако на харде Гоффен по-прежнему способен создать проблемы любому топу, поэтому победа Сафиуллина на двух тай-брейках дорогого стоит.

С другой стороны сетки к финалу двигался 23-летний Маттиа Белуччи. Перед турниром он был на 113-м месте в рейтинге ATP, но в Кэри показал, что уже в ближайшее время способен закрепиться в первой сотне. Он прошел Габриэля Диало, Федерико Гомеса и Михаила Кукушкина, который, к слову, выбил из борьбы Карацева. Набрав семь очков за победу над Франческо Пассаро Аслан возвращается в топ-100 и в понедельник, 19 августа, станет 99-й ракеткой мира.

Сафиуллин же войдет в топ-60 (59), прибавив семь позиций. Хотя финал с Белуччи начался для него по худшему сценарию — с разгромного проигрыша первого сета. Впрочем, Роман смог собраться и забрать две оставшиеся партии в упорной борьбе (россиянин уступил по брейкам — 4/5, но зато был очень хорош на первой подаче, особенно в решающем сете).

От Брисбена до Парижа

Для Сафиуллина это пятый титул «челленджера» в карьере и первый в сезоне. Напомним, что наивысшую позицию в рейтинге Роман имел в начале января 2024-го, когда дошел до полуфинала турнира в Брисбене. После побед над Алексеем Попырином, Бэном Шелтоном и Маттео Арнальди россиянин поднялся на 36-ю строчку. Однако развить успех не получилось. На Australian Open и «Ролан Гаррос» он вылетал в первом круге, уступив Таллону Грикспору и Душану Лайовичу соответственно (серб выиграл 6:4 в решающем пятом сете). Основным же турниром для Романа в этом году был Уимблдон, где ему надо было защищать 400 очков за прошлогодний четвертьфинал. И он сделал все возможное для этого.

В первом круге смог отыграть дефицит в два сета у крепкого Франсиско Серундоло, а во втором сете в четырех партиях оказался сильнее Томаша Махача. За выход в 1/8 Роман играл против Артура Фиса, у которого вел 2:1 по сетам (третья партия была выиграна со счетом 6:1), однако в концовке предпочтительнее выглядел 20-летний француз.

По итогам Уимблдона Сафиуллин потерял 23 позиции и занимал только 67-е место. Также летом Роман съездил на Олимпиаду в Париж, где обыграл двух крутых соперников. На кортах «Ролан Гаррос» он обыграл финалиста «мастерса» в Риме Алеханро Табило, а затем еще одного солидного грунтовика Томаса Мартина Этчеверри. Причем первую партию Роман и вовсе выиграл у аргентинца с «баранкой» (6:0).

Правда, дальше жребий свел россиянина с главным фаворитом турнира Карлосом Алькарасом. Это был второй их очный матч. В ноябре 2023-го в Париже, правда на другом корте, победа осталась за россиянином. На этот раз испанец взял реванш.

Роман только эпизодами играл с Карлосом на равных, но все равно заслужил похвалу за олимпийский турнир.

«В Берси он играл не так, хуже двигался, больше ошибался, — отмечал Сафиуллин после матча с Алькарасом. — Плюс там был хард — более быстрое покрытие, мне было комфортно играть, мог выходить к сетке. Здесь даже если бы я хорошо играл... Что против других работало, с Алькарасом — нет. Он умудряется эти тяжелые мячи доставать. Вначале получалось хорошо подавать, смог пару мячей забить. Потом плохо сыграл с лета, где-то сам ошибся, действовал невнимательно. Сам виноват, еще и позволил Карлосу сделать второй брейк. После этого тяжело было вернуться, хотя один раз и получилось взять его подачу».

После Олимпиады Сафиуллин отправился в Монреаль, где его продвижение в первом круге остановил Алехандро Давидович-Фокина, зато удалось выиграть два матча в паре с Даниилом Медведевым. Именно Роман был лидером российского дуэта. На этой же неделе удалось выиграть титул в США. Очевидно, что Сафиуллин набрал хорошую форму и вполне может здорово закончить текущий сезон.