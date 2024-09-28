Сафиуллин вел в счете в матче с Синнером. Но Яннику не помешали плохие новости от ВАДА

Сегодня, 13:30
Турнир ATP 500. Пекин. Второй круг
Янник Синнер (Италия, 1) — Роман Сафиуллин (Россия, LL) — 3:6, 6:2, 6:3
Флавио Коболли (Италия) — Павел Котов (Россия, Q) — 6:4, 6:2
Россиянин Роман Сафиуллин едва не «снял скальп» с лидера мирового рейтинга Янника Синнера. Роман во втором круге турнира ATP 500 в Пекине выиграл первый сет, но все же не смог совладать с прибавившей затем первой ракеткой мира.
Нынешний сезон пока складывается для Сафиуллина менее удачно, чем прорывной прошлогодний. В 2023-м у Романа в активе был четвертьфинал Уимблдона, где, кстати, в четырех партиях он уступил как раз Синнеру, и финал в Чэнду, где он был близок к победе над Александром Зверевым из Германии, а также выигрыш у испанца Карлоса Алькараса на «мастерсе» в Париже. В 2024-м пока таких подвигов нет, хотя после крайне слабого старта сезона россиянин все же прибавил — дошел до третьих кругов Уимблдона и Олимпийских игр в Париже, а также завоевал титул на «челленджере» в Кари.
На прошлой неделе в Чэнду во втором круге он уступил китайцу Шану Цзюньчэну (7:5, 3:6, 3:6), завоевавшему в итоге титул. А в Пекине даже не смог пройти квалификацию, проиграв в финальном раунде испанцу Роберто Баутисте Агуту (5:7, 6:3, 4:6). Однако отказы сразу нескольких игроков помогли ему и еще двум теннисистам пройти в основную сетку в качестве «лаки лузеров». После чего достаточно уверенно обыграть швейцарца Стэна Вавринку (6:3, 6:4), благодаря чему Роман поднялся в топ-70 чемпионской гонки.
Правда, Яннику он проиграл оба предыдущих матча. С другой стороны, Синнер подошел к турниру без игровой практики — после титула на US Open он отдыхал от соревнований на протяжении двух с половины недель. Победа на старте в Пекине, где итальянец в прошлом году завоевал титул, над чилийцем Николасом Харри получилась непростой — 4:6, 6:3, 6:1.
Да и новости с утра пришли для Янника если не шокирующие, то как минимум крайне неприятные. Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение независимого трибунала Международного агентства по честности тенниса (ITIA) не дисквалифицировать Синнера, несмотря на мартовские положительные допинг-пробы на клостебол.
«ВАДА считает, что вывод об «отсутствии вины или непреднамеренности» не был правильным в соответствии с применимыми правилами. ВАДА требует отстранения на срок от одного до двух лет. ВАДА не требует аннулирования каких-либо результатов, за исключением тех решений, которые уже были вынесены трибуналом первой инстанции», — объявлено на сайте организации. Так что угроза остаться без тенниса на год или даже два вновь стала для Синнера реальной.
Не исключено, что под впечатлением от этой новости итальянец начал встречу с Сафиуллиным очень слабо, допуская много брака при своих фирменных мощнейших ударах. Роман, напротив, действовал собранно и закономерно повел с брейком 3:0. Правда, вскоре лидер мирового рейтинга чуть пришел в себя, сделал обратный брейк, сократил разрыв до минимума (2:3), но сразу же вновь отдал свою подачу. После чего россиянин сумел-таки выиграть следующий гейм, несмотря на три брейк-пойнта у Янника и обидную двойную при «ровно». Через несколько минут Сафиуллин уже очень уверенно подал на первый сет, повысив шансы на выигрыш матча.
Но постепенно, как и во встрече с Харри, Синнер начал действовать все лучше и лучше. Количество ошибок сократилось, а активно выигранных мячей — увеличилось. Да и подача наладилась. Так что итальянец завладел игровым преимуществом, пусть в первых двух геймах второго сета на своей подаче Роман ушел-таки с брейк-пойнтов. А вот при 2:3 сделать это не смог. Он уже не успевал за темпом набравшего обороты Синнера в обменах ударами на задней линии. Да и попытки что-то изменить в рисунке игры не удавались — укороченные почти не работали. Как и выходы с сетки — из-за классных обводок первой ракетки мира.
В общей сложности в конце второго и начале третьего сетов Синнер выиграл семь геймов подряд! Этот провал у Романа, по сути, и предопределил исход встречи. Затем россиянин вновь выровнял игру и даже сделал 40:40, когда Янник подавал на выход в четвертьфинал. Но на большее Сафиуллина не хватило. Тем не менее для «лаки лузера» из России выход во второй круг в Пекине и практически равную игру с лучшим на сегодня теннисистом мира можно расценить как хороший результат. Не стоит удивляться, если в концовке сезона Роман сумеет-таки показать хорошие результаты и подняться в рейтинге ATP повыше нынешней 69-й строчки.