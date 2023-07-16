Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Скандалы

Сегодня, 16:20

Российских теннисистов не пустят на турнир в Польшу. Это снова сойдет с рук?

Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Теннисист Алексей Ватутин
Алексей Ватутин.
Фото Global Look Press
Теннисистка Виталия Дьяченко
Виталия Дьяченко.
Фото Global Look Press
Стив Саймон
Стив Саймон.
Фото Global Look Press
1/3
Telegram Дзен
Поляки последовали примеру прибалтов, которые с прошлого года отказывают в аккредитациях представителям России и Белоруссии.

Организаторы мужского турнира «Челленджер» в польском городе Гродзиск-Мазовецкий с призовым фондом в 110 тысяч долларов возмутили спортивную общественность России заявлением о запрете на выступление игроков из России и Белоруссии. «Учитывая ситуацию на Украине, просим россиян и белорусов не заявляться на турнир. Теннисистам из этих стран не рады на наших соревнованиях и в комплексе «Козерки». Мы не гарантируем им места на турнире», — говорится в заявлении организаторов стартов, которые пройдут с 14 по 19 августа.

Не пустят — будет скандал?

Формально российские и белорусские теннисисты допущены до соревнований под эгидой ATP (а «Челленджер-тур» относится именно к таким) в нейтральном статусе. И чисто теоретически полякам теперь может грозить лишение очков и штраф, как это произошло в 2022 году с Уимблдоном. «Это политика, надо внимания не обращать нам на нее, а играть и делать свое дело. Если виза есть — надо ехать. Не пустят — будет скандал», — приводит ТАСС слова главы Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева.

Принцесса Уэльская Кэтрин на&nbsp;Уимблдоне. Русские на Уимблдоне — без финалов и скандалов. И чего вы боялись, британцы?

В прошлом году в Козерках выступал российский игрок Алексей Ватутин, который добрался до четвертьфинала. Непонятно, что в геополитическом плане поменялось за год и что сподвигло поляков на самовольное ужесточение санкций. Разве что они вдохновились примером организаторов Европейских игр-2023 в Кракове, которые также не пустили спортсменов из России и Белоруссии, просто не выдав им визы. И за это были лишены статуса чемпионата Европы по фехтованию.

Ранее польские власти неоднократно заявляли, что не допустят выступления российских атлетов на своей территории. Также они в числе самых активных в вопросе тотального бана наших сборных, в том числе на Олимпиаде-2024. И в данном случае, учитывая невысокий статус соревнований в Гродзиск-Мазовецком, подобный демарш, увы, может сойти им с рук. Во всяком случае, организаторы теннисных соревнований из Латвии и Эстонии в прошлом году безнаказанно запрещали заявки игроков с российским паспортом.

Стив Саймон
Стив Саймон.
Фото Global Look Press

Никакого сочувствия

В июле прошлого года российские девушки были сняты с турнира с призовым фондом в 25 тысяч долларов в эстонском Пярну. Это произошло по требованию правительства страны. «Международный спорт сейчас никоим образом не отделен от политики, Россия и Белоруссия используют спорт ради достижения своих стратегических целей. Этим решением мы посылаем четкий сигнал», — объяснила тогда случившееся исполняющая обязанности министра культуры Эстонии Лийна Керсна. В июне в допуске на турнир ITF в Лиепае россиянкам и белорускам отказал Латвийский теннисный союз.

Поведение организаторов турнира в Лиепае вызвало скандал, так что комментировать его пришлось даже главе WTA Стиву Саймону. «Мы придерживаемся принципов, согласно которым спортсмены могут заявляться на турнир в соответствии с рейтингом, — заявил тогда чиновник. — Мы уже обратились в ITF, чтобы они помогли пострадавшим теннисисткам найти другие турниры, как это ранее происходило с турнирами в Великобритании и Германии. В ITF нас заверили, что они готовы оказать полную поддержку игрокам, чтобы у них были равные возможности участвовать в турнирах согласно их положению в рейтинге».

Виталия Дьяченко. «Надеюсь освободиться от политики, расизма и нацизма». Российскую теннисистку сняли с самолета из-за паспорта

Такая забота — это здорово. Только турнир W60 в Лиепае в этом году прошел как ни в чем не бывало, и в его сетке ни было ни одной представительницы России и Белоруссии. Для сравнения, в 2021 году там играли девять наших девушек. Турнир W25 в Пярну стартует на следующей неделе. Надо ли говорить, что ни в основной, ни в квалификационной сетке там нет наших игроков. Можно, конечно, сказать, что значимость этих стартов (как и турнира в Гродзиск-Мазовецком) вызывает большие сомнения. Однако тезис, что правила едины для всех, кажется, работает очень выборочно.

Теннисистка Виталия Дьяченко
Виталия Дьяченко.
Фото Global Look Press

Ранее российская теннисистка Виталия Дьяченко рассказала, как польская авиакомпания LOT Polish Airlines отказала ей в вылете из-за российского паспорта. В результате девушке пришлось почти сутки провести в аэропорту Каира и сняться с ближайшего турнира. «В WTA я написала, но никакого ответа, сочувствия, сожаления с их стороны не было. Просто сказали, что пришлют еще одно вспомогательное письмо. Никаких комментариев. Они заботятся только о теннисистах-украинцах. Но о том, что русские тоже сталкиваются с проблемами, никто не думает», — заявила Дьяченко в интервью «Известиям».

Теннис
Сборная России по теннису
9
Читайте также
«Уезжать из Омска обидно и досадно. Но переход в СКА — сильный шаг». Первое большое интервью Грицюка в новом клубе
ЦСКА заслуживал Суперкубок больше «Зенита». Эта победа — имени Кержакова
Брошенный годовалый ребенок найден у жилого дома в Москве
Праправнучка полицейского заявила, что установила личность Джека-потрошителя
Переход на возраст: число работающих пенсионеров снизится на треть к 2025-му
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Международная федерация плавания отложила рассмотрение вопроса о допуске российских спортсменов
В Минспорте Польши заявили, что не могут повлиять на допуск россиян до турниров в стране
Уайлд заявил, что на Олимпиаду-2026 ему легче попасть с паспортом США
Легкоатлетка Полудкина о предложении сборной Сирии: «Оно было выгодным, но я отказалась»
Митрофанов: «Доля вероятности существует на все, на срыв товарищеского матча России с Катаром тоже»
В РФС рассказали о приостановке переговоров со сборной Бразилии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Биография Аслана Карацева