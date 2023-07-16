Российских теннисистов не пустят на турнир в Польшу. Это снова сойдет с рук?

Поляки последовали примеру прибалтов, которые с прошлого года отказывают в аккредитациях представителям России и Белоруссии.

Организаторы мужского турнира «Челленджер» в польском городе Гродзиск-Мазовецкий с призовым фондом в 110 тысяч долларов возмутили спортивную общественность России заявлением о запрете на выступление игроков из России и Белоруссии. «Учитывая ситуацию на Украине, просим россиян и белорусов не заявляться на турнир. Теннисистам из этих стран не рады на наших соревнованиях и в комплексе «Козерки». Мы не гарантируем им места на турнире», — говорится в заявлении организаторов стартов, которые пройдут с 14 по 19 августа.

Не пустят — будет скандал?

Формально российские и белорусские теннисисты допущены до соревнований под эгидой ATP (а «Челленджер-тур» относится именно к таким) в нейтральном статусе. И чисто теоретически полякам теперь может грозить лишение очков и штраф, как это произошло в 2022 году с Уимблдоном. «Это политика, надо внимания не обращать нам на нее, а играть и делать свое дело. Если виза есть — надо ехать. Не пустят — будет скандал», — приводит ТАСС слова главы Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева.

В прошлом году в Козерках выступал российский игрок Алексей Ватутин, который добрался до четвертьфинала. Непонятно, что в геополитическом плане поменялось за год и что сподвигло поляков на самовольное ужесточение санкций. Разве что они вдохновились примером организаторов Европейских игр-2023 в Кракове, которые также не пустили спортсменов из России и Белоруссии, просто не выдав им визы. И за это были лишены статуса чемпионата Европы по фехтованию.

Ранее польские власти неоднократно заявляли, что не допустят выступления российских атлетов на своей территории. Также они в числе самых активных в вопросе тотального бана наших сборных, в том числе на Олимпиаде-2024. И в данном случае, учитывая невысокий статус соревнований в Гродзиск-Мазовецком, подобный демарш, увы, может сойти им с рук. Во всяком случае, организаторы теннисных соревнований из Латвии и Эстонии в прошлом году безнаказанно запрещали заявки игроков с российским паспортом.

Стив Саймон. Фото Global Look Press

Никакого сочувствия

В июле прошлого года российские девушки были сняты с турнира с призовым фондом в 25 тысяч долларов в эстонском Пярну. Это произошло по требованию правительства страны. «Международный спорт сейчас никоим образом не отделен от политики, Россия и Белоруссия используют спорт ради достижения своих стратегических целей. Этим решением мы посылаем четкий сигнал», — объяснила тогда случившееся исполняющая обязанности министра культуры Эстонии Лийна Керсна. В июне в допуске на турнир ITF в Лиепае россиянкам и белорускам отказал Латвийский теннисный союз.

Поведение организаторов турнира в Лиепае вызвало скандал, так что комментировать его пришлось даже главе WTA Стиву Саймону. «Мы придерживаемся принципов, согласно которым спортсмены могут заявляться на турнир в соответствии с рейтингом, — заявил тогда чиновник. — Мы уже обратились в ITF, чтобы они помогли пострадавшим теннисисткам найти другие турниры, как это ранее происходило с турнирами в Великобритании и Германии. В ITF нас заверили, что они готовы оказать полную поддержку игрокам, чтобы у них были равные возможности участвовать в турнирах согласно их положению в рейтинге».

Такая забота — это здорово. Только турнир W60 в Лиепае в этом году прошел как ни в чем не бывало, и в его сетке ни было ни одной представительницы России и Белоруссии. Для сравнения, в 2021 году там играли девять наших девушек. Турнир W25 в Пярну стартует на следующей неделе. Надо ли говорить, что ни в основной, ни в квалификационной сетке там нет наших игроков. Можно, конечно, сказать, что значимость этих стартов (как и турнира в Гродзиск-Мазовецком) вызывает большие сомнения. Однако тезис, что правила едины для всех, кажется, работает очень выборочно.

Виталия Дьяченко. Фото Global Look Press

Ранее российская теннисистка Виталия Дьяченко рассказала, как польская авиакомпания LOT Polish Airlines отказала ей в вылете из-за российского паспорта. В результате девушке пришлось почти сутки провести в аэропорту Каира и сняться с ближайшего турнира. «В WTA я написала, но никакого ответа, сочувствия, сожаления с их стороны не было. Просто сказали, что пришлют еще одно вспомогательное письмо. Никаких комментариев. Они заботятся только о теннисистах-украинцах. Но о том, что русские тоже сталкиваются с проблемами, никто не думает», — заявила Дьяченко в интервью «Известиям».