Российских теннисистов не пустят на турнир в Польшу. Это снова сойдет с рук?

Скандалы
Сегодня, 16:20
Организаторы мужского турнира «Челленджер» в польском городе Гродзиск-Мазовецкий с призовым фондом в 110 тысяч долларов возмутили спортивную общественность России заявлением о запрете на выступление игроков из России и Белоруссии. «Учитывая ситуацию на Украине, просим россиян и белорусов не заявляться на турнир. Теннисистам из этих стран не рады на наших соревнованиях и в комплексе «Козерки». Мы не гарантируем им места на турнире», — говорится в заявлении организаторов стартов, которые пройдут с 14 по 19 августа.
Формально российские и белорусские теннисисты допущены до соревнований под эгидой ATP (а «Челленджер-тур» относится именно к таким) в нейтральном статусе. И чисто теоретически полякам теперь может грозить лишение очков и штраф, как это произошло в 2022 году с Уимблдоном. «Это политика, надо внимания не обращать нам на нее, а играть и делать свое дело. Если виза есть — надо ехать. Не пустят — будет скандал», — приводит ТАСС слова главы Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева.
В прошлом году в Козерках выступал российский игрок Алексей Ватутин, который добрался до четвертьфинала. Непонятно, что в геополитическом плане поменялось за год и что сподвигло поляков на самовольное ужесточение санкций. Разве что они вдохновились примером организаторов Европейских игр-2023 в Кракове, которые также не пустили спортсменов из России и Белоруссии, просто не выдав им визы. И за это были лишены статуса чемпионата Европы по фехтованию.
Ранее польские власти неоднократно заявляли, что не допустят выступления российских атлетов на своей территории. Также они в числе самых активных в вопросе тотального бана наших сборных, в том числе на Олимпиаде-2024. И в данном случае, учитывая невысокий статус соревнований в Гродзиск-Мазовецком, подобный демарш, увы, может сойти им с рук. Во всяком случае, организаторы теннисных соревнований из Латвии и Эстонии в прошлом году безнаказанно запрещали заявки игроков с российским паспортом.
В июле прошлого года российские девушки были сняты с турнира с призовым фондом в 25 тысяч долларов в эстонском Пярну. Это произошло по требованию правительства страны. «Международный спорт сейчас никоим образом не отделен от политики, Россия и Белоруссия используют спорт ради достижения своих стратегических целей. Этим решением мы посылаем четкий сигнал», — объяснила тогда случившееся исполняющая обязанности министра культуры Эстонии Лийна Керсна. В июне в допуске на турнир ITF в Лиепае россиянкам и белорускам отказал Латвийский теннисный союз.
Поведение организаторов турнира в Лиепае вызвало скандал, так что комментировать его пришлось даже главе WTA Стиву Саймону. «Мы придерживаемся принципов, согласно которым спортсмены могут заявляться на турнир в соответствии с рейтингом, — заявил тогда чиновник. — Мы уже обратились в ITF, чтобы они помогли пострадавшим теннисисткам найти другие турниры, как это ранее происходило с турнирами в Великобритании и Германии. В ITF нас заверили, что они готовы оказать полную поддержку игрокам, чтобы у них были равные возможности участвовать в турнирах согласно их положению в рейтинге».
Такая забота — это здорово. Только турнир W60 в Лиепае в этом году прошел как ни в чем не бывало, и в его сетке ни было ни одной представительницы России и Белоруссии. Для сравнения, в 2021 году там играли девять наших девушек. Турнир W25 в Пярну стартует на следующей неделе. Надо ли говорить, что ни в основной, ни в квалификационной сетке там нет наших игроков. Можно, конечно, сказать, что значимость этих стартов (как и турнира в Гродзиск-Мазовецком) вызывает большие сомнения. Однако тезис, что правила едины для всех, кажется, работает очень выборочно.
Ранее российская теннисистка Виталия Дьяченко рассказала, как польская авиакомпания LOT Polish Airlines отказала ей в вылете из-за российского паспорта. В результате девушке пришлось почти сутки провести в аэропорту Каира и сняться с ближайшего турнира. «В WTA я написала, но никакого ответа, сочувствия, сожаления с их стороны не было. Просто сказали, что пришлют еще одно вспомогательное письмо. Никаких комментариев. Они заботятся только о теннисистах-украинцах. Но о том, что русские тоже сталкиваются с проблемами, никто не думает», — заявила Дьяченко в интервью «Известиям».