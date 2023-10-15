Рублеву не покорился Шанхай. Хуркач был удачливее россиянина

Самый стабильный теннисист последних трех лет на драматичном тай-брейке упустил титул турнира серии «мастерс».

Шанхай, Китай. «Мастерс». Финал

Хуберт Хуркач (Польша, 16) — Андрей Рублев (Россия, 5) — 6:3, 3:6, 7:6 (10:8)

Хуберт Хуркач выиграл второй «мастерс» в своей карьере, победив седьмую ракетку мира Андрея Рублева в финале турнира в Шанхае. На тай-брейке решающего сета польский теннисист ушел со счета 2:5 и матчбола при 5:6. Россиянин в свою очередь отыграл два матчбола, но на третий все-таки дрогнул. Благодаря этому успеху Хуберт вновь вплотную подбирается к топ-10 (в понедельник, 16 октября, станет 11-й ракеткой мира). Андрей, несмотря на поражение, вернется на лучшее в карьере пятое место.

50 и более

После успешного US Open Рублев выглядел не лучшим образом на Кубке Лейвера (проиграл два парных матча, один из них в связке с Хуркачем), а в Пекине неожиданно уступил французу Уго Умберу в матче за выход в четвертьфинал. Но при этом не унывал — говорил, что на тренировках сейчас показывает классный теннис, просто надо реализовать этот потенциал непосредственно в матчах. И турнир в Шанхае стал одним из лучших для россиянина в этом году. В пяти встречах Андрей не проиграл ни сета, а ведь соперники у него были серьезные — неуступчивые французы Кантен Алис, Адриан Маннарино и тот же Умбер, американец Томми Пол, а в полуфинале Григор Димитров. Последний, кстати, на этом турнире выбил не кого-нибудь, а испанца Карлоса Алькараса.

Ключевым моментом противостояния с Григором стал тай-брейк первой партии. Болгарин сначала отыграл сетбол, а потом уже сам не смог подать на партию. В самом начале второго сета Рублев позволил Димитрову сделать брейк (0:2), и после этого соперник, похоже, слегка расслабился, а зря. Рублев добавил и сделал два подряд брейка, что позволило ему выйти вперед и уверенно забрать вторую партию.

Хуберт Хуркач и Андрей Рублев. Фото AFP

После этой победы Андрей стал единственным в ATP- и WTA-турах, кто третий год подряд выигрывает 50 и более матчей. В прошлом сезоне у него была 51 победа, в 2021 году — 53. В этом сезоне больше Рублева (50) выигрывали только Алькарас (61), Даниил Медведев (60), Тэйлор Фриц и Янник Синнер (по 51). У соперника же по финалу Хуркача в этом сезоне было всего 35 побед. Хуберт выпал из топ-10 (стартовал в Шанхае в статусе 17-й ракетки мира), выиграл один трофей (в конце февраля в Марселе), а его лучшим результатом на турнирах «Большого шлема» был выход в 1/8 финала Уимблдона.

При этом в Шанхае Хуберт играл выше всяких похвал. По ходу турнира он прошел австралийца Танаси Коккинакиса, Ю Сиу Сю из Китайского Тайбэя, китайца Чжан Чжичжэня, венгра Фабиана Марожана и американца Себастьяна Корду. При этом поляку, конечно, повезло, что на его пути не было ни Синнера, ни Медведева, которые умудрились вылететь еще до четвертьфинала.

Шанхайский рекорд Хуберта

Счет личных встреч с Рублевым у Хуркача был ничейным (2:2). В последний раз они играли в марте прошлого года в 1/8 финала «мастерса» в Индиан-Уэллсе. Тогда Рублев оказался сильнее в двух сетах. «Против Хуби всегда очень тяжело играть, — признался журналистам Рублев. — Своей игрой он может задавить любого — за счет подачи, за счет мощных ударов. Я должен действовать как можно лучше».

Первый сет подтвердил опасения Рублева. Оппонент убийственно подавал (выиграл 90% розыгрышей на первом мяче и сделал семь эйсов). У Андрея поначалу тоже все здорово складывалось на своей подаче. Например, второй гейм он взял под ноль, но в шестом на него нашло какое-то затмение. Пара вынужденных ошибок трансформировалась в первый брейк-пойнт в этом матче. Рублев отыграл его эйсом. Но следом Хуркач заработал и второй брейк-пойнт, а с третьего все-таки сделал брейк (4:2). Андрей психанул и что-то долго выговаривал своему тренеру. Не помогло. Хуркач уже не позволил сопернику вернуться в игру, взяв первую партию с запасом.

В перерыве Андрей успокоился и заиграл как положено фавориту. Мощно, раскрепощенно, используя все свои козыри. Уже во втором гейме это позволило ему сделать ранний брейк. Впервые в матче на подаче поляка играла дошла до «ровно», и Андрей реализовал брейк-пойнт с первой же попытки. Причем это был красивый виннерс у сетки. Всего за второй сет у Андрея набралось 16 виннерсов, у соперника — 7. Хуркач оказывал сопротивление Рублеву на своей подаче, но на приеме шансов у него не было. Андрей сравнял счет и ушел на туалетный перерыв перед решающим сетом.

Хуберт Хуркач и Андрей Рублев. Фото AFP

И уже в первом же гейме Андрей повел 30:0 на подаче Хуберта, но тот собрался и все-таки отстоял подачу. На «ровно» закончил гейм двумя эйсами. До дьюса доходили и следующие два гейма, но обошлось без брейк-пойнтов. Далее Рублев дважды взял свободную подачу под ноль (4:4). Хуркачу тяжелее удавалось удерживать свои геймы. Первая подача проходила уже не так часто, а на втором мяче Рублев постоянно создавал проблемы сопернику. Но в какой момент Хуркач вновь расподавался. Не справившись с приемом в девятом гейме, Андрей даже иронично выкрикнул: «Удивительный теннис!» (4:5).

В 10-м гейме Рублев повел 40:0, но умудрился проиграть четыре мяча подряд. Хуберт заработал матчбол, а Андрей пожаловался на фотографа, который постоянно снимал его во время выполения подачи (перед этим накричав на представителя СМИ). Возникла пауза, которую режиссер ТВ-трансляции заполнил крупным планом Роджера Федерера, который воочию наблюдал за этой эпичной битвой. Спустя несколько минут Рублев и арбитр матча нашли общий язык, и немного успокоившийся Андрей отыграл матчбол а затем и выиграл гейм на затяжном дьюсе.

Далее соперники уверенно двигались к тай-брейку, который для Андрея начался очень круто. 2:0 и 5:2 с двумя мини-брейками. Однако Хуркач за счет классной подачи и характера сравнял счет (5:5). В следующем розыгрыше Рублев заработал матчбол, но он был на подаче поляка. На ней Хуберт больше не ошибался, а вот Андрей все-таки допустил одну из немногих невынужденных ошибок на третьем матчболе.

Хуркач завоевал седьмой титул в карьере и стал единственным теннисистом в 2023 году, кто выиграл «мастерс» не будучи игроком топ-10. Также он первый в истории победитель шанхайского супертурнира из-за пределов первой десятки.