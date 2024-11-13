Рублев проиграл больному Алькарасу. Провальная серия россиянина в Турине продолжается

Андрей с 2022 года отдал на ATP Finals шесть матчей и 12 сетов подряд.

ATP Finals 2024. Турин (Италия)

Группа Джона Ньюкомба. Второй тур

Карлос Алькарас (Испания, 3) — Андрей Рублев (Россия, 8) — 6:3, 7:6 (10:8)

Россиянин Андрей Рублев проиграл испанцу Карлосу Алькарасу во втором туре Итогового турнира ATP в Турине и практически лишился шансов на выход из группы. Не помогло Рублеву даже то, что соперник сильно простудился перед ATP Finals и подумывал сняться с соревнований.

Карлос испытывал проблемы с дыханием

Объективно Рублев — не самый успешный теннисист на ATP Finals. И это еще мягко говоря. За четыре турнира он выиграл лишь четыре встречи, пусть однажды в 2022-м добрался-таки до полуфинала. Правда, там он проиграл в двух партиях норвежцу Касперу Рууду, и с тех пор как отрезало. В прошлом сезоне он в группе также в двух партиях уступил Алькарасу, соотечественнику Даниилу Медведеву и Александру Звереву из Германии, а в первом матче в группе Джона Ньюкомба в этом году также не взял ни одного сета у Зверева.

При этом не сказать, что против Александра он провел совсем уж провальный матч, в целом он хорошо подавал, но все же по разу в сете позволил сопернику сделать брейки.

С другой стороны, Алькарас также проиграл Рууду и к тому же сильно жаловался не только на эмоциональную усталость от изматывающего сезона, а еще и на плохое самочувствие. Накануне игры с Андреем прошла информация, что испанец отменил тренировку, поскольку продолжает испытывать проблемы с дыханием и уже четвертый день принимает антибиотики.

«Как только он немного пошевелится, ему становится трудно дышать. Его грудь напряжена. Сейчас плохое время для болезни. Пока не могу сказать, сыграет он завтра или нет. Все же думаю, до снятия дело не дойдет, но завтра ему будет трудно быть на сто процентов готовым», — прокомментировал ситуацию журналисту Герману Абри наставник Алькараса испанец Хуан-Карлос Ферреро.

В итоге обошлось без замен — Алькарас вышел-таки на корт, пусть и с розовым пластырем на носу для облегчения дыхания. Но оставалось загадкой, в каком физическом состоянии находится Карлос. И первые геймы не дали четкого ответа. Рублев уверенно взял свою подачу, а испанец, напротив, едва не доигрался до брейк-пойнтов — у него было 15:30, а затем «ровно». Однако за счет прекрасной подачи гейм ему удалось удержать, после чего игра начала выравниваться. Мало того, при 2:2 даже основательнее подвисла подача россиянина — прекрасный укороченный от Карлоса позволил сделать счет 15:40.

Карлос Алькарас. Фото Reuters

Гейм за 53 секунды и нереализованные сетболы

Андрей двойной брейк-пойнт отыграл, важный гейм взял, вот только это, как выяснилось чуть позже, был последний локальный успех в сете. И отдал Рублев партию своими руками. При 3:3 и 40:15 он начал сорить ошибками — сперва не попал слева, затем сделал двойную ошибку, после чего уже на «ровно» в прекрасной ситуации не попал с хафкорта в открытый угол ударом справа. За что уже в следующем розыгрыше был наказан роскошным ударом Алькараса и брейком.

Россиянин по идее мог сразу же отыграть в стиле предыдущего соперника испанца Рууда, но не воспользовался шансами при 0:30, опять смазав несколько коронных, казалось бы, ударов справа. И, совсем расстроившись, позволил сопернику выиграть сет на его, Рублева, подаче. Четыре активно выигранных удара при 14 невынужденных ошибках прекрасно иллюстрируют игру Андрея в партии — она была далека от идеала. Даже хуже, чем в предыдущей встрече со Зверевым.

По идее Рублеву необходимо было заставлять испанца больше двигаться, затягивать приболевшего соперника в розыгрыши, изматывать его, но получалось неважно. К тому же в дебюте второй партии на подаче у него продолжали возникать сложности — в двух стартовых геймах счет доходил до «ровно». Хотя постепенно ввод мяча в игру удалось наладить — эйсы, не принятые Алькарасом хорошие первые подачи... Как следствие — Рублев на своей подаче умудрился выиграть 19 розыгрышей подряд! Причем восьмой гейм в сете забрал за 53 секунды! С другой стороны, зацепиться на приеме тоже не получалось.

В итоге все решилось на тай-брейке, где первым дал слабину в третьем розыгрыше россиянин, к тому же отправившийся после проигранной подачи еще и менять обувь. Впрочем, тут все же и Алькарас показал, что ничто человеческое ему не чуждо, — сделал двойную при 5:3, подарив ответный мини-брейк. Вскоре первым до сетбола добрался россиянин, однако это не принесло ему дивидендов. Еще один шанс взять партию ему представился, когда Карлос в выгоднейшей ситуации вышел вперед и умудрился с лета попасть в сетку. Вот только и второй сетбол реализовать не удалось, а затем на своем втором матчболе испанец шикарным приемом поставил точку в матче.

Таким образом, у Рублева остались только теоретические шансы на выход в полуфинал: при поражении в ночном матче в двух партиях Рууда от Зверева, собственной двухсетовой победе над Каспером в заключительном туре и выигрыше Александра у Карлоса 2:0 все решит разница в геймах. В любом случае в матче с Руудом Андрей должен постараться прервать серию из шести проигранных матчей и 12 проигранных сетов на ATP Finals подряд.