Рублев завершил сезон очередным поражением в Турине. Но прервал одну из безвыигрышных серий

Андрей уступил Касперу Рууду, упустив шансы на выход в полуфинал ATP Finals.

ATP Finals 2024. Турин, Италия

Группа Джона Ньюкомба. Третий тур.

Каспер Рууд (Норвегия, 6) — Андрей Рублев (Россия, 8) — 6:4, 5:7, 6:2

Александр Зверев (Германия, 2) — Карлос Алькарас (Испания, 3) — 7:6 (7:5), 6:4

Андрей Рублев на итоговом турнире ATP в Турине сумел прервать в заключительном матче против норвежца Каспера Рууда безвыигрышную серию из 13 сетов, но все равно проиграл уже седьмой матч на ATP Finals подряд. Россиянин занял последнее место в группе Джона Ньюкомба, хотя перед игрой у него оставались шансы на выход в полуфинал.

Минимальные шансы благодаря Звереву

Конечно, задача у Рублева в заключительном матче группового этапа была очень сложной — от него требовалось не только обыграть Рууда, который, кстати, побеждал прежде его на ATP Finals дважды подряд, но и позволить сопернику взять не больше шести (а при тай-брейке или счете 7:5 в одном из сетов — семи) геймов. То есть даже 6:3, 6:4 не подходило, не говоря уже о менее крупном счете. Впрочем, то, что Андрей, не выиграв в двух стартовых встречах на нынешнем турнире ни одной партии, сохранил, пусть минимальные, но все же шансы на выход в полуфинал — уже был удивительным. За это Андрей должен благодарить своего старого друга Александра Зверева.

Дело в том, что немецкий теннисист для сохранения шансов Рублева в стартовом матче дня должен был обыгрывать испанца Карлоса Алькараса, причем обязательно в двух партиях. И ему это удалось. Саша провел очередной классный матч, доказав, что на итоговых турнирах он чрезвычайно хорош. В 2018-м он первенствовал в Лондоне, в 2021-м взял верх в Турине, а сейчас вполне способен замахнуться на хет-трик. По крайней мере, в последние недели Зверев играет замечательно — он выдал семиматчевую победную серию с титулом на «мастерсе» в Париже и три выигранных без единой потери сета встречах на ATP Finals.

Александр шикарно подает, да и удар слева у него просто великолепен. Разве что по ходу матча с Алькарасом порой давал сбои удар справа, однако в ключевые моменты справа больше ошибался как раз Карлос, которого поражение лишило даже теоретических шансов на выход из группы Джона Ньюкомба. А Зверев, кстати, гарантировал себе второе место в рейтинге ATP по итогам сезона-2024.

Рублеву до таких достижений пока очень далеко, особенно на итоговом. У него на ATP Finals перед матчем с Руудом, напротив, порядком затянулась серия безвыигрышная — в шести последних матчах в Турине, начиная с полуфинала в 2022-м как раз против Каспера, он не мог взять ни одной партии.

Андрей Рублев. Фото Reuters

Собрался только на один сет

Тем не менее, Рублев старался сохранять оптимизм, пусть и признавался после поражений от Зверева и Алькараса (в игре с испанцем во второй партии упустил два сетбола), что просто отпустил ситуацию по поводу возможного выхода из группы. «Единственное, чему я рад — по сравнению с прошлым годом реально сделал все, что мог. Я боролся, старался два матча. Они показали классный уровень игры. В 2023-м я просто провалился — как чуть что что-то не так было, то я сразу сдавался. Во всех трех встречах. И даже тот матч в том году, когда играл с Алькарасом, я проиграл намного легче», — вспоминал он.

Конечно, ему очень хотелось завершить сезон ни поражением, а победой. Пусть и с таким счетом, который все равно не позволил бы выйти в полуфинал. Как обыгрывать Рууда, он, в принципе, знал прекрасно — по личным встречам вел 5:2. Но ATP Finals, похоже, место силы для Каспера, и, напротив, места слабости для Андрея. В дебюте первого сета лучше выглядел Рублев, два раза имевший 15:30 на подаче норвежца, а единственный брейк в партии в седьмом гейме сделал именно Рууд. Как и в предыдущих встречах в Турине, россиянин вновь отметился внезапным провалом на своей подаче, по сути стоившим партии. Так, шансы на выход в полуфинал улетучились окончательно.

Но, может, удастся хлопнуть дверью и завершить сезон победой? Вторая партия этой игры, прямо скажем, обнадежила — мы увидели собранного Рублева, владеющего инициативой, диктующего темп попадающего в корт хлестко и жестко. И, кстати, не психующего после неудач — при 4:5 на подаче Рууда россиянин не смог реализовать двойной сетбол. Ничего страшного, при 5:6 Андрей вновь заработал двойной сетбол, и на сей раз со второй попытки взял-таки партию. В которой сделал 19 виннерсов при семи невынужденных ошибок.

Каспер Рууд. Фото Reuters

Казалось, Каспер перед полуфиналом не станет особо упираться, а Рублев, напротив, выложится в заключительной партии в Турине по максимуму. Но... В третьем гейме у Андрея произошел настоящий провал — подачу он проиграл под ноль, да еще и двойной ошибкой. После чего едва не расколошматил ракетку. Тем не менее, по собственным меркам, он явно сумел сдержать себя в руках. Это делает ему честь, но не отменяет того факта, что в теннисном плане все развалилось. Вскоре Андрей позволил Касперу сделать еще один брейк и проиграл решающую партию за явным преимуществом, Таким образом, он не заработал за ATP Finals ни одного очка и завершит год восьмой ракеткой мира. Рууд в полуфинале встретится с итальянцем Янником Синнером, еще одну пару составят Зверев и американец Тейлор Фритц.