Рублев вышел в финал турнира в Испании. Россиянин стал ближе к Итоговому турниру

В Хихоне Рублев в двух сетах справился с Домиником Тимом из Австрии.

Хихон (Испания). ATP-250. 1/2 финала

Андрей Рублев (Россия) — Доминик Тим (Австрия) — 6:4, 6:4

До Итогового турнира остался месяц, а не все путевки в него еще распределены. В Италии точно смогут выступить Карлос Алькарас, Рафаэль Надаль, Стефанос Циципас, Каспер Рууд и Новак Джокович. Обладатели последних трех квот должны определиться в ближайшее время. Среди претендентов — Даниил Медведев и Андрей Рублев, которым очень нужны рейтинговые очки. Даня пока не играет — получил травму в матче против Джоковича в Астане — и прямо сейчас наслаждается новоприобретенным статусом отца: у него родился первенец. Андрей же благополучно добрался до полуфинала турнира в Испании, где сыграл против Доминика Тима.

Проблемы Тима

Австриец Доминик Тим в 2020 году выиграл Открытый чемпионат США, в финале одолев Александра Зверева. После этого теннисист пропал из вида — многочисленные травмы не давали ему до конца восстанавливаться и успешно выступать. Сначала была проблема с правым коленом, после — такая же с левым. Тим рассказывал, что это врожденное и время от времени травма дает о себе знать. Когда колени начинают болеть, нужна пара недель, чтобы избавиться от симптомов. К тому же Доминик говорил, что ситуация с коронавирусом влияет на его психологическое состояние настолько, что он даже хотел взять перерыв после того, как этот период закончится.

Доминик Тим. Фото Getty Images

С тех пор Тим все время пытается вернуться на прежний уровень, но у него это никак не получается. Вроде бы были шансы на турнире в Испании, но в полуфинале с ним встретился Андрей Рублев. Россиянин хоть и пока не выигрывал турниры «Большого шлема», как австриец, но несколько раз доходил до четвертьфиналов и практически всегда за последние пару лет находится в топ-10. А сейчас Андрей особо заряжен — скоро конец сезона и Итоговый турнир, на который Рублев хочет и может отобраться.

Россиянин с Тимом уже встречался, причем довольно успешно — первые две встречи остались за австрийцем, зато последние — за Андреем. В этот пул побед входит выигрыш на Итоговом турнире-2020, где Рублев обыграл Тима на групповом этапе. Правда, россиянин из группы так и не вышел, а Доминик добрался до финала. Для Андрея тогда это была единственная победа на турнире.

Необычная собранность Рублева

Рублев до середины первого сета все делал для того, чтобы победить как можно быстрее: атаковал, не ошибался на подачах, был сосредоточенным. Доминик же ошибся в самом ненужном моменте, подарив Андрею брейк-пойнт. Тот его с удовольствием принял.

И вот после такого было очень обидно, когда Рублев не смог закончить партию через несколько геймов, едва ли не с разгромом отдав одну из своих подач. Тройной брейк-пойнт Тима россиянин отыграл, но начал делать это поздно. Повезло еще, что австриец не смог дальше сравнять счет и закончил следующий гейм очередной двойной ошибкой. И хорошо, что Андрей не расслабился и не «поплыл», как он иногда делает это после спадов в игре.

Андрей Рублев. Фото Getty Images

Во втором сете события стали острее — явного преимущества не было ни по игре, ни по счету, а геймы если и нельзя было назвать сильно затяжными, то упорными точно можно. До середины партии отдыхать было некогда ни Рублеву, ни Тиму. Только потом что-то неуловимо поменялось — возможно, сказывалось близкое окончание матча. В последнем гейме Доминика уже не хватило — двойной матчбол он отыграть смог, но вот третий уже оказался ему не под силу.

Оба играли очень собранно во втором сете, если не считать концовки, не удавшейся австрийцу. Но и Тим вроде бы потихоньку возвращается на прежний уровень — подвижки есть. Рублеву же нужно выиграть еще один матч (соперник пока не определился), чтобы забрать 250 очков, и попробовать оторваться в чемпионской гонке от преследователей.