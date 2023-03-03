Медведев остановил непобедимого Джоковича. В Дубае будет сыгран российский финал мечты

Даниил Медведев и Андрей Рублев впервые сыграют в решающем матче на турнирах ATP.

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 855 495 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Андрей Рублев (Россия, 2) — Александр Зверев (Германия, 7) — 6:3, 7:6 (11:9)

Даниил Медведев (Россия, 3) — Новак Джокович (Сербия, 1) — 6:4, 6:4

Даниил Медведев и Андрей Рублев сыграют в российском финале мечты на турнире ATP 500 в Дубае. Это будет первый титульный матч между двумя лидерами мужского российского тенниса. И, надо признать, оба заслужили выход в финал, обыграв крайне неудобных соперников в двух партиях. Рублев справился с Александром Зверевым, которому ранее проиграл пять матчей и 11 партий подряд, а Медведев победил не кого-нибудь, а первую ракетку мира Новака Джоковича после четырех поражений кряду. Но, как показали дубайские полуфиналы, даже черные теннисные полосы рано или поздно заканчиваются. Надо просто совершенствоваться и верить в себя.

Андрей Рублев. Фото Reuters

Миллиметр в пользу Рублева

Первыми на корт 3 марта вышли Рублев и Зверев. Андрей и Саша дружат с детства, но вот на корте немецкий теннисист прежде буквально уничтожал россиянина. Причем четыре из пяти побед Зверев одержал как раз на открытом харде, в последний раз в финале «мастерса» в Цинциннати в 2021 году он отдал Андрею всего пять геймов (6:3, 6:2). Правда, из-за тяжелейшей травмы в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2022 против Рафаэля Надаля Зверев пропустил всю вторую половину прошлого сезона, а в начале нынешнего выглядел крайне нестабильно, чаще уступая, чем побеждая.

В Дубае мы увидели от Александра уже куда более качественный теннис, обеспечивший ему выход в полуфинал. Рублев, в свою очередь, в нынешнем сезоне пока блеснул только на открытом чемпионате Австралии, добравшись до четвертьфинала. В Дубай он прибыл защищать титул, однако едва не вылетел во втором круге от Алехандро Давидовича-Фокина. Испанский теннисист не реализовал во второй партии на тай-брейке пятерной матчбол, позволив Андрею спастись из, казалось бы, безнадежной ситуации. Сам россиянин назвал свой камбэк безумным.

И, главное, это невероятное спасение явно добавило ему куража — в четвертьфинале он прошел Ботика ван де Зандшульпа, да и полуфинал против Зверева провел на высочайшем уровне. При этом Саша действовал довольно цепко, вытаскивая порой безнадежные мячи после атак Рублева. Вот только тот обходился без срывов и в важных розыгрышах додавливал своего «старшего брата», как он сам охарактеризовал Зверева после матча. Сам он после встречи признался: выходил на корт с мыслью, что ему после серии поражений от Саши просто нечего терять, старался действовать раскрепощенно.

Возможно, именно это и помогло ему на тай-брейке абсолютно равного второго сета. Где, кстати, не обошлось без небольшого скандала — мяч после удара Андрея при 1:1 попал так, что человеческий глаз на повторе не мог определить, аут или нет. Зверев начал было возмущаться, судья на вышке стала уточнять у технических работников. И в итоге заявила, что мяч зацепил линию на один миллиметр! Возможно, именно этого миллиметра и не хватило Александру, дабы перевести полуфинал в третий сет. Да, Рублев не реализовал в общей сложности пять матчболов, зато с шестого все же справился с задачей. И теперь находится в шаге от защиты прошлогоднего титула. После матча он порадовал меломанов, написав по-английски на камере «Цой жив!».

Даниил Медведев. Фото Reuters

Медведев близок к хет-трику

Перед Медведевым в полуфинале Дубая стояла не менее, а даже более сложная задача. Джокович к этому моменту не проигрывал 20 матчей подряд, а самого Даниила после болезненного поражения в финале Открытого чемпионата США-2021 побеждал четырежды подряд. В том числе в январе 2023-го в Аделаиде. Хотя Новак после титула на Открытом чемпионате Австралии в турнирах не играл, восстанавливался после полученной в Мельбурне травмы и тренировался. А Даниил тем временем набирался уверенности в Роттердаме и Дохе, где взял два титула подряд. Теперь же он близок к хет-трику.

Победа над Джоковичем в Дубае стала для него 13-й подряд на турнирах ATP. И весьма непростой, пусть все и завершилось в двух сетах. Да, Джокович допускал довольно много брака, но тут во многом как раз заслуга Медведева, который справа и особенно слева стабильно клал мячи под заднюю линию. Новак в таких обменах не выдерживал и ошибался. Поначалу терпел, даже в первом сете отыграл при 2:5 один брейк, хотя на большее не хватило. Во второй партии Даниил сразу же на старте взял подачу серба, после чего героически удерживал свою.

Эпизодами Джокович демонстрировал феноменальный теннис, хотя порой совершал непозволительные для первой ракетки мира ляпы. Он ругался, разводил руками, даже долго выяснял у судьи причины отмены зашага Медведева на подаче (линейный крикнул раньше, чем Даниил ввел мяч в игру). При этом все равно казалось, что он способен вернуться в матч, дай россиянин слабину. Вот только Даниил справился с давлением, а ключевым в решающем гейме стал розыгрыш при 30:30, где Медведев достал классный укороченный от Новака, ответив своим убийственным укороченным. Точку в полуфинале он поставил с первого матчбола.

«Я играю хорошо сейчас, Андрей не показывал классный теннис до турнира в Дубае, но отыграл здесь пять матчболов во втором круге. Он получил уверенность в себе и сейчас демонстрирует классный теннис. Надеюсь, нас ждет великолепный финал», — прокомментировал Медведев предстоящее дерби с Рублевым на корте после победы, вспомнив, что Андрей выиграл у него два последних матча. Однако по личным встречам Медведев ведет 4:2. Финал начнется 4 марта не ранее 18.00 по московскому времени.