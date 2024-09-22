Кубок Лэйвера наконец-то прошел с суперинтригой. Все решилось в последнем матче

Главные герои турнира — Александр Зверев, Тэйлор Фриц и Карлос Алькарас.

Кубок Лэйвера-2024

Первый день

Григор Димитров — Алехандро Табило — 7:6, 7:6

Стефанос Циципас — Танаси Коккинакис — 6:1, 6:4

Франсиско Серундоло — Каспер Рууд — 6:4, 6:4

Фриц/Шелтон — Алькарас/Зверев — 7:6, 6:4



Второй день

Тэйлор Фриц — Александр Зверев — 6:4, 7:5

Карлос Алькарас — Бэн Шелтон — 6:4, 6:4

Фрэнсис Тиафо — Даниил Медведев — 3:6, 6:4, 10:5

Табило/Шелтон — Рууд/Циципас — 6:1, 6:2



Третий день

Бэн Шелтон — Даниил Медведев — 6:7, 7:5, 10:7

Александр Зверев — Фрэнсис Тиафо — 6:7, 7:5, 10:5

Карлос Алькарас — Тэйлор Фриц — 6:2, 6:4

Рууд/Алькарас — Тиафо/Шелтон — 6:2, 7:6

Несмотря на серьезную разницу в рейтингах сборной Европы и сборной мира Кубок Лэйвера-2024 получился самым упорным за все время существования этого выставочного турнира. Напомним, что за Старый Свет в Берлине выступали сразу пять представителей топ-10 (Алькарас, Зверев, Медведев, Рууд и Димитров) плюс не так давно вылетевший из десятки Стефанос Циципас. У сборной остального мира команда подобралась гораздо скромнее (в том числе из-за снятий Томми Пола и Алекса де Минаура). Однако в итоге Тэйлор Фриц и компания были в шаге от победы, но проиграли два решающих матча.

Фрица сравнили с праймовым Джоковичем

Увы, не сложился турнир для единственного представителя России. Даниил позволил сборной мира набрать пять очков (за победу в матче в первый день команда зарабатывает один балл, во второй — два, в третий — три). В субботу, 21 сентября, Медведев уступил Фрэнсису Тиафо, а в заключительный день — Бэну Шелтону. Отметим, что оба этих поражения случились на супер-тай-брейке до 10 очков (заменяет на Кубке Лэйвера третий сет), поэтому посыпать голову пеплом точно не стоит (хотя теперь наш теннисист и идет на серии из трех поражений).

К тому же за эти матчи не начисляется рейтинг, хотя сам Медведев максимально серьезно отнесся к выставочному турниру в Германии. Например, в противостоянии с Шелтоном при счете 4:6 на тай-брейке первого сета он бросил ракетку, а после этого выиграл четыре очка подряд и партию. Однако развить успех не получилось. Второй сет и тай-брейк до 10 очков остались за американцем.

«Я хотел реабилитироваться после утреннего [парного] матча (вместе с Тиафо проиграли Алькарасу и Рууду), — отметил Шелтон. — Конечно, в субботу я еще проиграл свою одиночку Карлосу и не хотел заканчивать турнир без побед... Я сыграл довольно много матчей в эти выходные, очень выдохся».

После успеха Бена сборной Европы нужно было выиграть два оставшихся матча, чтобы стать победителями Кубка Лэйвера: Звереву — у Тиафо, Алькарасу — у Фрица. Задача не из простых, учитывая, какую прекрасную форму в последние месяцы набрали американцы.

Однако миссия оказалась выполнимой. Зверев совершил безумный камбэк во втором сете с Тиафо и вырвал победу на супер-тай-брейке (хотя в субботу Александр жаловался на простуду). Это шестая победа подряд для немца над американцем, единственный раз Фрэнсис побеждал Александра в 2017-м на «мастерсе» в Цинциннати. Таким образом, судьба чемпионства решалась в заключительном матче.

К нему Фриц подошел с идеальной статистикой. Победа над Зверевым в одиночке и паре (Александр играл вместе как раз с Алькарасом).

«Нынешняя форма Фрица поражает, —подчеркнул Зверев после третьего подряд поражения от Тэйлора в одиночке. — Так мощно на моей памяти играл только Джокович несколько лет назад. Я никогда не видел Тэйлора таким. Он вполне способен выдать очень крутую концовку сезона».

Однако обыграть Алькараса у американца не получилось. Карлос довольно уверенно взял два сета (6:2, 7:5) и помог сборной Европы одержать итоговую победу со счетом 13:11.

Жалобы на расписание

Теперь общий счет в противостоянии стал 5:2 в пользу команды Европы. Интересно, что сборная мира выиграла Кубок Лэйвера в 2023-м и 2022-м, когда в составе команды Европы не было Зверева. Так что Саша — гарант успеха европейцев. Этот факт надо будет учитывать новому тренеру европейцев Яннику Ноа (победитель «Ролан Гаррос» — 1983), который со следующего года сменяет Бьорна Борга. Сборную мира с 2025-го будет возглавлять великий Андре Агасси.

Хотя топ-теннисисты в будущем, возможно, будут еще более массово игнорировать Кубок Лэйвера. Такую мысль в эти выходные высказывали главные хедлайнеры турнира этого года.

«Нет другого вида спорта, где так же много играют, — отметил Александр Зверев. — Так продолжаться не может. Здоровье игроков подвергают риску. Это немыслимо: мы начинаем сезон 29 декабря и заканчиваем на второй неделе ноября. Все из-за денег, только они волнуют ATP. У нас нет никаких полномочий принимать решения. Да, я могу вас послушать, объявить бойкот, а что дальше? Мы просто потеряем деньги. Наши места займут другие игроки, а календарь никак не поменяется».

Александр Зверев. Фото Reuters

«Если честно, в туре очень много классных игроков, и, конечно, каждый чувствует себя по-своему, — заявил Алькарас. — Многие хотят играть еще больше. Многим кажется, что у нас хороший календарь. И многие говорят, что он очень сложный и что у нас слишком большое количество турниров в году. Я отношусь к последней категории. Мне кажется, что сейчас у нас слишком много обязательных турниров, а в будущем их будет еще больше. Календарь сильно перегружен. Сейчас случается много травм — из-за мячей, расписания. Причин очень много. Так что, наверное, в какой-то момент многие топы начнут из-за этого пропускать турниры, потому что им нужно думать о своем здоровье, о любимых людях. У них есть семья и другие вещи в жизни помимо тенниса. Поэтому трудно представить, что я буду играть еще и выставочные турниры».