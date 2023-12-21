Сборная России по теннису возродилась в Абу-Даби. Но проиграла в первом матче за титул из-за Соболенко

В ОАЭ стартовала Мировая лига тенниса.

Если от Кубка Дэвиса и других командных турниров наши мужчины и женщины отстранены, то любая возможность русского объединения в командный турнир нами должна рассматриваться серьезно. Даже на выставочном турнире — но с солидным составом и солидным ближневосточным колоритом, где между матчами выступают 50 Cent, Akon и Ne-Yo.

Суперзрелищный формат

В этом году эмиратские предприниматели, которые вообще неплохо устроились после утечки российских капиталов из Европы, собрали практически полноценную сборную России. В ней Даниил Медведев и Андрей Рублев, Мирра Андреева и москвичка София Кенин, выступающая за США. И не важно, что в соответствии с традициями ее назвали «Орлы», а остальные команды носят названия других птиц — коршунов, ястребов и соколов. В конце концов, орел — государственный символ России.

Во втором издании теннисной Мировой лиги применяется необычный формат. Во-первых, в ней четыре команды, и составы у них следующие:

«Орлы» (Eagles): Даниил Медведев, Андрей Рублев, София Кенин, Мирра Андреева

«Ястребы» (Hawks): Хуберт Хуркач, Ига Швентек, Каспер Рууд, Каролин Гарсия

«Соколы» (Falcons): Сумит Нагал, Тэйлор Фритц, Лейла Фернандес, Елена Рыбакина

«Коршуны» (Kites): Стефанос Циципас, Григор Димитров, Арина Соболенко, Паула Бадоса

Да, нет Джоковича и Алькараса, но почти все другие лидеры мирового тенниса из топ-10 есть.

Команды играют между собой круговой турнир каждая с каждой, в финале встретятся две лучшие. Матч состоит из пяти отдельных игр — мужчины, женщины, мужские и женские пары и смешанная пара. Причем каждая игра идет до победы в одном сете. Но главное — команде засчитываются все взятые геймы. То есть если две первые игры завершились счетом 6:1 и 2:6, то счет будет 8:7. За победу команда получает два дополнительных очка, то есть итоговый счет 10:7 и именно 10 и 7 очков соответственно получат команды в таблицу. Динамичная и зрелищная система.

Мужчины едва не спасли победу

В первом матче русским «Орлам» противостояла мощная команда из Циципаса, Димитрова, Соболенко и Бадосы. Началось все для россиян и американки тяжеловато — мощная Соболенко тащила в женской паре, а затем у Бадосы и Циципаса оказалось больше взаимопонимания в миксте, чем у Кенин и Медведева. Поэтому уже к экватору встречи счет был 7:12 не в пользу наших. Но благодаря усилиям Рублева встречу удалось переломить. Андрей сначала выдал прекрасный тай-брейк в парном матче, который дошел до счета 6:6. Несколько очков подряд удалось взять благодаря его подаче и мощной пробивной игре на задней линии. А также грамотным перемещениям во время длинных розыгрышей. Настроение у Андрея и вообще всех участников было веселое — они постоянно смеялись и обменивались забавными колкостями.

А в четвертой игре он свел преимущество «Коршунов» к минимуму, выиграв у Димитрова 6:3. Ничьей в теннисе не бывает, поэтому любая победа в пятом матче вела бы как минимум к супер-тай-брейку за победу (при счете 7:6) и победе в случае удачной игры до шести геймов.

Соболенко лишила «Орлов» победы

Проблема была только в одном — играть Мирре Андреевой решающую встречу пришлось против Арины Соболенко. Их последняя (и первая) дуэль в истории завершилась без шансов для россиянки — 6:3, 6:1. Но в одном сете, наверное, было больше шансов.

Мирра сразу отдала подачу — но неожиданно ответила своим брейком после нескольких удачных глубоких приемов и вынужденных ошибок белоруски. При счете 2:2 помочь россиянке даже пытался линейный арбитр, но человек с вышки сурово дважды за гейм отменял решения не в пользу Арины. В итоге она додавила в гейме на своей подаче, и после этого интрига умерла. Тут сработал и формат — даже в одиночных играх на «больше — меньше» не играли. И уже следующий гейм Мирра, ведя 40:30, упустила за два мяча.

Тем не менее формат предполагает, что отыграться с одного поражения можно — другие команды даже кажутся доступнее в плане очков. У русских «Орлов» все еще есть шансы на успех. Кстати, МОК не хочет засчитать эти игры за официальные? А то в правилах чиновники прописали, что и мужчинам, и женщинам нужен хотя бы один матч официального командного турнира для квалификации на Олимпиаду.

В первом же матче турнира вообще пришлось играть специальный тай-брейк до 10 очков за победу в матче. После пяти игр счет оказался равным 24:24 — в итоге Елена Рыбакина выиграла «серию пенальти» у Иги Швентек и принесла победу «Соколам» над «Ястребами». Практически противостояние Саратова и Омска.

Нашим «Орлам» завтра играть с последними. Швентек одолеть будет трудно, но Рублев и Медведев обязаны приносить больше очков преимущества над Руудом и Хуркачем.