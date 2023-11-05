«Сильные, дисциплинированные и готовые на жертвы». Греческий теннисист похвалил советское воспитание

В прошлом Стефанос Циципас называл Даниила Медведева «сраным русским», но теперь изменил свое мнение.

Один из лидеров мужского тенниса, греческий теннисист Стефанос Циципас неожиданно высказал уважение с советским традициям воспитания спортсменов и вообще — к выходцам из Советского Союза. Заявление шестой ракетки мира прозвучало на пресс-конференции после завершения полуфинального матча на турнире «мастерс» в Париже. Мать Стефаноса — бывшая советская теннисистка Юлия Сальникова. И Циципаса попросили объяснить, почему семьи половины участников Итогового турнира в Турине так или иначе связаны с СССР. Ответ звезды тенниса сильно отличается от того, что сейчас пишут о советском спорте на Западе и от прошлых высказываний самого Стефаноса.

Четверка с советскими корнями

«Наверное, дело в дисциплине, — предположил Циципас. — Кто я такой, чтобы знать, что происходило в Советском Союзе? Но я вам кое-что скажу — эти люди прошли тяжелые испытания, и я вижу это по своей маме. Жизнь была непростой, ей пришлось бороться. Это закаляет характер, укрепляет внутренний стержень. Они сильные, дисциплинированные и готовые на жертвы ради достижения своих целей. Думаю, в какой-то степени это передалось и их детям. По крайней мере, у меня это с детства было частью воспитания».

Не совсем понятно, почему тема «советского воспитания» элиты тенниса всплыла именно сейчас. Ведь «четверка, связанная с СССР», была на Итоговых турнирах и в 2020, и в 2021 годах. В нее, помимо Циципаса, входят россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев, а также Александр Зверев, родители которого уехали в Германию в начале 1990-х. Кроме того, три года назад запасным на ATP Finals был Денис Шаповалов — представитель Канады с русскими корнями. То есть тенденция с «советским шлейфом» топ-игроков, родившихся в конце 1990-х, — давняя и навряд ли напрямую связана с советским прошлым их родителей.

Скорее, речь может идти о том, что во времена Бориса Ельцина теннис перестал быть в России (да и во всем бывшим СССР) аристократическим видом спорта, и многие родители увидели в нем возможность счастливого будущего для своих детей. Но это лишь общие моменты, а в каждом конкретном случае — своя история. Так Александр Зверев родился и вырос в Германии и многократно говорил, что считает себя европейцем до мозга костей. А первый импульс для занятий теннисом ему придал отец — Александр Зверев — старший, бывший игрок сборной России, покинувший родину еще до начала теннисного бума.

Александр Зверев. Фото Global Look Press

Отмена отмены всего русского

Мама Циципаса — бывшая советская теннисистка Юлия Апостоли (Сальникова) тоже уехала за границу еще в конце 1980-х. Со старшим сыном она общается по-русски, называя его Степой. Однако ключевую роль в спортивной карьере звездного игрока все-таки сыграл его отец — греческий теннисный тренер Апостолос Циципас. Мать же неоднократно говорила, что в детстве и юности больше была озабочена проблемами Стефаноса со здоровьем (юноше была прописана особая диета) и его всесторонним развитием.

При этом Циципас порой противопоставлял себя исторической родине матери. Так на заре карьеры он ссорился с Даниилом Медведевым, на эмоциях называя того «сраным русским». Правда, о своем деде — бывшем футболисте сборной СССР Сергее Сальникове — Стефанос всегда отзывался с большим уважением (тот умер задолго до рождения внука). Но рассказы о «сильных, дисциплинированных и готовых на жертвы ради достижения целей» советских людях в устах греческого теннисиста все равно выглядят странно.

На Западе в последние годы, наоборот, принято критиковать советскую школу подготовки спортсменов. Иностранные борцы с допингом долго вынуждали наших функционеров признать, что сборные СССР активно использовали запрещенные препараты. Кроме того, наши тренеры якобы проявляли по отношению к своим подопечным чрезмерную жестокость. И это притом что многих советских специалистов (в том числе Александра Зверева — старшего и Юлию Сальникову) с удовольствием принимали на работу и в Европе, и в США.

Как бы то ни было, восхищение людьми, выросшими в СССР, и «советским воспитанием» для западного спорта — это что-то новенькое. Особенно во времена отмены всего, связанного с Россией. Конечно, Стефанос Циципас с его русской мамой — это особый случай. Но, быть может, его слова заставят европейцев взглянуть на наш спорт другими глазами и поменяют во многом предвзятое отношение к современным российским спортсменам.