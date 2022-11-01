Рублев прервал черную серию с Изнером и рвется на Итоговый турнир

В 1/8 финала россиянина, вероятно, ждет встреча с еще одним неудобным оппонентом.

Paris Masters. Второй круг.

Андрей Рублев (Россия, 7) — Джон Изнер (США) — 6:2, 6:3

Андрей Рублев уверенно стартовал на «мастерсе» в Париже. Во втором круге седьмой «сеяный» позволил взять всего пять геймов экс-восьмой ракетке мира Джону Изнеру. Хотя расклады перед матчем были тревожные. Предыдущие три раза американец легко обыгрывал россиянина, но у любой серии есть конец. Рублев продолжает бороться за попадание на Итоговый турнир ATP, но сетка в этот раз у него очень сложная.

Спустя два месяца

Джон Изнер сломал кисть в первом круге US Open и, казалось, досрочно завершил сезон. Но американец все-таки решил заявиться на парижский «мастерс» и после двухмесячного простоя разобрался с Оскаром Отте. В матче первого круга 37-летний Изнер продемонстрировал свою коронную подачу, дожав соперника в концовках обеих партий. А во втором круге получил удобного для себя соперника.

Американский теннисист Джон Изнер. Фото Global Look Press

Да, Андрей Рублев уже три года не покидает топ-10, но в личном противостоянии с Изнером он проиграл все три матча. Взяв лишь один сет на грунте. В целом россиянину тяжело даются матчи с игроками, имеющими сильную подачу. К тому же сейчас Андрей испытывает колоссальное давление, продолжая борьбу за попадание на Итоговый турнир ATP. После Парижа определится, кто займет два последних вакантных места. Помимо Рублева, шансы поехать в Турин не потеряли Феликс Оже-Альяссим, Хуберт Хуркач и Тэйлор Фритц. Поляку и американцу, для того чтобы иметь шансы на Итоговый, нужно выходить в финал «мастерса».

С Хуркачем Рублев может сыграть уже в 1/8 финала (для начала поляку надо пройти Маннаниро, а затем победителя пары Руне — Вавринка). Пока же надо было сосредоточиться на Изнере. Рано или поздно обрываются все серии, а текущая расстановка сил отличается от той, что имела место в прошлых очных столкновениях. Правда, одно осталось неизменным — нервозность россиянина, которой вполне мог воспользоваться американец. Во многом из-за нервов и досады на себя Андрей на прошлой неделе неожиданно уступил Григору Димитрову в Вене.

Российский теннисист Андрей Рублев. Фото Global Look Press

Под копирку

Тогда Андрей выглядел беспомощно на подаче болгарина, за весь матч заработав всего один брейк-пойнт. Рублев извлек правильный урок из того поражения, заработав три брейк-пойнта уже на первой подаче соперника. Отыграться у американца не получилось, а спустя 10 минут после начала встречи он проигрывал уже со счетом 0:3. Четвертый гейм Джон начал с двух эйсов подряд, размочив счет в партии.

Следом Рублев взял подачу под ноль, продемонстрировав публике свой выдающийся форхенд. В шестом гейме впервые дошло до «ровно», но Изнер не позволил сопернику сделать второй брейк, сделав еще несколько эйсов (семь к этому моменту, а всего — 11). Но это никак не отразилось на ходе встречи. Россиянин выиграл шесть розыгрышей подряд, уверенно забрав первую партию. Если бы не две двойные, то это был бы идеальный сет в исполнении Рублева.

Вторая партия прошла практически под копирку первой. Изнер, явно находящийся не в лучших физических кондициях, уступал в длинных розыгрышах, в которые его втягивал соперник. А подача хоть и была на высоком уровне, но не доставляла Рублеву серьезных проблем. В четвертом гейме он опять сделал брейк (3:1). Этого хватило для победы. Андрей подавал свыше 70% первым мячом, показав, что отошел от неудачи в Вене.

Правда, дальше его ждут гораздо более серьезные соперники. В одной четверти с Рублевым также играет Даниил Медведев, который начнет свое выступление в Париже с матча против Алекса де Минаура.