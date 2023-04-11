Джокович получил неожиданного соперника из России. Второй эшелон нашего тенниса показывает зубы

Иван Гахов и Павел Котов никогда прежде не играли так хорошо.

Даниил Медведев лидирует в чемпионской гонке, Андрей Рублев цепко держится в топ-10, а Карен Хачанов может в ближайшее время туда войти. Но, как выясняется, в российском мужском теннисе есть не только эти трое и переживающий явный игровой кризис Аслан Карацев. Вслед за локальными, но обнадеживающими успехами Романа Сафиуллина и Александра Шевченко на харде теперь в начале грунтового сезона мы наблюдаем за лучшими результатами в карьере Павла Котова и Иван Гахова.

24-летний Павел на днях дошел до полуфинала турнира ATP в Марракеше, а 26-летний Иван сенсационно прорвался через квалификацию на «мастерсе» в Монте-Карло. Мало того, Гахов уже одержал дебютную победу в основной сетке турнира ATP и во втором круге вышел на лидера мирового рейтинга Новака Джоковича.

Новак Джокович. Фото Reuters

Прорыв Гахова на грунте

Вообще нынешний прорыв Гахова — это большая сенсация. За свою профессиональную карьеру до сего момента Иван провел один-единственный матч на уровне ATP — в июле прошлого года в австрийском Кицбюэле он не прошел квалификацию, но в качестве «лаки-лузера» (заменил снявшегося итальянца Маттео Берреттини) попал сразу во второй круг, где в трех партиях уступил немцу Яннику Ханфманну. На тот момент Гахов занимал только 315-е место в рейтинге ATP, а прошлый сезон начинал и вовсе в ранге 463-й ракетки мира.

В 2015-м 18-летний Иван был дисквалифицирован на год за нарушение антидопинговых правил — пропуск трех допинг-тестов в течение 12 месяцев. После возвращения в теннис, в возрасте 20 лет Гахов вошел в топ-300, однако затем его прогресс затормозился, после чего начался спад. И только в прошлом году Иван начал выходить из пике. Сезон-2022 он завершил 242-м. А в начале апреля впервые в карьере вошел в топ-200 — благодаря победе на грунтовом «челленджере» в испанской Жироне он стал 186-й ракеткой мира. После чего удивил всех в квалификации Монте-Карло. Уже на старте Иван одержал свою самую значимую победу в карьере — 49-я ракетка мира из Франции Адриан Маннарино был обыгран 1:6, 6:0, 6:1. После чего Гахов выбил и французского вундеркинда Люка ван Аша (6:3, 0:6, 6:2), выйдя в первом круге основной сетки на американца Маккензи Макдональда.

Сейчас Макдональд занимает 52-е место в рейтинге, а в нынешнем сезоне отметился победой над испанцем Рафаэлем Надалем на открытом чемпионате Австралии. Правда, на грунте Макдональд не так хорош, да и в отличие от Гахова прибиться к покрытию в Монте-Карло он не успел. Но все равно Ивану надо отдать должное — он сумел спасти неудачно складывающийся первый сет, в котором уступал 1:3. Затем сделал обратный брейк, выровнял игру, а на тай-брейке проигрывал 3:5. Ключевым, впрочем, стал шикарный розыгрыш при 6:6 в 13-м гейме — Гахов с огромным трудом достал укороченный и идеально направил мяч в корт. А в следующем розыгрыше поставил точку в партии. И пусть второй сет россиянин провалил, третья партия осталась за ним — 7:6, 2:6, 6:3 и шикарная награда в виде матча второго круга 11 апреля на центральном корте против самого Джоковича. Кто знает, возможно, вскоре опытного российского теннисиста ждет взлет в стиле Аслана Карацева, который в 2021-м обыграл Новака на грунте в Белграде.

Павел Котов. Фото AFP

Котов блеснул в Марокко

Еще одним российским теннисистом, блеснувшим в начале апреля, стал Котов. В октябре прошлого года Павел уже ненадолго забирался в топ-100, поднявшись на 96-е место в рейтинге ATP. Сейчас же он вновь близок к своему лучшему рейтингу благодаря прекрасной игре в Марракеше. Именно на турнире в Марокко Павел в 2022-м выиграл свой первый матч в основной сетке ATP. А сейчас сумел добраться до первого в карьере полуфинала на таком уровне, обыграв, в частности, француза Бенжамина Бонзи (50-я ракетка мира) и австралийца Кристофера О'Коннелла. После четвертьфинальной победы над О'Коннелла Котов расчувствовался на глазах у счастливой мамы: «Я из России и не знаю, когда в следующий раз там сыграю. Но здесь, в Марракеше, я чувствую себя как дома».

И хотя в полуфинале Котов уступил французу Александру Мюллеру, он сделал очередной шажок к теннисной элите. В принципе, у него отличный удар справа и приличный бэкхенд, но для прорыва в топ-50 неплохо бы поработать над физикой (при росте 191 см Павел несколько тяжеловат — 89 кг) и вариативностью игру. Тем не менее, потенциал у него неплохой. Кстати, в чемпионской гонке 2023 года прямо сейчас в топ-100 на 10 апреля входило сразу семеро россиян — Медведев, Рублев, Хачанов, Котов, Шевченко, Гахов и Сафиуллин. Так что российская «вторая волна» в мужском теннисе выглядит весьма перспективно.