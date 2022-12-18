Рублев уступил заклятому сопернику в финале турнира в Абу-Даби. Циципас забрал 250 тысяч долларов

Теперь у россиянина будет двухнедельный перерыв до нового сезона.

Выставочный турнир в Абу-Даби. Mubadala World Tennis Championship

Стефанос Циципас (Греция) — Андрей Рублев (Россия) — 6:2, 4:6, 6:2

Расклад на выставочном турнире в Абу-Даби получился довольно неожиданным — лидеры «посева» Карлос Алькарас и Каспер Рууд оба проиграли в полуфинальных матчах. Причем они-то стартовали именно с этой стадии. А вот Стефанос Циципас и Андрей Рублев в финал пробились и играли между собой за титул.

Стефанос Циципас. Фото AFP

Разгром в начале матча

В пятницу Андрей Рублев буквально разгромил первую ракетку мира Карлоса Алькараса, а в воскресенье уже защищал титул на выставочном турнире в Абу-Даби. Испанец, кстати, уступил и в матче за третье место. На этот раз — норвежцу Касперу Рууду. После своей победы финалист двух турниров «Большого шлема» сказал, что пока межсезонья у него не будет — отдохнет и восстановится он после Australian Open. То есть практически без перерыва отыграет полный сезон и еще четверть: «Когда я согласился на выставочные матчи с Рафой, мы решили просто продолжать, а затем остановиться и поработать над моим теннисом после Австралии».

Рублев же в послематчевом интервью отметил, что играть против Стефаноса Циципаса будет непросто — против него всегда тяжело выходить. Между теннисистами идет практически равная борьба: шесть раз выигрывал грек, пять раз — россиянин. В прошлом сезоне они встречались три раза — два раза сильнее был Стефанос, один — Андрей, но зато на групповом этапе Итогового турнира. Эта победа позволила Рублеву впервые пробиться из группы в финальную стадию. Каждый раз спортсмены играли по три сета, что еще раз говорит о серьезности их противостояния.

В этот раз в первом сете Циципас фактически нокаутировал Рублева. Причем этому способствовали и ошибки на подаче, и неуверенная игра на приеме — особенно в начале партии. И только счет 0:4 заставил Андрея быть активнее — появились даже шансы на приеме. Но, конечно, все это было слишком поздно — преимущество Стефаноса уже было гигантским. Рублев закономерно уступил.

Андрей Рублев и Стефанос Циципас. Фото AFP

Двухнедельное межсезонье

Вероятно, это помогло россиянину включиться в борьбу на полную. Во второй партии борьба была упорной — равенство почти до конца сета. Рублев реализовал первый же сетбол, заработав его после ошибок грека. А потом еще и трос сыграл за Андрея — вынудил Циципаса побежать вперед, что привело к потере партии. А казалось, что дело идет к тай-брейку — особенных провалов на подачах в этом сете не было.

Теперь у Рублева появился шанс выиграть и матч — вот только он почему-то решил повторить первый сет. С самого начала Андрей отдал свою подачу, после чего и вторую. Снова те же 0:4, и шансов у россиянина уже не было. Надо было начинать с того, чтобы взять первую подачу, что не получилось.

Андрей Рублев и Стефанос Циципас. Фото Reuters

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев говорил, что результаты выставочных турниров ни на что не влияют — можно заработать приличную сумму денег, но матчи не учитываются в рейтинге ATP и не имеют большого статуса. Это скорее разминка перед новым сезоном или заминка после прошлого. Так и есть — теперь у Рублева две недели перед стартом нового сезона.

Дальше Андрей будет выступать уже в следующем году на турнире в Аделаиде, который будет подготовительным перед Открытым чемпионатом Австралии. Соревнование стартует уже 2 января — времени на раскачку нет совсем. Состав мощнейший — Новак Джокович, Даниил Медведев, Карен Хачанов, Феликс Оже-Альяссим, Яник Синнер и другие топ-теннисисты.