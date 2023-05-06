Пара Хачанова и Рублева выиграла первый «мастерс». Россиянам уже дали совместное прозвище

Карен и Андрей уничтожили на чемпионском тай-брейке седьмых « сеяных» турнира в Мадриде.

«Мастерс» в Мадриде. Парный мужской разряд. Финал

Карен Хачанов (Россия)/Андрей Рублев (Россия) — Рохан Бопанна (Индия)/Мэттью Эбден (Австралия) — 6:3, 3:6, 10:3

Всего час с небольшим понадобилось Карену Хачанову и Андрею Рублеву, чтобы победить в финале «мастерса» в Мадриде. Россияне обыграли седьмых ракеток турнира Рохана Бопанну/Мэттью Эбдена. В одиночке у обоих россиян не все получилось, хотя Карен прошел чуть дальше, обыграв Андрея. Теперь же пилюля от проигрышей хоть немного стала слаще.

Андрей Рублев и Карен Хачанов в финале парного турнира в Мадриде. Фото Global Look Press

Победа над тремя " сеяными " парами

Хачанов и Рублев не в первый раз играют в паре — раньше они уже выступали в финале «мастерсов» в Майами и Париже. Титул взять не удавалось. Получилось только в Мадриде спустя пять лет после первой попытки. Причем для Карена это вообще первая победа в парном разряде. Для Андрея — четвертая, и на сей раз — самая крупная. В этом году он взял «мастерс» в одиночке, а сейчас вот еще и в парном разряде.

Рублев и Хачанов не являются «сеяными» в парах — здесь они играют редко, когда есть время и желание. Основной приоритет — одиночка. В Мадриде Хачанов выбил Рублева в четвертом круге, а в следующем проиграл Карлосу Алькарасу. Испанец завтра сразится в финале за чемпионство. Россияне свой финал уже выиграли.

Несмотря на то что Карен является 189-й ракеткой мира в парном разряде, а Андрей — 164-й, на пути к финалу они выбили две «сеяные» пары. Плюс третью в финале. Во втором круге россияне обыграли хорватский дуэт Никола Мектич/Мате Павич, а в полуфинале победили действующих чемпионов «Ролан Гаррос» Марсело Аревало (Сальвадор) и Жан-Жюльена Роже (Нидерланды).

Андрей Ольховский, который дважды побеждал в финале турниров «Большого шлема» в миксте, считал, что Хачанову и Рублеву по силам взять титул: «Андрей и Карен неплохо играют пару. В Монте-Карло они могли обыграть первую пару мира, но им немного не хватило. Здесь они тоже одержали несколько хороших побед, победили очень сильную хорватскую пару. Они во многом превосходят парников, играют быстрее своих соперников, здорово подают. Так что они могут претендовать на высокие места в парных турнирах», — рассказал экс-теннисист ТАСС.

Рохан Бопанна (Индия) и Мэттью Эбден (Австралия) в финале парного турнира в Мадриде. Фото Global Look Press

Равная игра

Тем не менее первые два сета проходили почти на равных. Пары уверенно действовали на подаче. Только в восьмом гейме первой партии россияне заработали брейк-поинт и смогли реализовать его. А потом смогли подать на сет, закрыв его за 28 минут.

Зеркальной получилась вторая партия. Бопанна и Эбден подавали первыми и смогли реализовать брейк-поинт уже в четвертом гейме. А у Рублева с Хачановым не оказалось возможности отыграться. Ничего нового не произошло, счет абсолютно такой же, но в другую сторону.

Оставалось играть чемпионский тай-брейк. В прямом смысле — в парных разрядах третий сет состоит всего из одного гейма. Проводят его либо до 10 очков у одной из пар, либо до момента, когда счет не станет больше на два очка.

Хачанов и Рублев сразу решили все вопросы. На старте гейма уже было 6:0, включая три мини-брейка. Соперники попытались было отыграться, но смогли взять только несколько очков. Карен и Андрей без проблем довели дело до победного, реализовав первый же матчбол. В социальных сетях уже назвали россиян «Рубланов» и отметили их мощь.