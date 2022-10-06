Джокович заговорил на русском! Братский поступок в Астане

Что творится в столице Казахстана накануне ключевых стадий теннисного турнира АТР 500.

Astana Open

1/16 финала

Новак Джокович (Сербия) — Кристиан Гарин (Чили) — 6:1, 6:1



1/8 финала

Андрей Рублев (Россия) — Чжан Чжичжэнь (Китай) — 6:3, 6:2

Роберто Баутиста Агут (Испания) — Павел Котов (Россия) — 6:1, 7:6 (7:5)

Стефанос Циципас (Греция) — Лука Нарди (Италия) — 7:6 (7:2), 7:6 (7:3)

В среду на Astana Open дебютировал я Новак Джокович. Произошло это как-то буднично и скучно. Кристиан Гарин до этого дважды без шансов уступал сербу, рассыпался и в третий раз. Ноле снес чилийца за час — 6:1, 6:1. Но самая красивая история произошла после матча. Белградец взял микрофон и... обратился к залу на русском. Причем произнес несколько фраз:

— Привет, Казахстан! Очень приятно быть здесь с вами! Спасибо за вашу поддержку! (переходит на английский) Хотел бы перейти на английский. Я только учусь. (и снова на русском и казахском) Я люблю вас! Рахмет!

Зал, конечно, был в экстазе. В среду утром впервые очереди у корта приобрели флер советского дефицита. Длину можно было посчитать в десятках метров.

Рублев и казахстанские цены

Объясняется это не только статусом Джоковича, но и условиями. Цены здесь действительно удивительные. Билет на матч Джоковича и Медведева можно купить за 250 рублей. Кофе — за 100. Как это работает непонятно, но звучит приятно. Да и по Астане — доехать на такси из точки в точку максимум рублей 300. Дешевле абсолютно все, если сравнивать с Москвой. Зато спонсоров и партнеров и турнира полно — на официальном стенде я насчитал 22.

Россияне играли не при такой аудитории, как Джокович или Циципас (за него безумно болел зал, и не обошлось без предупреждения отцу-тренеру за коучинг), но по крайней мере проявили себя достойно. Рублев не заметил китайца Чжана, который до этого продлил неудачную серию Аслана Карацева. Андрей, кстати, играет здесь без тренера Фернандо Висенте, на трибунах присутствует его ассистент. Но судя по настрою Рублева, он оправился от поражения на US Open и нашел цель на конец сезона — все-таки побороться за выход в финал Masters. Мотивации, говорит, хватает.

Китаец был повержен на классе — 6:3, 6:2. А вот Павлу Котову класса, чтобы остаться на турнире, не хватило. Матч проходил на первом корте, а не центральном, который открывается ключиком охранника. Показал аккредитацию или билет — пустили. А так он вообще скрыт от глаз за неприметной дверью.

В первый сет молодой москвич, который тренируется всю жизнь в России, не вошел — 1:6. А во втором все решилось на тай-брейке. Надо было чуть подольше потерпеть. Но испанец и в 34 года отличается хорошей «терпежкой». Возможно, этому способствуют особые методы восстановления теннисистов. В одном из коридоров недалеко от выхода игроков услышал, как ребята обсуждают: «Он после матча снюсом закинулся! И даже со мной поделился!» Если что, табак вреден для здоровья, но на нем сидят очень многие спортсмены. Да и к другим субстанциям в Средней Азии отношение особенное.

Кстати, на пятый день пребывания в Казахстане наконец наткнулся на негатив по отношению к русским. Это произошло... в приложении знакомств Tinder. Полезное, знаете ли, изобретение для социологических исследований. Но это единичный случай.

Скриншот Tinder.

У Медведева чистая сетка до Джоковича

В четверг у россиян может появиться больше обидчиков — по крайней мере, у Даниила Медведева и Карена Хачанова. Карен утром играет с Марином Чиличем, который еле унес ноги от немца Отте. С перспективой выхода на Джоковича. Даниил в вечерний заход играет с финном Эмилем Руусувоори, который не раз огорчал игроков из топа. Обыгрывал Тима, Зверева, Хуркача, Алькараса, Вавринку. Правда, с Рублевым и Хачановым так и не справился. А с Медведевым они еще ни разу в жизни не играли.

Медведев в случае победы выйдет на Баутиста Агута. Сетка пока приятная, и Дане пора бы приплюсовать что-то к своему единственному титулу в категории ATP 500, добытому в октябре 2018-го в Японии.