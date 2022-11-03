Рублев вылетел с «мастерса» в Париже вслед за Медведевым. Что за невезение

19-летний талант из Дании сокрушил россиянина за два сета.

«Мастерс» в Париже. Третий круг

Хольгер Руне (Дания) — Андрей Рублев (Россия, 7) — 6:4, 7:5

Вслед за Даниилом Медведевым, который потерпел не сказать чтобы сенсационное, но немного неожиданное поражение во втором круге «мастерса» в Париже, завершил выступления в столице Франции и Андрей Рублев. Второму номеру нашего рейтинга не удалось переломить молодого датчанина Хольгера Руне. Все надежды теперь только на Карена Хачанова, который продолжает бороться с Новаком Джоковичем.

Главная звезда осени

Руне мощно начал свой путь на «мастерсе» в Париже, одержав сначала волевую победу над опытнейшим Стэном Вавринкой, а потом сразив Хуберта Хуркача, отдав всего один гейм во втором сете. Молодой и многообещающий датчанин, который несколько раздражал всех своими жалобами по отношению к ATP и еще в прошлом году был за пределами сотни. Сейчас же он сокрушает грандов и «бесит» многих уже в двадцатке сильнейших теннисистов мира. Без зазрения совести его можно считать одним из лучших игроков этой осени.

Андрей Рублев в свою очередь проводит не самый успешный сезон, по ходу которого он даже вылетал из топ-10. Критика из-за скандального интервью Виталию Кравченко, венские мемы с ракеткой и много дополнительных факторов, которые могли пошатнуть его психологическое состояние, вероятно, оказали на него определенное влияние. Тем не менее Андрей все же квалифицировался на Итоговый турнир в Турине (и сделал это третий раз подряд). Об этом стало известно за день до встречи с Руне после того, как Тэйлор Фриц и Хуберт Хуркач проиграли свои матчи во втором круге.

Хольгер Руне. Фото AFP

Хладнокровие Рублева разлетелось вдребезги

По большинству показателей (кроме первой подачи и количества невынужденных ошибок) Руне превосходил Рублева в первом сете. Он успешно играл на задней линии, и хотя шансы на победу в этой партии у Андрея все равно были, датчанин, казалось, выглядел лучше россиянина и в «физике», несмотря на свои бурные последние три недели. Руне хоть и допустил четыре двойные ошибки, проигранная подача Рублева в третьем гейме стоила ему сета.

Однако, независимо от проигранной первой партии, Андрей остался собранным и хладнокровным (до поры до времени), но прибавить в точности ударов ему это не помогло. В какой-то момент Руне взял подачу Рублева под ноль, а под конец матча и вовсе разошелся, да так, что хладнокровие россиянина разлетелось вдребезги — чего только стоят агрессивные удары ракеткой по своим ногам.

Если бы для того, чтобы описать Руне, можно было бы использовать только три слова, то они были бы — компактный шустрый энерджайзер. Однако датчанину расслабляться ни в коем случае нельзя, впереди встреча с другой звездой сезона — Карлосом Алькарасом.

Карлос Алькарас. Фото Reuters

В послематчевом интервью Руне признался, что победы над такими топовыми игроками, как Андрей или Стефанос Циципас, у которого он отобрал титул в финале Стокгольма, придают ему уверенность.

«Это очень волнующе. Я знал, что если выиграю сегодня, то в четвертьфинале встречусь с Алькарасом. Мой следующий матч — против лучшего теннисиста в мире на данный момент. Он выиграл US Open! Да, я не являюсь фаворитом в этой встрече, но я просто очень рад, что сыграю с Карлосом», — сказал Руне.

Восхваляя Хольгера, давайте не забывать, что теннисист не может быть постоянно на пике своей формы. Андрей уже порадовал болельщиков несколькими титулами в этом сезоне. Остается только пожелать Рублеву как можно успешнее выступить в Турине, а нам — ждать окончания матча Карена Хачанова и Новака Джоковича.