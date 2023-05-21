Король римского грунта! Медведев сенсационно выиграл «мастерс» на ненавистном покрытии

Россиянин завоевал свой 20-й титул, в финале победив Хольгера Руне.

«Мастерс». Рим (Италия). Финал

Даниил Медведев (Россия, 3) — Хольгер Руне (Дания, 7) — 7:5, 7:5

В это сложно поверить, но Даниил Медведев выиграл «мастерс» на грунте! Россиянин никогда не скрывал, что не любит, да и особо не умеет играть на земляном покрытии, на турнире в Риме в трех предыдущих попытках у него не было ни одной победы в матчах. Но сейчас в столице Италии Медведев действовал просто фантастически, удивив специалистов, соперников, болельщиков и, прежде всего, самого себя. Благодаря победе над датчанином Хольгером Руне в финале Даниил завоевал свой 20-й титул в карьере и дебютный на грунте. А также стал уже второй ракеткой мира и заслужил статус одного из главных фаворитов предстоящего «Ролан Гаррос».

Не устал к финалу

До финала в Риме единственный раз Медведев и Руне встречались друг с другом чуть больше месяца назад — на «мастерсе» в Монте-Карло. Тогда Даниил подошел к четвертьфиналу с Хольгером очень уставшим после эпического сражения с Александром Зверевым. Сил в той битве с немецким теннисистом россиянин затратил очень много, а времени на восстановление у него почти не было — всего 16 часов. Было заметно, что во встрече с датчанином Медведев выглядел уставшим и вялым и играл явно не на своем максимуме. Поэтому совершенно заслуженно проиграл 3:6, 4:6.

Однако в столице Италии он подошел к финалу куда более свежим, уступив за весь турнир всего один сет — испанцу Бернабе Сапате Миральесу в третьем круге. Зверева в четвертом круге, еще одного теннисиста из Германии Янника Ханфманна в четвертьфинале, а также грека Стефаноса Циципаса в полуфинале он одолел довольно уверенно. Пусть по ходу матча с Циципасом ему и пришлось в подтрибунном помещении более четырех часов пережидать дождь.

В свою очередь Руне три последних матча на турнире (против Алексея Попырина из Австралии, серба Новака Джоковича и норвежца Каспера Рууда) выиграл только в трех сетах. Поэтому, вполне вероятно, датчанин немного подустал, пусть и все равно казался очень опасным соперником. Это признавал и Медведев.

«Думаю, он один из лучших игроков на грунте. Это покрытие наиболее удобно для Хольгера. Впрочем, я чувствую себя значительно лучше, чем в Монте-Карло. Сыграл больше матчей, намного больше тренировался. Собираюсь показать в финале свой лучший теннис», — говорил Даня перед решающей игрой в Риме.

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От ненависти до любви

Дождь заставлял страдать теннисистов и зрителей на протяжении практически всего итальянского «мастерса». И заключительный день турнира не стал исключением — начало встречи из-за осадков пришлось отложить примерно на полчаса. К счастью, затем теннисисты все же вышли на корт. И в первых геймах лучше выглядел как раз Руне, который куда более спокойно брал свою подачу. В свою очередь Медведев испытывал ощутимые сложности — при 1:1 ему пришлось спасаться с 0:30, а при 2:2 после двух двойных ошибок в гейме — и вовсе с 15:40. Но после этого подача наконец-то «включилась», и двойной брейк-пойнт был успешно отыгран.

При 4:4 и 0:15 Даня вновь едва не поставил себя в сложное положение, но в труднейшей ситуации сумел каким-то фантастическим ударом попасть в корт. Хольгер был явно шокирован. Ему, кстати, геймы на своей подаче стали даваться также непросто. А при 5:6 и 30:15 на подаче датчанина Медведев трижды сыграл классно и забрал партию! В концовке сета он прекрасно разбрасывал мячи по углам, рвал ритм укороченными, а сам хорошо добегал до укороченных Руне. В общем, игра россиянина обнадеживала.

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Однако второй сет Даниил начал совершенно несобранно, отдав подачу «под ноль». Руне брейк подтвердил, правда, лидировал недолго — Медведев сравнял счет и вскоре повел 3:2. Но у него вдруг вновь посыпались ошибки. При 3:3 россиянин проиграл еще одну свою подачу «под ноль». Казалось, третьего сета не избежать. Вот только у Даниила было на этот счет иное мнение — в десятом гейме, когда датчанин подавал на сет, россиянин вновь поднял уровень своей игры. Руне оказался к этому не готов, да и давления, как и в концовке первой партии, не выдержал. При 5:4 и 30:30 в розыгрышах он совершил две ошибки.

После чего Медведев в следующем гейме отыграл эйсом брейк-пойнт, чем, похоже, окончательно деморализовал 20-летнего оппонента. Россиянин заработал на подаче датчанина тройной матчбол. И хотя первый шанс он загубил неудачным укороченным, второй возможностью воспользовался на все сто — Руне в перестрелке на задней линии послал мяч в аут. Медведев с улыбкой на секунду опустился на колени и пошел жать руку оппоненту к сетке- он сенсационно выиграл свой первый грунтовый и шестой в общей сложности «мастерс» в карьере!

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«Я всегда хочу верить в себя, всегда выкладываюсь по максимуму и стремлюсь к большим титулам. Но, честно говоря, не верил, что смогу выиграть «мастерс» на грунте. Раньше я ненавидел грунт, у меня на нем ничего не получалось. Но в Мадриде и Монте-Карло я уже чувствовал себя неплохо. В Риме на тренировках все стало получаться еще лучше. Я даже сказал своему тренеру: «Не понимаю, что происходит, но чувствую себя великолепно». Хотя после этого еще нужно обыгрывать самых сильных соперников, и я рад, что доказал себе и всем, что на это способен», — прокомментировал свой триумф Медведев.

Россиянин также добавил, что они с Хольгером начали матч нервно, допуская несвойственные им ошибки. К счастью, в первом сете он первым смог прибавить. «Во второй партии уже соперник выбился вперед. Но я сказал себе, что должен поднять свой уровень снова. И с того момента это был топ-матч в моем исполнении», — добавил Даниил. В свежем рейтинге он поднимется на второе место с отставанием от лидируюшего испанца Карлоса Алькараса всего в 485 очков.