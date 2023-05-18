КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

18 мая, 18:35

Медведев покоряет римский грунт. Даниил — в полуфинале «мастерса»!

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Теннисист Даниил Медведев
Даниил Медведев.
Фото Reuters
Янник Ганфманн (слева) и Даниил Медведев.
Фото Reuters
Теннисист Янник Ганфманн
Янник Ганфманн.
Фото Reuters
1/3
Telegram Дзен
Лучший теннисист России отомстил за поражение Рублева, обыграв Янника Ганфманна из Германии.

«Мастерс» в Риме. Четвертьфинал
Даниил Медведев (Россия) — Янник Ганфманн (Германия) — 6:2, 6:2

Даниил Медведев в шутку называет себя «грунтовым специалистом», продолжая жаловаться на медленное покрытие и размеры кортов. Болельщикам понравилось прозвище, которое дал самому себе россиянин, так что теперь оно активно используется в теннисном мире. Шутки шутками, но Медведев неплохо справляется с грунтом в этом сезоне. В четвертьфинале на «мастерсе» в Риме он обыграл 101-ю ракетку мира Янника Ганфманна и вышел в полуфинал турнира. Туда не пробился ни Новак Джокович, ни Карлос Алькарас, которые считались фаворитами турнира.

Открытие «мастерса» в Риме

Впервые за 19 лет ни Новак Джокович, ни Рафаэль Надаль не сыграют в финале «мастерса» в Риме. Испанец объявил, что выступит и на «Ролан Гаррос» и вообще не появится на соревнованиях в ближайшие несколько месяцев. Серба выбил из гонки за титул Хольгер Руне. Зато Даниил Медведев все еще в строю. Он ни разу за всю карьеру не выигрывал ни матча в Риме, а теперь победил в четвертьфинале. Многие специалисты считают, что он сейчас способен выиграть на нелюбимом покрытии. Это был бы шок, но приятный.

Даниил Медведев. Медведев снова укротил Зверева. Россиянин стильно вышел в четвертьфинал «мастерса» в Риме

Россиянина спросили после игры с Александром Зверевым про его нового соперника — Янника Ганфманна. Тот выбил Андрея Рублева, друга Медведева.

— Я видел небольшую часть его матча [с Рублевым] и третий сет против Чеккинато. Сейчас он играет хорошо. Кажется, он уже демонстрировал высокий уровень в Хьюстоне и Мадриде — просто не выходил в финалы. Теперь он, скажем так, совершил прорыв: уже вышел в четвертьфинал из квалификации, отлично играет. Поэтому я должен показать максимум, чтобы попытаться победить, — сказал Медведев в интервью.

Ганфманн — открытие турнира. Являясь 101-й ракеткой мира, он обыграл не только Рублева, но и американца Тейлора Фритца. Опасаться нужно всех, особенно когда соперники находятся на пике. Однако немец оказался не таким опасным, как казался.

Теннисист Янник Ганфманн
Янник Ганфманн.
Фото Reuters

Борьба двойных и эйсов

Начал Янник с того, что отдал свою же первую подачу. Причем ошибался все разы именно он — Даниилу нужно было только попадать. Дальше шансы уже были у Ганфманна, и Медведев действительно не смог подтвердить свой брейк. А потом, еще поборовшись, с третьего брейк-пойнта, россиянин вернул преимущество. Дальше был еще один брейк, свои подачи третья ракетка мира больше не отдавал, так что сет спокойно подошел к логическому завершению. 14 ударов навылет у россиянина, у Янника — 6. Ошибок больше у немца. Ганфманн много укорачивает, но Медведев был точнее.

Даниил Медведев. Медведев утомил грунтового бойца. Российское дерби в Риме все ближе

Вторая партия началась очень тревожно. Поначалу все было неплохо — россиянин взял первый же гейм, который опять был подачей немца. А после сделал сразу три двойные ошибки и подарил Яннику брейк-пойнт! Еще один такой был чуть позже в гейме. Хорошо, что потом подача все-таки прорезалась, так что завершить гейм в свою пользу у Медведева получилось.

Дальше было проще. Даниил, хоть и подарил один брейк немцу, в целом играл уверенно. Проблемой в этом матче были двойные — по этому показателю почти равенство с эйсами. А вот у Ганфманна их не было. Достаточно уверенно, хоть и не без трудностей, россиянин обыграл обидчика Рублева и вышел в полуфинал, где его ждет победитель матча между греком Стефаносом Циципасом и хорватом Борной Чоричем.

Янник Ганфманн (слева) и Даниил Медведев.
Фото Reuters

12-19 ноября в Турине состоится Итоговый турнир — об этом напоминают надписи по периметру корта. После вылета Карлоса Алькараса с турнира в Риме Даниил Медведев снова возглавил чемпионскую гонку. Но он окажется в финале «мастерса» с огромной долей вероятности.

Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Мастерс
12
15
Читайте также
Навка поздравила Загитову с днем рождения
Медведев покоряет римский грунт. Даниил — в полуфинале «мастерса»!
СМИ узнали о запросе Зеленского на проведение мирного саммита по Украине
Балицкий заявил о потере ВСУ шанса по контрнаступлению в Запорожской области
Обвинение запросило для Ройзмана штраф в размере 260 тыс. рублей
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Материалы сюжета: №1 в рейтинге ATP: гонка Медведева, Алькараса и Джоковича
«Это решение приняло мое тело». Надаль снялся с «Ролан Гаррос», но отказался завершать карьеру
Медведев обыграл Ханфманна и вышел в полуфинал турнира в Риме
Надаль заявил, что планирует завершить карьеру в 2024 году
Надаль объявил, что не сыграет на «Ролан Гаррос»
Медведев остался лидером чемпионской гонки ATP
Руне — о победе над Джоковичем: «Очень горжусь собой, я был на высоте сегодня»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведев снова укротил Зверева. Россиянин стильно вышел в четвертьфинал «мастерса» в Риме