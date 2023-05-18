Медведев покоряет римский грунт. Даниил — в полуфинале «мастерса»!

Лучший теннисист России отомстил за поражение Рублева, обыграв Янника Ганфманна из Германии.

«Мастерс» в Риме. Четвертьфинал

Даниил Медведев (Россия) — Янник Ганфманн (Германия) — 6:2, 6:2

Даниил Медведев в шутку называет себя «грунтовым специалистом», продолжая жаловаться на медленное покрытие и размеры кортов. Болельщикам понравилось прозвище, которое дал самому себе россиянин, так что теперь оно активно используется в теннисном мире. Шутки шутками, но Медведев неплохо справляется с грунтом в этом сезоне. В четвертьфинале на «мастерсе» в Риме он обыграл 101-ю ракетку мира Янника Ганфманна и вышел в полуфинал турнира. Туда не пробился ни Новак Джокович, ни Карлос Алькарас, которые считались фаворитами турнира.

Открытие «мастерса» в Риме

Впервые за 19 лет ни Новак Джокович, ни Рафаэль Надаль не сыграют в финале «мастерса» в Риме. Испанец объявил, что выступит и на «Ролан Гаррос» и вообще не появится на соревнованиях в ближайшие несколько месяцев. Серба выбил из гонки за титул Хольгер Руне. Зато Даниил Медведев все еще в строю. Он ни разу за всю карьеру не выигрывал ни матча в Риме, а теперь победил в четвертьфинале. Многие специалисты считают, что он сейчас способен выиграть на нелюбимом покрытии. Это был бы шок, но приятный.

Россиянина спросили после игры с Александром Зверевым про его нового соперника — Янника Ганфманна. Тот выбил Андрея Рублева, друга Медведева.

— Я видел небольшую часть его матча [с Рублевым] и третий сет против Чеккинато. Сейчас он играет хорошо. Кажется, он уже демонстрировал высокий уровень в Хьюстоне и Мадриде — просто не выходил в финалы. Теперь он, скажем так, совершил прорыв: уже вышел в четвертьфинал из квалификации, отлично играет. Поэтому я должен показать максимум, чтобы попытаться победить, — сказал Медведев в интервью.

Ганфманн — открытие турнира. Являясь 101-й ракеткой мира, он обыграл не только Рублева, но и американца Тейлора Фритца. Опасаться нужно всех, особенно когда соперники находятся на пике. Однако немец оказался не таким опасным, как казался.

Янник Ганфманн. Фото Reuters

Борьба двойных и эйсов

Начал Янник с того, что отдал свою же первую подачу. Причем ошибался все разы именно он — Даниилу нужно было только попадать. Дальше шансы уже были у Ганфманна, и Медведев действительно не смог подтвердить свой брейк. А потом, еще поборовшись, с третьего брейк-пойнта, россиянин вернул преимущество. Дальше был еще один брейк, свои подачи третья ракетка мира больше не отдавал, так что сет спокойно подошел к логическому завершению. 14 ударов навылет у россиянина, у Янника — 6. Ошибок больше у немца. Ганфманн много укорачивает, но Медведев был точнее.

Вторая партия началась очень тревожно. Поначалу все было неплохо — россиянин взял первый же гейм, который опять был подачей немца. А после сделал сразу три двойные ошибки и подарил Яннику брейк-пойнт! Еще один такой был чуть позже в гейме. Хорошо, что потом подача все-таки прорезалась, так что завершить гейм в свою пользу у Медведева получилось.

Дальше было проще. Даниил, хоть и подарил один брейк немцу, в целом играл уверенно. Проблемой в этом матче были двойные — по этому показателю почти равенство с эйсами. А вот у Ганфманна их не было. Достаточно уверенно, хоть и не без трудностей, россиянин обыграл обидчика Рублева и вышел в полуфинал, где его ждет победитель матча между греком Стефаносом Циципасом и хорватом Борной Чоричем.

Янник Ганфманн (слева) и Даниил Медведев. Фото Reuters

12-19 ноября в Турине состоится Итоговый турнир — об этом напоминают надписи по периметру корта. После вылета Карлоса Алькараса с турнира в Риме Даниил Медведев снова возглавил чемпионскую гонку. Но он окажется в финале «мастерса» с огромной долей вероятности.