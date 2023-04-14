Из Медведева выжали все соки. Россиянин вылетел в четвертьфинале Монте-Карло, но провел хороший турнир

Даниил не успел восстановиться после ночного марафона и уступил Хольгеру Руне.

«Мастерс». Монте-Карло (Монако). Четвертьфиналы

Хольгер Руне (Дания, 6) — Даниил Медведев (Россия, 3) — 6:3, 6:4

Андрей Рублев (Россия, 5) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) -- 6:1, 7:6 (7:5)

Даниил Медведев отчаянно сражался на «мастерсе» в Монте-Карло, но все же не смог выйти в полуфинал. В четвертьфинальной игре против восходящей звезды из Дании Хольгера Руне россиянину элементарно не хватило физических сил, потраченных в предыдущем изматывающем матче с Александром Зверевым. Тем не менее, Медведев может быть вполне доволен стартом грунтового сезона — он всего лишь во второй раз в карьере дошел до четвертьфинала «мастерса» на земляном покрытии и продержался на круг дольше серба Новака Джоковича. К тому же представительство России на турнире в Монте-Карло сохраняется — Андрей Рублев благодаря победе над Яном-Леннардом Штруффом из Германии уже пробился в полуфинал.

Нехватка времени на восстановление

Три с лишним часа вязкой борьбы со Зверевым не могли не сказаться на состоянии Медведева. И все это прекрасно понимали. Если в Майами после сложнейшей игры четвертого круга с Сашей Даниил получил несколько дней отдыха, то в Монте-Карло с более компактным графиком и довольно странным расписанием ему пришлось выходить на корт в середине дня пятницы после завершившейся накануне за полночь (по московскому времени) предыдущей встречи.

После реализованного матчбола в игре со Зверевым до выхода на корт против Руне прошло менее 16 часов. А ведь пресс-конференции, поездки с корта и на корт и другую рутину никто не отменял. По идее, организаторы могли поставить матч Даниила не третьим, а четвертым запуском на центральном корте, дав ему два — три дополнительных часа. Но они этого делать не стали, предпочтя завершить день итальянским дерби Лоренцо Музетти — Янник Синнер. Не помогли россиянину и другие теннисисты, завершившие оба предыдущих четвертьфинала в двух сетах. Да и дождик в отличие от четверга в княжестве Монако в пятницу не пошел.

Как следствие, игру на корте уставшего Даниила против Хольгера можно было назвать вяловатой. Не сказать, что россиянин был совсем плох, но играющие в теннис понимают — когда нет энергии, не только бегать, но и концентрироваться в ключевые моменты становится гораздо сложнее. При этом Медведев вовсе не сдавался, он старался цепляться. Вот только точность частенько подводила, а Руне, подметив нехватку резкости у Даниила, старался еще и изматывать его укороченными, делая все по теннисному верно.

Хольгер Руне. Фото AFP

Надежда на Рублева

Судьбу первого сета решил один-единственный брейк при счете 1:2 не в пользу Медведева на подаче россиянина. Даниил продолжал пикироваться со зрителями, дабы встрепенуться со всей силы бил мячом в стенку за задней линией. Помогало, надо признать, так себе. При 1:1 во втором сете он умудрился с 30:0 совершить четыре ошибки подряд и вновь отдать свою подачу. Правда, затем сумел таки заработать первые в матче брейк-пойнты и со второй попытки все же сравнять счет по геймам.

Вот только по игре преимущество все равно было на стороне Руне — 19-летний датчанин легче забирал свои подачи до счета 4:4, после чего сделал очередной брейк. Ключевым стал розыгрыш на геймболе Даниила, когда россиянин роскошно пробил справа по линии, а Хольгер каким-то невероятным образом успел к мячу, сделал защитную полусвечку по диагонали под заднюю линию и следующим своим ударом пробил навылет. После чего вскоре выиграл важнейший гейм. И если в матче со Зверевым Медведев дважды отыгрывал подачу на матч, то сейчас повторить подвиг не сумел.

Впрочем, турнир в Монако он все равно может записать себе в актив. Раньше до четвертьфинала грунтового «мастерса» Даниил доходил только раз — в Монте-Карло в 2019-м, выиграв на этой стадии у Джоковича и вылетев в полуфинале. Теперь он отдохнет до «мастерса» в Мадриде, стартующего 26 апреля. Медведев был заявлен на турнире ATP в Барселоне на следующей неделе, но решил не изматывать организм и снялся после вылета в Монте-Карло.

Андрей Рублев. Фото Reuters

Что касается Рублева, то он в Монте-Карло в 2021-м добирался даже до финала, где был бит Стефаносом Циципасом из Греции. На сей раз Андрей мог встретиться со Стефаносом на стадии полуфинала. Однако Циципас неожиданно легко уступил в четвертьфинале в двух сетах американцу Тейлору Фритцу. Так что теперь Рублев за выход в финал сразится с Тейлором, и его шансы в таком грунтовом противостоянии кажутся весьма неплохими.