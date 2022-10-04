Медведеву не помешал даже грудной ребенок. Он не в форме, но выиграл

Второй день Astana Open принес первые сенсации.

Теннис. Astana Open. 1/16 финала

Даниил Медведев (Россия) — Альберто Рамос Виньолас (Испания) — 6:3, 6:1

Карен Хачанов (Россия) — Максим Кресси (США) — 6:4, 7:6 (7:3)

Лука Нарди (Италия) — Александр Шевченко (Россия) — 7:6 (7:4), 6:2

Павел Котов (Россия) — Алехандро Давидович Фокина (Испания) — 6:4, 6:4

В Казахстане настоящий теннисный бум. Я подошел к кассам в полседьмого вечера, и пришлось отстоять очередь 10 минут, чтобы услышать, что билетов осталось три штуки. Не мудрено — вечером играли Бублик и Медведев, днем — Циципас и Алькарас. Для многих, правда, это светский выход — на трибунах за мной спорили, почему при касании сетки подают снова, и спрашивали друг у друга, кто здесь Медведев, а кто Рамос Виньолас.

И матч Даниила получился очень тяжелым и тягучим.

Бублик повесил «баранку», Медведев мучился сет

Особенно это бросалось после «качельной» игры от Александра Бублика при полных трибунах. Ближе к вечеру спокойные астанинцы раздухарились и стали болеть, как на футболе. Бублик остался последним из казахстанцев на турнире, и его поддерживали с барабаном и попытками запустить «волну». В российском футболе даже сейчас после нововведений тише. А тут заряды «Хоп, давай-давай!» и жестикуляция от Саши в знак благодарности. Приятно видеть, как за русского парня из Гатчины болеет Казахстан. Бывший россиянин, который теперь называет себя казахом, выиграл чисто за счет настроения и с большим трудом. Повесил в первом сете «баранку», но потом начал страдать и во многом за счет трибун переломил игру — 6:0, 4:6, 6:3.

Игра Дани началась с длиннейших розыгрышей по 20 ударов в каждом и при напряженной тишине. Испанца в Астане вообще не должно было оказаться — изначально в сетке стоял Николоз Басилашвили. Но учитывая нынешнюю форму Даниила, даже за эту стадию было боязно. Медведева давно критикуют за отсутствие созидательности и агрессии в этом сезоне, и здесь он тоже предпочитал длинные обмены на задней линии. Но это сразу дало результат — брейк в первом гейме. Сам Виньолас не рисковал выходить к сетке и, по сути, согласился проверять, кто первый ударит в аут.

И хотя это не тот Медведев, которого мы привыкли видеть, сейчас он добился результата — 6:3, 6:1. Испанец устал во втором сете, а Даниил сегодня почти не разговаривал. В какой-то момент в первой партии ему не понравились мячи, а в концовке сета он после долгого детского визга попросил выпроводить маму с ребенком куда-нибудь подальше (крики действительно были очень хорошо слышны).

Даниил Медведев и судья проверяют мячи. Фото «СЭ»

Вторая партия пошла попроще, Рамос Виньолас устал, а с Дани спал груз ответственности — 6:1. Выиграл он именно сам, в отличие от вчерашнего Рублева, которому сильно помогли ошибки Джере. Сам он хоть и признал на пресс-конференции, что не в форме, но был в хорошем настроении. На мою благодарность за то, что не заставил сидеть до ночи, сказал, что «старался, потому что розыгрыши были очень длинными». Но своей игрой остался доволен и даже рассказал про игру в казино, знакомство с Даниилом Квятом и о том, почему не поехал в Великобританию на Кубок Лейвера (об этом всем читайте подробнее в новостях на нашем сайте).

Сенсация со знаком минус и успехи наших

Что же до другого испанца, первой ракетки мира Карлоса Алькараса, он сыграл первый и последний матч в Астане. Первый номер мирового рейтинга неожиданно в двух сетах получил от Давида Гоффена, который в 31 год вспомнил себя времен топ-10 мирового рейтинга.

Карлос был настолько расстроен, что даже не вышел к фанатам. У выхода для спортсменов впервые был слышен негатив: «Два часа на холоде ждали, а он не фоткался!» Не удивляйтесь про холод — Астана хоть и южнее Москвы на 4,5 градуса северной широты, но из-за резко континентального климата температура тут скачет от +15 до -6.

У россиян процент прохода высокий — Карен Хачанов справился с американцем Кресси и вышел на победителя пары Чилич/Отте. Хорват сейчас в прекрасной форме. По иронии судьбы Павел Котов, проигравший в квалификации Александру Шевченко, прошел во второй круг, а сам Шевченко — нет. Котов оказался в основной сетке благодаря правилу lucky loser — «счастливого неудачника».

Впервые в кулуарах промелькнул и Джокович. Довольный, светит своей балканской 32-зубой улыбкой, смеется во время интервью. Кажется, после победы в Израиле он приходит в форму.

Ну и немного казахского колорита. В перерыве между матчами на корте через микрофон искали обладателя потерянного телефона:

— Дамы и господа, кто потерял телефон!

— Я! — голос молодого парня.

— Какая модель?

— iPhone 14-й!

— Не, тут Nokia 3310. Хотя вы, наверное, и не очень знаете, что это. Ладно, тут Samsung разбитый, на самом деле. Зачем вы его бьете? — спросил под смех ведущий.

Нашелся ли обладатель телефона, или это был интерактив, осталось неизвестным.