Медведев обыгрывает чемпиона US Open перед родными трибунами. Тим приходит в себя, но тягаться с Даниилом ему рановато

Рублев сенсационно вылетает от Димитрова.

Турнир ATP Erste Bank Open

Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 1) — Доминик Тим (Австрия) — 6:3, 6:3

Григор Димитров (Болгария) — Андрей Рублев (Россия, 3) — 6:3, 6:4

На турнирах ATP-500 в Базеле и Вене остался всего один представитель России. Даниил Медведев, «посеянный» под первым номером в столице Австрии, пока оправдывает статус фаворита. А вот Андрей Рублев и Карен Хачанов не смогли преодолеть стадию 1/8 финала. Полуфиналист US Open-2022 взял всего четыре гейма в матче с британцем Дэниелом Эвансом, а Рублев неожиданно уступил в двух сетах Григору Димитрову (проигравшему 9 из 13 последних матчей). Аслан Карацев и Роман Сафиуллин быстро закончили свое выступление в Швейцарии. Роман взял сет у Энди Маррея, а Аслан не смог ничего противопоставить Александру Бублику.

Мощь от Медведева

Своими последними результатами Тим доказал, что он постепенно возвращается на элитный уровень. Чемпион US Open-2020 дошел до полуфинала в Хихоне (проиграв будущему победителю Рублеву), а затем сделал то же самое и на кортах Антверпена (на тай-брейке решающего сета уступил Корде). В первом круге в Вене Тим оказался сильнее Томми Пола, который в этом году ворвался в топ-30. 29-летний австриец получил мощную поддержку трибун, которые были заполнены под завязку.

В матче с Медведевым история повторилась. Каждое удачное действие Доминика сопровождалось бурное овацией. Впрочем, как и ошибки Даниила, но россиянин выстроил отличную стратегию. Играл агрессивно и в то же время был очень стабилен на задней линии. С таким Медведевым соперничать практически невозможно. Тим держался до середины первой партии, но дрогнул в решающий момент. Седьмой гейм на подаче 113-й ракетки мира продолжался более 15 минут. Даниил взял его с пятого брейк-пойнта (4:3). Тим расстроился, проиграв три гейма подряд (8:16 по невынужденным ошибкам в первом сете).

Доминик Тим. Фото AFP

Во второй партии Даниил не стал откладывать дело в долгий ящик, сделав брейк в четвертом гейме (3:1). Доминик постарался сразу же вернуться в игру, боролся как лев на подаче Медведева, но несколько мощнейших виннерсов охладили его пыл (4:1). А когда в шестом гейме россиянин вытащил неберущийся уходящий мяч, то Тим поаплодировал оппоненту. Правда, в концовке россиянин немного ослабил хватку, но в решающий момент собрался и уверенно подал на матч.

В четвертьфинале Даниил встретится с победителем пары Янник Синнер — Франсиско Серундоло.

Безвольное поражение Рублева

Рублев подходил к матчу с Димитровым в статусе безоговорочного фаворита. Андрей уже обыгрывал Григора в этом году (в двух сетах в Индиан-Уэллсе), а болгарин откровенно проваливает вторую часть сезона. После «Ролан Гаррос» — 2022 он ни разу не смог выиграть два матча подряд (в Париже экс-третья ракетка мира дошел до третьего круга), уступая соперникам уровня Иржи Лехечки и Стива Джонсона.

Россиянин же, казалось, находится в отличной форме. Выиграл турнир в Хихоне, разгромил Диего Шварцмана в первом круге в Вене. Да, аргентинец не так силен на харде, но Рублев просто деклассировал бывшего игрока топ-10. К тому же столица Австрии — особенное место для Андрея: в 2020 году он взял здесь титул, обыграв Норберта Гомбоша, Янника Синнера, Доминика Тима, Кевина Андерсона и Лоренцо Сонего. Плюс Андрей продолжает борьбу за попадание на Итоговый турнир ATP. «Совру, если скажу, что не чувствую давления. Держу это в голове 24 часа в сутки, но надеюсь, что справлюсь», — сказал Рублев перед матчем 1/8 финала.

Андрей Рублев. Фото AFP

Увы, но Рублев явно перегорел и не был похож на самого себя. В концовке первого сета Андрей вновь хотел разбить ракетку или нанести себе повреждение, но с трудом смог сдержаться. До этого россиянин дважды отдал свою подачу, хотя и подавал 70% первым мячом. Димитров сделал ставку на стабильность, но порой раздражал оппонента неберущимися хлесткими ударами с задней линии. Григор уверенно взял первую партию и продолжил гнуть свою линию во второй.

В пятом гейме Андрей неожиданно легко отдал свою подачу, допустив несколько невынужденных ошибок. Этого брейка Димитрову хватило, чтобы выиграть и второй сет. Причем Андрей так и не получил шансов отыграться. В восьмом гейме Григор начал с двойной ошибки, но затем выиграл четыре мяча подряд, а выйдя подавать на матч, сделал сумасшедший виннерс с задней линии и эйс.

Димитров одержал свою 30-ю победу над игроками топ-10 (за 101 игру). За выход в полуфинал он поборется с американцем Маркосом Хироном, который неожиданно смог обыграть седьмого «сеяного» Кэмерона Норри.