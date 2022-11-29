Джокович остался без номинации на главную теннисную премию. Это скандал

В качестве объяснения приводится поведение Новака на корте, но дело может быть в его антиваксерской позиции.

По окончании года одному из спортсменов мужского тура присуждается престижная премия Stefan Edberg Sportsmanship. Победитель выбирается голосованием самих игроков, что само по себе уникально — гораздо приятнее получить приз от коллег и соперников, с которыми ты встречаешься на корте несколько раз за сезон, чем от спортивных функционеров. Четыре года подряд премию выигрывал Рафаэль Надаль. И в этот раз он тоже номинирован — наряду с Карлосом Алькарасом, первой ракеткой мира, и еще несколькими игроками, проявившими себя в сезоне. Среди номинантов на удивление нет Новака Джоковича — теннисиста, выигравшего Уимблдон и Итоговый турнир. Ситуацию уже назвали дискриминационной — только не по национальному признаку, а из-за антиваксерских убеждений серба.

Проблемы Джоковича в прошедшем сезоне

История Джоковича и его мыслей насчет вакцинации от ковида была одной из самых обсуждаемых в прошедшем сезоне. Все началось с того, что экс-первая ракетка мира прилетел в Австралию на Открытый чемпионат этой страны, успел потренироваться, а позже его депортировали из страны. Запретили даже въезжать туда в ближайшие несколько лет. Дальше ситуация не особо улучшилась — Новак вылетел в четвертьфинале «Ролан Гаррос», проиграв Рафе, победил на Уимблдоне, за который не присуждали очки, и не попал на US Open. Опять же, из-за антиваксерской позиции.

Джокович потерял в рейтинге, но при этом процент побед у него самый большой среди всех игроков тура. 42 выигранных матча и 7 поражений — почти 86 процентов успеха. Алькарас, Надаль, Медведев, Рублев, Берреттини, Синнер и все остальные идут следом. При этом Джоковича не удостоили номинированием на премию. А вот ряд других игроков (исключая двух испанцев) — да: Кэмерона Норри, Каспера Рууда, Феликса Оже-Альяссима, Фрэнсиса Тиафо, Григора Димитрова, Хуберта Хуркача, Лоренцо Музетти, Маттео Берреттини и Максима Кресси.

Заметим, что россиян в этом списке тоже нет, хотя Карен Хачанов дошел до полуфинала US Open, а Андрей Рублев несколько раз играл в четвертьфиналах и вышел из группы на Итоговом турнире. С Даниилом Медведевым все понятно — он выступал намного ниже своих возможностей, особенно в сравнении с предыдущим годом.

Критика решения фанатами

Фанаты раскритиковали решение не включать Новака в список номинантов. В социальных сетях один из болельщиков отметил, что Стефан Эдберг — легенда, но премия в его честь превращается в шутку. «Я искренне рад, что Джокович не номинирован, так как эта награда с годами стала посмешищем в теннисе! Эдберг — один из великих людей, но, к сожалению, его награда за спортивное мастерство стала ходячей шуткой, и она настолько смехотворно предвзята, что даже не стыдно это показать!»

Другие считают, что Джокович достоин этой награды, потому что он выигрывал, несмотря на то, что все было против него: «Новак Джокович — спортсмен года. В год, когда его пытались уничтожить и запинать лежащим, он встал, отказался сдаваться, стоял на своих принципах, продолжал побеждать и прощал тех, кто его обидел. Джокович воплощает в себе все, что должно быть образцом для подражания».

Новак Джокович. Фото Global Look Press

Итальянский журналист Марио Баккарди считает, что серба нужно было обязательно включить в список: «Кстати, я бы дал Новаку Джоковичу номинацию на премию ATP Sportsmanship Award. В противном случае ATP не должны использовать его имя для рекламы тура, как они это делают, когда он участвует в турнирах, и т.д. Прошу прощения, если кто-то обиделся, это всего лишь мое мнение», — написал Марио в соцсетях.

В интернете также много говорили о том, что другие игроки всегда считали Новака одним из самых профессиональных теннисистов на корте и вне его: «Джокович всегда очень справедлив на корте по отношению к своим соперникам. Другие игроки, в том числе Надаль, заявляли, что он самый профессиональный игрок на корте и за его пределами. Как получилось, что у СМИ совершенно другое отношение к нему, чем у самих игроков?»

Джокович никогда не выигрывал премию Stefan Edberg Sportsmanship. Не получится и в этом году. Но пандемия если не отступила, то стала менее серьезной проблемой. Новаку даже выдали временную визу в Австралию, так что сыграть на Australian Open он сможет. Поможет ли это ему стать номинантом на премию в следующем году? Вероятно, это будет шагом на пути к призу, хотя серб был достоит его и сейчас.