Медведев выиграл 15-й матч подряд. Россиянин идет по своему рекордному графику

Даниил остается одним из главных фаворитов «мастерса» в Индиан-Уэллсе.

Индиан-Уэллс (США). Второй круг

Даниил Медведев (Россия) — Брэндон Науашима (США) — 6:4, 6:3

Андрей Рублев (Россия) — Иржи Лехечка (Чехия) — 6:4, 6:2

«Мастерс» в Индиан-Уэллсе — первый из подобных турниров в сезоне. Матчи основной сетки начались в ночь на субботу, 11 марта. Один из фаворитов турнира Даниил Медведев одержал 15-ю подряд победу и вышел в третий круг. Андрей Рублев тоже стартовал удачно — ему нужно защищать очки за полуфинал.

Неудержимый Медведев

Медведев не просто так считается основным фаворитом турнира. Перед Индиан-Уэллсом россиянин выиграл три титула подряд и одержал 14 побед. Против такой статистики вряд ли есть что сказать недоброжелателям Медведева, кроме одного. Действительно серьезных титулованных соперников на пути Даниила встретилось не так много.

Новака россиянин обыграл без особых сложностей, а потом еще убедительнее одержал верх над Андреем Рублевым. После финального матча в Дубае Медведев сказал, что будет расстроен раннему проигрышу на «мастерсе»:

«Особенно интересно то, что в теннисе все меняется каждую неделю. Например, если я рано проиграю в Индиан-Уэллсе, то, наверное, сразу же растеряю всю уверенность в себе. В теннисе так бывает».

Даниил Медведев. Фото USA Today Sports

Первый матч россиянин выиграл уверенно, так что уже защитил очки за прошлый год. Тогда Медведев потерпел ранее поражение сразу же в третьем круге. Теперь его ждет Илья Ивашко из Белоруссии — упертый, но проходимый соперник.

До Дубая Даниил достаточно давно не отыгрывал соперников из топ-10, и это тревожило. Сам же Медведев сказал, что тоже отметил это, но знал, что у него была и 20-матчевая серия побед, в ходе которой он выиграл около 12 раз у теннисистов первой десятки. А раз это было тогда, почему бы этому не случиться и сейчас?

Сейчас Медведев вполне уверен в себе — даже если кажется, что что-то пошло не так, внешне Даниил остается вполне спокойным и срывается крайне редко. «Я никогда не показывал свой лучший теннис в Индиан-Уэллсе, так что уверенность в себе играет важную роль. Например, сегодня матч (с Брэндоном Накашимой. — Прим. «СЭ») был очень упорным, у него было много брейк-пойнтов, я вполне мог проиграть. Но в нужные моменты я делал эйсы, выигрывал длинные размены. Надеюсь, уверенность поможет мне пройти далеко», — сказал Медведев в интервью на корте.

Есть небольшая проблема в покрытии — Медведев любит «хард», но в Индиан-Уэллсе он достаточно медленный. Пожалуй, самый медленный в туре. «Я не знал, когда начну турнир, так что проводил тренировки и днем, и вечером. У меня была дневная тренировка с Кареном Хачановым, и мы, кажется, сделали четыре брейка на двоих, семь геймов играли час. Так что нужно терпеть, как на грунте», — признался Медведев. Судя по этим словам, турнир может быть хорошей подготовкой к грунтовому сезону. В той форме, в которой сейчас находится Даниил, почему не замахнуться не только на титулы на «харде»?

Андрей Рублев. ATP

Месть Рублева за Доху

Андрей Рублев, финалист турнира в Дубае, смог взять реванш у Иржи Лехечки за поражение в Дохе. «У нас был тяжелый матч в Дохе, — сказал Рублев после выхода в третий круг Индиан-Уэллса. — Он победил меня, и я хотел посмотреть, смогу ли я отомстить. В конце концов, я смог выиграть сегодня, поэтому я очень счастлив».

Еще недавно Рублев был лучшим из российских теннисистов и опередил в рейтинге Медведева. Теперь они снова поменялись местами. Андрей очень неудачно начинал сезон, но потом смог реабилитироваться.

«Нет слов, чтобы описать, как я благодарен зрителям, — размышлял Рублев. — Я приезжаю сюда каждый год с 2016-го. Я чувствую [поддержку]. Это мой первый матч. По сравнению с прошлым годом... Я играл днем в прошлом году. Я думаю, что это был полный стадион, но это была поддержка 50/50. Сегодня я играл матч в 22.00 после задержки из-за дождя, и у меня была огромная поддержка, так что это нереально».

Дальше Рублев встретится с Уго Умбертом в третьем раунде. Француз в двух сетах обыграл Дениса Шаповалова. И хотя вторая ракетка России не главный фаворит «мастерса», списывать со счетов его, конечно, не стоит.