Джокович уже сейчас лучший теннисист всех времен. Как Медведеву достичь его уровня?

Новак пока не побил рекорд Маргарет Корт, но скоро это обязательно сделает.

Споры о том, кто является самым великим теннисистом всех времен и народов, в последнее время становятся все ожесточеннее. Хотя, казалось бы, они наоборот должны начать утихать — серб Новак Джокович в этом году выиграл открытые чемпионаты Австралии и Франции, довел число выигранных «Больших шлемов» до 23, а по количеству недель на вершине мирового рейтинга превзошел абсолютное достижение немки Штеффи Граф.

Мало того, в свои 36 лет Новак по-прежнему — теннисист № 1 в мире. По статистическим показателям он уверенно обходит и испанца Рафаэля Надаля, и швейцарца Роджера Федерера, как, впрочем, и суперзвезд прошлого. Так что уже сейчас (а впереди, похоже, еще несколько сезонов на топ-уровне) Джоковича можно назвать лучшим теннисистом всех времен. Рекорды которого будет крайне сложно побить более молодым теннисистам во главе с испанцем Карлосом Алькарасом и россиянином Даниилом Медведевым.

Рафаэль Надаль. Фото Global Look Press

Надаль и Федерер уже позади

Совсем недавно у Федерера, Надаля и Джоковича было по 20 «Больших шлемов». Первым в силу возраста и травм с дистанции сошел Роджер, зато Надаль в прошлом сезоне в споре с Джоковичем даже вырвался вперед, выиграв в 2023-м сразу два титула против одного у Новака. Но травмы подкосили и 37-летнего Рафу, который нынешний сезон решил пропустить, а в следующем планирует устроить прощальную гастроль. И даже если все будет идти по позитивному для него сценарию, вряд ли испанец может рассчитывать на что-то большее, чем 15-й титул на «Ролан Гаррос». То есть больше 23 (сейчас у Надаля 22) трофеев он завоюет вряд ли. Да и по неделям на вершине рейтинга он Джоковичу уступает очень заметно — 209 против 388. Предыдущий лидер у мужчин Федерер возглавлял рейтинг 307 недель, лидер у женщин Граф — 377.

К тому же у Джоковича как у мастера игры на траве есть прекрасный шанс выиграть ближайший Уимблдон. Достаточно сказать, что серб завоевывал титулы на четырех предыдущих Уимблдонских турнирах — в 2018, 2019, 2021 и 2022 годах, а в общей сложности семь раз. И это еще в 2020-м, напомним, Уимблдон был отменен из-за ковида. Вообще у Новака в активе больше всех так называемых «Карьерных шлемов». То есть все четыре турнира «Большого шлема» он выигрывал минимум по три раза — в его активе 10 трофеев на Открытом чемпионате Австралии, семь — на Уимблдоне и по три на «Ролан Гаррос» и US Open.

К тому же Джокович остается единственным игроком после легендарного австралийца Рода Лэйвера в Открытую эру (с 1969 года), кто выигрывал четыре турнира «Большого шлема» подряд. Если Лэйвер сделал это в 1969-м, то Новак — в 2015-2016 годах. Был он близок и к «Календарному шлему» в стиле Лэйвера-1969, но ему в 2021-м, напомним, не хватило одного-единственного матча. Тогда в финале на US Open войти в историю Новаку помешал Даниил Медведев.

Причем Джоковича в плане выигрыша больших трофеев нельзя назвать вундеркиндом. К 24 годам у него было всего два «Больших шлема», к 27 годам — шесть. И только затем серб, можно сказать, поставил достижения на конвейер. Из десяти последних «Гранд слэмов» он выиграл шесть, а еще на два (в Австралии и США в 2022-м) ему просто не дали сыграть из-за статуса вакцинации.

Даниил Медведев. Фото AFP

Медведев долго запрягает?

На данный момент по числу «Больших шлемов» в Открытую эру Джокович делит лидерство с американкой Сереной Уильямс. На один больше у Маргарет Корт, но та, отметим, только 11 из своих 24 побед одержала в Открытую эру. К козырям Джоковича можно отнести и его готовность идти против системы, хотя из-за этого теннисист серьезно настрадался. Вряд ли Алькарас и Медведев сумели бы посидеть на теннисном троне, не депортируй в прошлом году Новака Австралия и не откажи ему в визе в США.

В общем Джокович — как хорошее вино, с годами он играет только лучше и выигрывает больше. Сам он уверяет, что возраст — просто цифра, и он не чувствует себя старым. Подтверждая эти слова на корте, где он способен не только переиграть оппонентов за счет опыта и мастерства, но и просто перебегать их. Как это случилось в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2023 в игре с Карлосом Алькарасом.

Сейчас об Алькарасе говорят как о теннисисте, способном замахнуться на достижения Федерера, Надаля и даже Джоковича. Да, у Карлоса в 20 лет уже есть «Большой шлем», но с его очень энергозатратным теннисом крайне сомнительно, что он будет через десять лет громить всех в стиле Новака. У давно подающих надежды Александра Зверева из Германии и Стефаноса Циципаса из Греции до сих пор нет титулов на «Больших шлемах», а им уже 24 и 26 лет соответственно. 20-летний датчанин Хольгер Руне? Да, он хорош, но для большого количества «Шлемов» этого недостаточно.

Новак Джокович. Фото Reuters

Естественно, нельзя не пройти мимо шансов Даниила Медведева, уже обыгрывавшего Новака в нынешнем сезоне. К 27 годам у россиянина пока всего один «Большой шлем» (US Open-2021), но, похоже, он, как и Джокович в этом возрасте, только начинает раскрывать свой потенциал. В 2023-м он уже установил личный рекорд по титулам ATP (пять трофеев). Даниил вполне способен превзойти достижения Евгения Кафельникова и Марата Сафина по «Большим шлемам» (у тех по два), а также снова стать первой ракеткой мира. Но чтобы догнать Джоковича по «Шлемам», ему надо пять с половиной лет подряд громить всех на «Больших шлемах». Понятно, что это нереально. Хотя не стоит забывать: 17 титулов Джокович завоевал уже после того, как ему исполнилось 27 лет. А значит, шанс войти в теннисный пантеон у россиянина все еще есть.