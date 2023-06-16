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Сегодня, 20:00

Джокович уже сейчас лучший теннисист всех времен. Как Медведеву достичь его уровня?

Сергей Подушкин
Обозреватель
Теннисисты Даниил Медведев и Новак Джокович.
Даниил Медведев (слева) и Новак Джокович.
Фото Global Look Press
Теннисист Новак Джокович.
Новак Джокович.
Фото Reuters
Теннисист Новак Джокович.
Новак Джокович.
Фото Reuters
Теннисист Рафаэль Надаль.
Рафаэль Надаль.
Фото Global Look Press
Теннисист Даниил Медведев.
Даниил Медведев.
Фото AFP
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Новак пока не побил рекорд Маргарет Корт, но скоро это обязательно сделает.

Споры о том, кто является самым великим теннисистом всех времен и народов, в последнее время становятся все ожесточеннее. Хотя, казалось бы, они наоборот должны начать утихать — серб Новак Джокович в этом году выиграл открытые чемпионаты Австралии и Франции, довел число выигранных «Больших шлемов» до 23, а по количеству недель на вершине мирового рейтинга превзошел абсолютное достижение немки Штеффи Граф.

Мало того, в свои 36 лет Новак по-прежнему — теннисист № 1 в мире. По статистическим показателям он уверенно обходит и испанца Рафаэля Надаля, и швейцарца Роджера Федерера, как, впрочем, и суперзвезд прошлого. Так что уже сейчас (а впереди, похоже, еще несколько сезонов на топ-уровне) Джоковича можно назвать лучшим теннисистом всех времен. Рекорды которого будет крайне сложно побить более молодым теннисистам во главе с испанцем Карлосом Алькарасом и россиянином Даниилом Медведевым.

Теннисист Рафаэль Надаль.
Рафаэль Надаль.
Фото Global Look Press

Надаль и Федерер уже позади

Совсем недавно у Федерера, Надаля и Джоковича было по 20 «Больших шлемов». Первым в силу возраста и травм с дистанции сошел Роджер, зато Надаль в прошлом сезоне в споре с Джоковичем даже вырвался вперед, выиграв в 2023-м сразу два титула против одного у Новака. Но травмы подкосили и 37-летнего Рафу, который нынешний сезон решил пропустить, а в следующем планирует устроить прощальную гастроль. И даже если все будет идти по позитивному для него сценарию, вряд ли испанец может рассчитывать на что-то большее, чем 15-й титул на «Ролан Гаррос». То есть больше 23 (сейчас у Надаля 22) трофеев он завоюет вряд ли. Да и по неделям на вершине рейтинга он Джоковичу уступает очень заметно — 209 против 388. Предыдущий лидер у мужчин Федерер возглавлял рейтинг 307 недель, лидер у женщин Граф — 377.

К тому же у Джоковича как у мастера игры на траве есть прекрасный шанс выиграть ближайший Уимблдон. Достаточно сказать, что серб завоевывал титулы на четырех предыдущих Уимблдонских турнирах — в 2018, 2019, 2021 и 2022 годах, а в общей сложности семь раз. И это еще в 2020-м, напомним, Уимблдон был отменен из-за ковида. Вообще у Новака в активе больше всех так называемых «Карьерных шлемов». То есть все четыре турнира «Большого шлема» он выигрывал минимум по три раза — в его активе 10 трофеев на Открытом чемпионате Австралии, семь — на Уимблдоне и по три на «Ролан Гаррос» и US Open.

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К тому же Джокович остается единственным игроком после легендарного австралийца Рода Лэйвера в Открытую эру (с 1969 года), кто выигрывал четыре турнира «Большого шлема» подряд. Если Лэйвер сделал это в 1969-м, то Новак — в 2015-2016 годах. Был он близок и к «Календарному шлему» в стиле Лэйвера-1969, но ему в 2021-м, напомним, не хватило одного-единственного матча. Тогда в финале на US Open войти в историю Новаку помешал Даниил Медведев.

Причем Джоковича в плане выигрыша больших трофеев нельзя назвать вундеркиндом. К 24 годам у него было всего два «Больших шлема», к 27 годам — шесть. И только затем серб, можно сказать, поставил достижения на конвейер. Из десяти последних «Гранд слэмов» он выиграл шесть, а еще на два (в Австралии и США в 2022-м) ему просто не дали сыграть из-за статуса вакцинации.

Теннисист Даниил Медведев.
Даниил Медведев.
Фото AFP

Медведев долго запрягает?

На данный момент по числу «Больших шлемов» в Открытую эру Джокович делит лидерство с американкой Сереной Уильямс. На один больше у Маргарет Корт, но та, отметим, только 11 из своих 24 побед одержала в Открытую эру. К козырям Джоковича можно отнести и его готовность идти против системы, хотя из-за этого теннисист серьезно настрадался. Вряд ли Алькарас и Медведев сумели бы посидеть на теннисном троне, не депортируй в прошлом году Новака Австралия и не откажи ему в визе в США.

В общем Джокович — как хорошее вино, с годами он играет только лучше и выигрывает больше. Сам он уверяет, что возраст — просто цифра, и он не чувствует себя старым. Подтверждая эти слова на корте, где он способен не только переиграть оппонентов за счет опыта и мастерства, но и просто перебегать их. Как это случилось в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2023 в игре с Карлосом Алькарасом.

Новак Джокович (справа) и&nbsp;Карлос Алькарас. Джокович загонял Алькараса до травмы. Серб выиграл досрочный финал «Ролан Гаррос»

Сейчас об Алькарасе говорят как о теннисисте, способном замахнуться на достижения Федерера, Надаля и даже Джоковича. Да, у Карлоса в 20 лет уже есть «Большой шлем», но с его очень энергозатратным теннисом крайне сомнительно, что он будет через десять лет громить всех в стиле Новака. У давно подающих надежды Александра Зверева из Германии и Стефаноса Циципаса из Греции до сих пор нет титулов на «Больших шлемах», а им уже 24 и 26 лет соответственно. 20-летний датчанин Хольгер Руне? Да, он хорош, но для большого количества «Шлемов» этого недостаточно.

Теннисист Новак Джокович.
Новак Джокович.
Фото Reuters

Естественно, нельзя не пройти мимо шансов Даниила Медведева, уже обыгрывавшего Новака в нынешнем сезоне. К 27 годам у россиянина пока всего один «Большой шлем» (US Open-2021), но, похоже, он, как и Джокович в этом возрасте, только начинает раскрывать свой потенциал. В 2023-м он уже установил личный рекорд по титулам ATP (пять трофеев). Даниил вполне способен превзойти достижения Евгения Кафельникова и Марата Сафина по «Большим шлемам» (у тех по два), а также снова стать первой ракеткой мира. Но чтобы догнать Джоковича по «Шлемам», ему надо пять с половиной лет подряд громить всех на «Больших шлемах». Понятно, что это нереально. Хотя не стоит забывать: 17 титулов Джокович завоевал уже после того, как ему исполнилось 27 лет. А значит, шанс войти в теннисный пантеон у россиянина все еще есть.

Теннис
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
Новак Джокович
Рафаэль Надаль
Роджер Федерер
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