Еще один теннисист наказан за нападение на судью. За это штрафовали и Джоковича, и Медведева

Сегодня, 17:00
Эмоциональность теннисистов часто приводит не только к повышению интереса со стороны болельщиков, но и к различным взысканиям. Многие отделываются небольшими по меркам тенниса штрафами — до 10-15 тысяч долларов. Другим приходится платить больше. В самых жестких случаях спортсменов могут дисквалифицировать. Обычно это случаи, когда возникает угроза жизни или здоровью окружающих. Без штрафов не обходились Даниил Медведев, Елена Остапенко и Стефанос Циципас. Дисквалификации не избежала даже такая звезда, как Новак Джокович, причем тогда он являлся фаворитом US Open.
На турнире ATP во французском Лионе во втором круге встречались швед Микаэль Имер и француз Артур Филс. В первом сете счет дошел до 6:5 — Имер проиграл свою подачу, что его очень расстроило. Швед вдребезги разбил свою ракетку о судейскую вышку, в результате чего в вышке образовалась дырка, а от ракетки осталась только рукоятка.
До этого инцидента произошел еще один. Микаэлю показалось, что мяч после удара соперника ушел в аут, но судьи не отметили этого. Микаэль долго общался с главным арбитром. Судья отказался спуститься и показать, куда ударил мяч.
Ситуацию прокомментировали сразу несколько топ-игроков. Ник Кирьос, снявшийся с «Ролан Гаррос» по состоянию здоровья, сказал, что в инциденте виноват арбитр: «Типичный судья, который не делает свою работу. Все, что ему надо было сделать, — спуститься и проверить отметку». Индийский теннисист Рохан Бопанна поддержал Имера: «Верно то, что говорит Микаэль. Я тоже не могу поверить, почему судья не спустился вниз, чтобы проверить».
Шведа в итоге дисквалифицировали, а Филс вышел в четвертьфинал. На самом деле это не единичный случай — дисквалифицировали с матчей и многих топ-игроков. В 2020 году Новак Джокович в четвертом круге US Open играл с испанцем Пабло-Карреньо Бустой. После проигранного гейма на своей подаче от досады он отшвырнул ракеткой мяч, даже не глядя на него. Мяч попал в лайнсвумен. Новак принес извинения, но главный арбитр дисквалифицировал серба. Несколькими геймами ранее Джокович уже запускал мяч в сторону ограждения.
Австралиец Ник Кирьос, который уже упоминался, тоже не избежал подобного наказания. В матче второго круга итальянского «мастерса» теннисист играл против норвежца Каспера Рууда. В третьем сете он проиграл свою подачу и от расстройства начал грубо высказываться, за что получил предупреждение. После Ник кинул ракетку, пнул бутылку и швырнул стул на середину корта. Потом начал ругаться со зрителями, в результате чего собрался и покинул корт. Арбитру пришлось дисквалифицировать Кирьоса.
В марте прошлого года Александр Зверев из Германии во время турнира в мексиканском Акапулько также в гневе напал на судейскую вышку, нанеся по ней четыре удара ракеткой и чуть не угодив по ноге судье. Итогом стала условная дисквалификация на восемь недель и штраф в 25 тысяч долларов.
У Серены Уильямс немного другая история — она устроила истерику в полуфинальном матче US Open-2009. Та игра была против бельгийки Ким Клейстерс. Линейная судья засчитала заступ на второй подаче американки при счете 4:6, 5:6, 15:30. У соперницы Серены получился двойной матчбол. Теннисистка оказалась не согласна с таким решением и начала угрожать судье. Уильямс получила штрафное очко.
Иногда после матчей теннисистам прилетают штрафы за некорректное поведение. Недавно на «мастерсе» в Мадриде Уго Гастон играл против Борны Чорича. Матч француз проиграл, но отметился «нестандартным» подходом. Француз выронил мяч из кармана, когда у его соперника был сетбол в первой партии. Таким образом он хотел создать помеху розыгрышу и переиграть очко.
Гастону выписали штраф в размере 144 тысячи долларов с учетом того, что в прошлом сезоне у него уже были подобные выходки. Интересно, что за весь 2023 год у него была только 121 тысяча призовых.
В недавнем матче в Риме Елена Остапенко предположительно обозвала свою соперницу Елену Рыбакину шлюхой. Об этом четвертой ракетке мира сообщил ее тренер Стефан Вуков: «Эй, она сказала тебе «шлюха». Она произнесла это прямо здесь передо мной, когда Елена не слышала. Я пообещал ей поговорить об этом позже».
После окончания матча Рыбакина подошла к судье и что-то ему сообщила. Ее слова не были слышны в трансляции, но, возможно, они касались как раз этого инцидента. Если это так, то Остапенко ждет штраф. Не первый в ее карьере, кстати. На Уимблдоне, например, Елена кинула бутылку, опрокинув стул, за что получила взыскание в 10 тысяч долларов. На такую же сумму были оштрафованы австралиец Ник Кирьос (за плевок в сторону болельщика) и грек Стефанос Циципас (за неспортивное поведение).
На Открытом чемпионате Австралии не обошелся без штрафа Даниил Медведев. Произошло это в прошлом году — Медведев суммарно выплатил 12 тысяч долларов. Четыре тысячи — за неприличный жест, восемь — за оскорбление судьи. Во время матча против Стефаноса Циципаса Даниил был недоволен тем, что отец его соперника постоянно подсказывал сыну с трибуны. Циципаса за коучинг во время игры оштрафовали на пять тысяч долларов. Так что штрафы — более привычный метод взысканий в теннисе. Учитывая размеры призовых, для спортсменов это практически ничто.