Медведев все ближе к вершине. Россиянин может возглавить рейтинг ATP после «Ролан Гаррос»

Даниил после победы в Риме стал второй ракеткой мира и совсем чуть-чуть отстает от Карлоса Алькараса.

Фантастический взлет Даниила Медведева продолжается. На «мастерсе» в Риме Даниил завоевал уже пятый титул в 2023 году и к тому же заработал сразу 1000 рейтинговых очков. Что позволило ему не только вернуть уверенное лидерство в чемпионской гонке ATP, но и стать второй ракеткой мира, обойдя серба Новака Джоковича. Выше располагается только испанец Карлос Алькарас, однако отрыв по меркам борьбы за лидерство в мужском теннисе мизерный — всего 485 очков. А исходя из прошлогодних результатов на «Ролан Гаррос» — и того меньше. Поэтому с учетом возросшего мастерства 27-летнего россиянина на грунте вполне вероятно, что он может возглавить рейтинг ATP уже 12 июня по окончании открытого чемпионата Франции.

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Битва трех поколений

Медведев, напомним, потерял первую строчку 12 сентября 2022 года, когда не сумел защитить титул на US Open. Свободное падение в рейтинге продолжалось с учетом межсезонья на протяжении почти пяти месяцев. Даниил сперва опустился на четвертую строчку, затем стал пятой ракеткой мира, год закончил только седьмым, а 30 января 2023 года после открытого чемпионата Австралии вылетел из топ-10, откатившись на 12-е место в рейтинге ATP. Между прочим, до этого вне первой десятки россиянин оказывался в последний раз в начале июля 2019 года!

Что ж, с тех пор Медведев уверенно доказал, что затяжной спад успешно преодолен. И если в прошлом году он лидировал в рейтинге во многом благодаря визовым проблемам Джоковича, то в первой половине 2023-го он объективно является лучшим теннисистом планеты. В чемпионской гонке менее чем за пять месяцев он набрал 4300 очков. Для сравнения: у занимающего седьмое место в рейтинге ATP еще одного россиянина Андрея Рублева в активе 4270 очков за последние 365 дней.

То есть с высокой долей вероятности уже сейчас Медведев гарантировал себе участие в итоговом ATP Finals, где соберутся восемь лучших игроков. Но понятно, что сам Даниил наверняка стремится к большему. Раньше он не скрывал, что лидерство в рейтинге для него очень важно. Возможно, статус первой ракетки мира даже оказывал на него дополнительное давление. Однако Медведев уже не раз доказывал, что умеет работать над ошибками. Поэтому можно быть почти уверенным — вероятное возвращение на вершину на сей раз не вгонит его в игровой кризис. Так что бояться лидерства не стоит. К нему надо стремиться, попутно творя теннисную историю.

Вообще сейчас в борьбе за лидерство рейтинга ATP возникла уникальная ситуация — за первое место сражаются представители даже не двух, а сразу трех поколений. Опытнейший 36-летний Джокович, не защитив титул на «мастерсе» в Риме, с первой строчки опустился на третью. На первое место выбрался 20-летний Алькарас, а к нему вплотную приблизился 27-летний Медведев. И наблюдать за этой битвой трех поколений чрезвычайно интересно. Особенно с учетом самобытности этих теннисистов.

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Личный рекорд в Париже обязателен

Очевидно, что Даниил еще никогда прежде не начинал сезон настолько здорово. Он уже успел выиграть в 2023-м два «мастерса» (Майами и Рим), набрал 600 очков за финал в Индиан-Уэллс, по 500 очков за титулы в Дубае и Роттердаме, а также 250 баллов за победу в Дохе. Не стоит также забывать и о суммарно 270 очках за Монте-Карло и Мадрид и 90 очках за третий круг открытого чемпионата Австралии и полуфинал Аделаиды. Алькарас отстает в чемпионской гонке на 845 очков, а идущий третьим Джокович — на 1555 баллов. А это, согласитесь, очень серьезный отрыв.

Раньше мы говорили, что Медведев может получить шикарный шанс стать снова лучшим в мире в конце лета или осенью. Однако титул в Риме вкупе с ранним вылетом Алькараса и Джоковича заметно усилил позиции россиянина. И теперь можно вполне обоснованно надеяться на первую строчку рейтинга уже после «Ролан Гаррос» в Париже. Что для этого требуется? Напомним, что в 2022-м Алькарас и Джокович вылетели на стадии четвертьфинала, а значит, будут защищать по 360 очков, в то время как у Медведева, выбывшего в четвертом круге, спишут только 180 баллов. То есть сейчас без очков за открытый чемпионат Франции у Алькараса 6455 баллов, у Медведева — 6090, а у Джоковича — 5595.

Таким образом, Медведеву для возвращения в лидерство надо набрать на 365 очков больше Алькараса и не уступить Джоковичу более 495 баллов. А значит, Даниил как минимум должен побить личный рекорд «Ролан Гаррос» и добраться до полуфинала, за который положено 720 баллов. Этого хватит для лидерства, если Джокович не выиграет турнир, а Алькарас вылетит до четвертьфинала. Добавим также, что в случае победы Джоковича (2000 очков) Медведеву не хватит даже выхода в финал. Зато если россиянин сам завоюет титул, то уже Алькарасу не хватит статуса финалиста. Кроме того, Даниил обойдет испанца, если доберется до финала (1200 очков), а тот остановится в полуфинале и раньше. Да, задача сложная, но с учетом подвигов в Риме — вполне выполнимая. Главное, все в руках самого Медведева.