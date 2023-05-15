«Теперь я совершенно другой игрок». Алькарас вернулся на теннисную вершину всерьез и надолго?

20-летний Карлос вновь станет первой ракеткой мира, обойдя Новака Джоковича.

«Мастерс» в Риме еще не перевалил за экватор, а первая ракетка мира уже поменялась. Пусть официально это случится только 22 мая, совершенно точно на вершину рейтинга ATP вернется Карлос Алькарас. Причем 20-летний испанец добился этого, просто выйдя на корт в столице Италии. И шансы удержаться на вершине как минимум до начала осени у него весьма неплохи. Особенно с учетом сложностей главного конкурента — серба Новака Джоковича. Да и россиянину Даниилу Медведеву, чтобы ликвидировать солидный гандикап, требуются подвиги на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне.

Новак Джокович. Фото Reuters

Главное — участие

В актуальном на данный момент рейтинге от 8 мая Джокович опережает Алькараса всего на пять очков. При этом уже после триумфа Карлоса на «мастерсе» в Мадриде было понятно, что теннисный король поменяется. Помешать этому могло только сочетание двух факторов — защита Новаком титула в Риме и отказ от участия в турнире в столице Италии Карлоса. Дело в том, что Джокович, добравшийся пока до четвертого круга, в любом случае не может набрать больше баллов, чем у него сейчас (6775). Только потерять, если не выиграет титул и не защитит полностью 1000 прошлогодних очков. К примеру, за четвертый круг положено всего 90 очков.

Что же касается Алькараса, то он в прошлом сезоне «мастерс» в Риме пропустил из-за небольшой травмы, полученной в Мадриде. На сей раз обошлось без повреждений, поэтому Карлос, само собой, сниматься не стал. А значит, гарантировал себе десять очков просто за участие. Так что слова о том, что для лидерства в рейтинге ему требовалось лишь выйти на корт, это не художественное преувеличение, а реальность. Ведь таким образом отставание в пять очков от Джоковича превращалось в преимущество в пять очков. Хотя, естественно, просто участием испанец не ограничился, обыграв соотечественника Альберта Рамоса-Виньоласа.

Для Алькараса это уже «третье пришествие» на верхнюю ступеньку в рейтинге. Впервые он стал первой ракеткой мира 12 сентября 2022 года после победы на открытом чемпионате США. После открытого чемпионата Австралии-2023 30 января Карлос уступил лидерство Джоковичу, затем после титула на «мастерсе» в Индиан-Уэллс 20 марта на две недели вновь стал лучшим теннисистом мира. Однако после «мастерса» в Майами его в очередной раз обошел Джокович.

Даниил Медведев. Фото Reuters

Шансы Медведева

По идее, серб имел хорошие шансы удержаться, но провалил первую половину грунтового сезона — неудачно сыграл в Монте-Карло и Баня-Луке, а с «мастерса» в Мадриде и вовсе снялся. Он не скрывал, что его беспокоил локоть, пусть в Риме и заявил, что в данный момент все хорошо. Конечно, в теннисе предсказывать что-то непросто, но если Джокович оперативно не вернется на пик формы, то шансов догнать Алькараса в ближайшие недели у него немного.

Разрыв на данный момент в live-рейтинге в пользу испанца составляет почти 1000 очков, а на грунте с учетом победы над Рамосом-Виньоласом он выиграл 12 матчей из 12. В случае победы Алькараса на «Ролан Гаррос», В случае победы Алькараса на «Ролан Гаррос», где он считается главным фаворитом, несмотря на сенсационный вылет в третьем круге турнира в Риме, разрыв может вырасти настолько значительно, что даже возможные успехи Новака на траве не позволят сербу догнать и перегнать 20-летнего оппонента. И только в конце лета — начале осени Джокович получит превосходную возможность вернуться на вершину, ведь с отменой антиковидных мер теперь в Америку его должны пустить на «мастерсы» и US Open.

Сам Алькарас уверяет, что возвращение звания теннисиста № 1 для него ничего кардинально не изменит. Но соглашается, что заметно отличается от себя образца сентября 2022 года, когда впервые возглавил рейтинг. «За год я очень сильно вырос. Набрался опыта, сыграл великие матчи, благодаря чему заметно повзрослел, стал более зрелым, лучше читаю игру. Теперь я совершенно другой игрок», — рассказал испанец на пресс-конференции после стартовой победы в Риме.

Карлос Алькарас. Фото Reuters

Медведев на данный момент является третьей ракеткой мира. Вот только отставание в «живом» рейтинге почти в 1500 очков от Алькараса не позволяет ему надеяться на первую строчку в ближайшее время. Разве что Даниил внезапно победит на «Ролан Гаррос», но хотя россиянин прибавил на грунте в этом сезоне, в подобное развитие событий особо не верится. Зато удержаться в топ-3 с учетом спада грека Стефаноса Циципаса и норвежца Каспера Рууда более чем реально.

Более вероятно, что Медведев, как и Джокович, получит шанс вернуть теннисную корону, если блеснет в Северной Америке, и особенно на открытом чемпионате США. В прошлом году как раз после US Open он потерял первую строчку, так как не смог защитить титул и очки, заработанные в 2021-м. Сейчас ему в Америке терять практически нечего. Что касается Андрея Рублева, то в ближайшее время ему предстоит, скорее всего, соперничать за четвертое место в рейтинге (пока личный рекорд россиянина — пятая строчка) с Циципасом, Руудом и датчанином Хольгером Руне.

Увы, грунтовый король Рафаэль Надаль до сих пор так и не вышел на корт в грунтовом сезоне. Испанец, снявшийся с «мастерсов» в Мадриде и Риме, все еще пытается полностью восстановиться после травмы, полученной на открытом чемпионате Австралии. Вопрос о том, приедет ли он в Париж на «Ролан Гаррос» защищать свой титул, остается открытым. Одно совершенно точно — в борьбе за лидерство в рейтинге Рафа на данный момент не участвует.