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15 мая, 12:30

«Теперь я совершенно другой игрок». Алькарас вернулся на теннисную вершину всерьез и надолго?

Сергей Подушкин
Обозреватель
Теннисист Карлос Алькарас
Карлос Алькарас.
Фото Reuters
Теннисист Карлос Алькарас
Карлос Алькарас.
Фото Reuters
Российский теннисист Даниил Медведев
Даниил Медведев.
Фото Reuters
Сербский теннисист Новак Джокович
Новак Джокович.
Фото Reuters
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20-летний Карлос вновь станет первой ракеткой мира, обойдя Новака Джоковича.

«Мастерс» в Риме еще не перевалил за экватор, а первая ракетка мира уже поменялась. Пусть официально это случится только 22 мая, совершенно точно на вершину рейтинга ATP вернется Карлос Алькарас. Причем 20-летний испанец добился этого, просто выйдя на корт в столице Италии. И шансы удержаться на вершине как минимум до начала осени у него весьма неплохи. Особенно с учетом сложностей главного конкурента — серба Новака Джоковича. Да и россиянину Даниилу Медведеву, чтобы ликвидировать солидный гандикап, требуются подвиги на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне.

Сербский теннисист Новак Джокович
Новак Джокович.
Фото Reuters

Главное — участие

В актуальном на данный момент рейтинге от 8 мая Джокович опережает Алькараса всего на пять очков. При этом уже после триумфа Карлоса на «мастерсе» в Мадриде было понятно, что теннисный король поменяется. Помешать этому могло только сочетание двух факторов — защита Новаком титула в Риме и отказ от участия в турнире в столице Италии Карлоса. Дело в том, что Джокович, добравшийся пока до четвертого круга, в любом случае не может набрать больше баллов, чем у него сейчас (6775). Только потерять, если не выиграет титул и не защитит полностью 1000 прошлогодних очков. К примеру, за четвертый круг положено всего 90 очков.

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Что же касается Алькараса, то он в прошлом сезоне «мастерс» в Риме пропустил из-за небольшой травмы, полученной в Мадриде. На сей раз обошлось без повреждений, поэтому Карлос, само собой, сниматься не стал. А значит, гарантировал себе десять очков просто за участие. Так что слова о том, что для лидерства в рейтинге ему требовалось лишь выйти на корт, это не художественное преувеличение, а реальность. Ведь таким образом отставание в пять очков от Джоковича превращалось в преимущество в пять очков. Хотя, естественно, просто участием испанец не ограничился, обыграв соотечественника Альберта Рамоса-Виньоласа.

Для Алькараса это уже «третье пришествие» на верхнюю ступеньку в рейтинге. Впервые он стал первой ракеткой мира 12 сентября 2022 года после победы на открытом чемпионате США. После открытого чемпионата Австралии-2023 30 января Карлос уступил лидерство Джоковичу, затем после титула на «мастерсе» в Индиан-Уэллс 20 марта на две недели вновь стал лучшим теннисистом мира. Однако после «мастерса» в Майами его в очередной раз обошел Джокович.

Российский теннисист Даниил Медведев
Даниил Медведев.
Фото Reuters

Шансы Медведева

По идее, серб имел хорошие шансы удержаться, но провалил первую половину грунтового сезона — неудачно сыграл в Монте-Карло и Баня-Луке, а с «мастерса» в Мадриде и вовсе снялся. Он не скрывал, что его беспокоил локоть, пусть в Риме и заявил, что в данный момент все хорошо. Конечно, в теннисе предсказывать что-то непросто, но если Джокович оперативно не вернется на пик формы, то шансов догнать Алькараса в ближайшие недели у него немного.

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Разрыв на данный момент в live-рейтинге в пользу испанца составляет почти 1000 очков, а на грунте с учетом победы над Рамосом-Виньоласом он выиграл 12 матчей из 12. В случае победы Алькараса на «Ролан Гаррос», В случае победы Алькараса на «Ролан Гаррос», где он считается главным фаворитом, несмотря на сенсационный вылет в третьем круге турнира в Риме, разрыв может вырасти настолько значительно, что даже возможные успехи Новака на траве не позволят сербу догнать и перегнать 20-летнего оппонента. И только в конце лета — начале осени Джокович получит превосходную возможность вернуться на вершину, ведь с отменой антиковидных мер теперь в Америку его должны пустить на «мастерсы» и US Open.

Сам Алькарас уверяет, что возвращение звания теннисиста № 1 для него ничего кардинально не изменит. Но соглашается, что заметно отличается от себя образца сентября 2022 года, когда впервые возглавил рейтинг. «За год я очень сильно вырос. Набрался опыта, сыграл великие матчи, благодаря чему заметно повзрослел, стал более зрелым, лучше читаю игру. Теперь я совершенно другой игрок», — рассказал испанец на пресс-конференции после стартовой победы в Риме.

Теннисист Карлос Алькарас
Карлос Алькарас.
Фото Reuters

Медведев на данный момент является третьей ракеткой мира. Вот только отставание в «живом» рейтинге почти в 1500 очков от Алькараса не позволяет ему надеяться на первую строчку в ближайшее время. Разве что Даниил внезапно победит на «Ролан Гаррос», но хотя россиянин прибавил на грунте в этом сезоне, в подобное развитие событий особо не верится. Зато удержаться в топ-3 с учетом спада грека Стефаноса Циципаса и норвежца Каспера Рууда более чем реально.

Более вероятно, что Медведев, как и Джокович, получит шанс вернуть теннисную корону, если блеснет в Северной Америке, и особенно на открытом чемпионате США. В прошлом году как раз после US Open он потерял первую строчку, так как не смог защитить титул и очки, заработанные в 2021-м. Сейчас ему в Америке терять практически нечего. Что касается Андрея Рублева, то в ближайшее время ему предстоит, скорее всего, соперничать за четвертое место в рейтинге (пока личный рекорд россиянина — пятая строчка) с Циципасом, Руудом и датчанином Хольгером Руне.

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Увы, грунтовый король Рафаэль Надаль до сих пор так и не вышел на корт в грунтовом сезоне. Испанец, снявшийся с «мастерсов» в Мадриде и Риме, все еще пытается полностью восстановиться после травмы, полученной на открытом чемпионате Австралии. Вопрос о том, приедет ли он в Париж на «Ролан Гаррос» защищать свой титул, остается открытым. Одно совершенно точно — в борьбе за лидерство в рейтинге Рафа на данный момент не участвует.

Теннис
Карлос Алькарас
Новак Джокович
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