Медведев может стать первой ракеткой мира уже в мае. Что для этого нужно?

Россиянин вернулся в топ-3 рейтинга ATP спустя полгода.

Рейтинг ATP на 24 апреля

1. Джокович (Сербия) — 7135 очков.

2. Алькарас (Испания) —6770.

3. Медведев (Россия) — 5240.

4. Рууд (Норвегия) — 5210.

5. Циципас (Греция) — 5195.

6. Рублев (Россия) — 4280.

7. Руне (Дания) — 4070.

8. Синнер (Италия) — 3650.

9. Оже-Альяссим (Канада) — 3405.

10. Фритц (США) — 3290...

12. Хачанов (Россия) — 2855...

96. Шевченко (Россия) — 610

Уже в ближайшую среду в Мадриде стартует первый 11-дневный турнир серии «мастерс», в котором примут участие все три лидера российского тенниса — Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов. Вся троица в данной фазе сезона реально претендует на попадание на итоговый турнир ATP, а Медведев, пусть и отдыхал на прошлой неделе, продолжает возглавлять чемпионскую гонку. Мало того, как мы и предсказывали, Даниил 24 апреля официально вернулся в топ-3 рейтинга ATP. И в случае грунтовых подвигов вполне способен замахнуться и на возвращение звания первой ракетки. Невиданных ранее высот способен достичь и Рублев, если, конечно, сохранит нынешний грунтовый темп.

Андрей Рублев. Фото Reuters

Погоня за Джоковичем и Алькарасом

Напомним, что Медведев после поражения от датчанина Хольгера Руне в четвертьфинале «мастерса» в Монте-Карло взял небольшую паузу в выступлениях, отказавшись от участия в турнире ATP 500 в Барселоне. Конечно, рейтинговые баллы Даниилу бы не помешали, но объективно — после двухмесячного теннисного марафона (27 побед в 29 играх) организму россиянина отдых явно требовался. Особенно с прицелом на вторую половину грунтового сезона.

Тем более даже без игры Медведев вернулся в топ-3, откуда выпал чуть более полугода назад. Случилось это 12 сентября 2022 года после открытого чемпионата США, где Даниил уступил в четвертом круге австралийцу Нику Кирьосу, не сумев защитить титул, и сразу же откатился с первой строчки на четвертую. После чего свободное падение продолжилось — прошлый год россиянин завершил седьмой ракеткой мира, а после Открытого чемпионата Австралии и вовсе опустился на 12-е место в рейтинге.

Тогда столь стремительное, менее чем за три месяца, возвращение в тройку лидеров выглядело почти фантастическим сценарием. Но благодаря подвигам Даниила на корте фантастика стала реальностью. И к «мастерсам» в Мадриде и Риме Медведев подходит, уступая в рейтинге сербу Новаку Джоковичу с испанцем Карлосом Алькарасом 1895 и 1530 очков соответственно.

Это, конечно, многовато, однако защищать очки ему не надо (в прошлом году эти турниры россиянин из-за операции пропускал), в то время как у серба с испанцем спишется очень много баллов. Если сейчас убрать все набранные в 2022 году очки на этих турнирах, то от Новака отставание составит 525 очков, от Карлоса — 530. При этом Джокович еще и после вылета в четвертьфинале турнира в Баня-Луке снялся с «мастерса» в Мадриде, да и вообще его спортивная форма вызывает вопросы.

Новак Джокович. Фото Global Look Press

Рублев тоже претендует на лидерство

В такой ситуации ключевым во многом станет турнир в Мадриде. Успешное (то есть титул) выступление в столице Испании может сделать Медведева второй ракеткой мира, позволит отыграть эти пятьсот с «копейками» очков и замахнуться на лидерство еще перед стартом Открытого чемпионата Франции. А если он еще и в Риме дойдет как минимум до полуфинала... Хотя понятно, что даже на относительно быстром мадридском грунте россиянина вряд ли стоит считать фаворитом. Да и сетка у него не самая простая — во втором круге ему может встретиться британец Энди Маррей, в третьем — чех Иржи Лехечка, в четвертьфинале — американец Тейлор Фритц или британец Кэмерон Норри. Также в его нижней половине сетки расположился и грек Стефанос Циципас, хотя, надо признать, верхняя половина выглядит более конкурентно.

Там помимо первого сеяного Алькараса, защищающего титул, можно увидеть немало сильных грунтовиков. В третьем круге Карлос идет на Александра Зверева из Германии (в прошлом году испанец и немец встречались в финале), в четвертьфинале — на Рублева или Хачанова (они, как и в Монте-Карло, по сетке попадают друг на друга в третьем круге). Еще одна потенциальная четвертьфинальная пара вверху — норвежец Каспер Рууд и Руне, выигравший на днях титул в Мюнхене.

Что же касается Рублева, то он отстает от Медведева сейчас на 1140 очков и занимает в рейтинге шестое место. При этом до «Ролан Гаррос» ему надо защитить только очки за четвертьфинал в Мадриде. Если Андрей, выигравший в Монте-Карло и дошедший до финала в Баня-Луке, продолжит феерить на корте и в столицах Испании и Италии, то и он имеет шансы начать Открытый чемпионат Франции первой ракеткой мира. Правда, шансы чисто теоретические — Рублеву для этого нужен победный дубль в Мадриде и Риме и провал конкурентов. В частности, Алькарас не должен за два турнира набрать даже 320 очков, а Джокович — 325. Цель Хачанова — возвращение в топ-10, но для этого ему необходимы хорошие результаты на ближайших турнирах.