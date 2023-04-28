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Скандалы

Сегодня, 14:20

Семью Джоковича оскорбили родные сербы. Инцидент между Новаком и президентом Додиком

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Новак Джокович (слева) и Милорад Додик.
Фото Global Look Press
Новак Джокович.
Фото Global Look Press
Милорад Додик.
Фото Global Look Press
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Теннисный турнир Srpska Open закончился скандалом в стиле фильмов Кустурицы.

На минувшей неделе Андрей Рублев едва не взял второй турнир АТР подряд — после триумфа в Монте-Карло он отправился в Баня-Луку, столицу Республики Сербской, на Srpska Open 250. Республику Сербскую не стоит путать с Сербией — это сербская часть Боснии и Герцеговины, соседней страны, которая де-факто является конфедерацией и состоит из двух частей: мусульманско-хорватской и сербской. Они и вели между собой войну в 1990-х, затем «помирились» усилиями Запада, но сербы продолжают сохранять широкую автономию.

Одним из главных столпов этой автономии является президент республики с необычной фамилией Милорад Додик, который руководит этим образованием уже 13 лет. На сей раз он попал в нехорошую историю, связанную с Новаком Джоковичем.

Новак Джокович.
Фото Global Look Press

Конфликт интересов

Турнир в Баня-Луку перенесли из Белграда, где он традиционно проходил, из-за реновации корта в сербской столице. На Srpska Open приехал и сам Новак Джокович, вероятно, самый известный серб в мире на данный момент. Вылетел в четвертьфинале, проиграв будущему победителю Душану Лайовичу.

А брат Новака Джордже возглавляет компанию — организатора турнира. Перед ним в западных СМИ писали о конфликте интересов и о коррупционных расследованиях — якобы комплекс построили в обход официальных тендеров. Джоковича уже спрашивали о том, нет ли конфликта интересов в том, что лицензией на турнир владеет его брат, но он ответил, что лицензию лишь «арендовали» (у румынского бизнесмена Иона Тириака), а брат «делает фантастическую работу»:

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— Я очень горжусь им. Если люди или игроки посчитают это конфликтной ситуацией, я обязательно найду выход и человека, который будет управлять турниром, — говорил лучший теннисист мира.

Открывали турнир все вместе — на сцене стояли и улыбались Джокович (который Новак), Додик и мэр Станивукович, которого обвиняли в отмыве. Не хватало только бегающих вокруг куриц и Кустурицы со съемочной группой.

Милорад Додик.
Фото Global Look Press

Цыгане приличные

Но закончилось все действительно по законам Кустурицы. В эфире сербского канала РТС Додика пригласили подвести итоги турнира и вообще поговорить, и он, не догадываясь, что видео станет достоянием общественности, во включенный микрофон обругал всю семью Джоковича:

— Могу тебе сказать, эти Джоковичи сложные, мать их. У нас все воспринимают эмоционально, а когда начинаешь работать... Уф! Цыгане они приличные. И сотрудники его... Еще и проиграл в четвертьфинале. А мы все планировали под его победу! — рубил правду-матку Додик.

Впрочем, скорее можно говорить о вине самой телекомпании, чем политика. Разговоры вне камер — нормальная практика перед записью, у нас на «Квакселе» тоже много что звучало за кадром, но это не сливается на публику. В данном случае сотрудники РТС подумали, что хайп нужнее, или просто решили подставить Додика. Но зачем разоткровенничался с ведущим — неизвестно.

Другое дело, что самому политику, кажется, все это по барабану. YouTube полон видео, где он оскорбляет матерей политических оппонентов и соратников, поет, пьет пиво и водку, короче, ведет себя как обычный балканский политик, еще и бывший баскетболист.

Однако на этот раз пришлось извиняться — задел святое.

— Мне жаль. Я буду продолжать уважать и ценить успех единственного и неповторимого Новака Джоковича, по-прежнему уважать и ценить его семью. Я рад, что познакомился с управленческими и лидерскими качествами Джордже Джоковича, и остаюсь очень благодарен за то, что в этом году турнир проходил в Баня-Луке. Приношу свои извинения, если спекуляции на видео в соцсетях навредили членам семьи Джокович.

Мне это тоже навредило. Я хотел бы «поблагодарить» РТС за бессонную ночь. Не могу поверить, что они сделали это таким гнусным способом. Как искренний поклонник Новака Джоковича как теннисиста и как человека, я желаю ему и его семье всяческих успехов. Успехов во всем Срджану и Джордже, — написал Додик.

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Срджан, отец Джоковича, на просьбу отреагировать на инцидент ответил: «Без комментариев».

А вот будут ли еще теперь приезжать Джоковичи на турнир в Баня-Луке — вопрос. Скорее всего, просто поднимут ценник. Все как в цыганских фильмах Кустурицы.

Теннис
Новак Джокович
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