Российский теннисист нецензурно оскорбил свою мать на корте. Достаточно извинений?

Павел Котов сожалеет о том, что на эмоциях угрожал разбить лицо своему родном человеку.

Российский теннисист Павел Котов выиграл первый матч в квалификации «мастерса» в Мадриде против бельгийца Киммера Коппеянса. Однако запомнился не этим — игрок сорвался на собственную мать, которая пыталась дать теннисисту совет. После игры Павел извинился, но инцидент уже разлетелся в теннисных пабликах. На самом деле атлеты часто грубы во время матчей со своими близкими и тренерами — адреналин и желание победить иногда заставляют проявлять себя не с лучшей стороны.

Что произошло

Павел Котов — российский теннисист, который сейчас балансирует на грани первой сотни лучших спортсменов рейтинга ATP. На данный момент он — 101-я ракетка мира. 24-летний спортсмен за свою карьеру трижды выступал в основной сетке турниров «Большого шлема», но пока ни разу не проходил дальше первого круга. Его лучшие результаты — это несколько побед на «челленджерах».

Теперь Котов пытается пробиться в основную сетку «мастерса» в Мадриде. Пока что он сыграл один матч первого круга квалификации. В третьем сете той встречи при счете 5:3 подавал на матч, но не смог этого сделать. Бельгиец сравнял счет, пришлось играть тай-брейк. До этого Павел отыграл один матчбол, а в финальном гейме — второй. В итоге он победил, но затратил гораздо больше усилий, чем планировал. Во время первой неудачи Котов резко ответил своей матери, сидевшей на трибуне и пытавшейся помочь сыну: «Мам, если ты сейчас не завалишь ##### (цензурное слово — «лицо». — Прим. «СЭ»), я дам мячиком в тебя, это понятно?»

Потом Павел раскаялся в своих словах, объяснив, что поступил так из-за сильных эмоций: «Хотел бы пару слов сказать о сегодняшней ситуации. Да что тут говорить? В общем, не всегда, к сожалению, удается держать себя в руках, бывают и такие моменты. Матч сегодня был очень тяжелый, непростой. Я сам прекрасно понимаю, что я плохой пример подал таким отвратительным поведением. Всякое бывает, как говорится. Всем добра и желаю всем держать себя в руках и не совершать такие действия. Если вам это настолько интересно, то перед мамой я извинился сразу же, как вышел с корта», — рассказал теннисист в Telegram-канале Tbn Tennis Team.

Павел Котов с мамой. из личного архива

Мат Зверева и ранение от Циципаса

Котов не одинок в своих проступках. Порой и более успешные теннисисты жестоки к своим родителям. Так в 2020 году на одном из турниров Александр Зверев из Германии разразился на корте гневной тирадой в адрес отца — две трети сказанных слов были матерными. В итоговой фразе мы их опустим: «Да заткнись ты уже на хрен! Я не могу подать эту чертову подачу, а ты мне какую-то хрень говоришь тут!» После выкриков Зверева-младшего на трибунах показали его отца с влажными от слез щеками.

Тот матч Александр проиграл Стефаносу Циципасу, но грек, видимо, так впечатлился поведением Зверева, что сам решился на эксцентричную выходку. В матче против Ника Кирьоса проигранного тай-брейка в первой партии Циципас разбил ракетку. Причем так неудачно, что один из осколков отскочил в руку отца спортсмена Апостолоса и ранил его. Тому пришлось покинуть корт и получить медицинскую помощь, а матери Стефаноса громко отчитать сына.

«Это произошло случайно. Я не собирался этого делать, но, к сожалению, ситуация вышла из-под контроля. Возможно, теперь отец на три дня запрет меня в комнате. Наверное, сесть с остальной командой было его идеей. Разочарован ли он моим поведением? Я не спрашивал его. Стоит спросить. Позже я поговорю с ним», — объяснил сам Стефанос.

Ник Кирьос, в свою очередь, и сам относится к разряду сверхэмоциональных теннисистов. Он часто ругается матом на корте и швыряется ракетками. Неудивительно, что в этом эпизоде он встал на сторону Циципаса: «Я не видел самого момента. Не думаю, что Стефанос предполагал, что последствия будут такими. Вообще, не стоит уделять этому так много внимания и продолжать разбирать этот эпизод. Я тоже делал разные глупые вещи в пылу борьбы. Этот инцидент из разряда таковых».

Фото Global Look Press

Реплика от мамы Котова — коучинг?

В истории с Котовым есть еще один важный момент — коучинг. За право на легальные подсказки от тренеров многие теннисисты боролись долгое время, в том числе и Стефанос Циципас. В прошлом году в ATP решили провести эксперимент и легализовать коучинг, а потом посчитали эксперимент успешным. Есть несколько правил, которым должны следовать тренеры и теннисисты, чтобы не нарваться на штраф:

— тренеры должны сидеть на специально отведенных местах;

— коучинг разрешен только в том случае, если не прерывает игру и не создает помеху сопернику;

— словесный коучинг разрешен только тогда, когда игрок находится на той же стороне корта, и может состоять из нескольких слов или коротких фраз (разговоры не допускаются);

— невербальный коучинг (сигналы руками) разрешен в любое время;

— тренеры не имеют права разговаривать с игроком, когда он покидает корт по ходу матча;

— сохранятся наказания и штрафы за несоблюдение правил.

Циципас и его команда часто использовали коучинг, даже когда он был запрещен. Это приводило к различным санкциям, но грек не сдавался. Естественно, Стефанос был только счастлив, когда подсказки от тренера стали легальными: «Я не вижу причин работать с тренером, если он не может поделиться с вами своими взглядами и знаниями, когда вы играете матч. Я чувствую, что коучинг — что-то естественное в нашем виде спорта, он должен быть в теннисе. Коучинг — обязательная часть тенниса, его нужно использовать», — рассказывал теннисист пресс-службе ATP.

Можно ли назвать случай с Котовым коучингом? Скорее всего, нет, ведь мать Павла не является официальным тренером спортсмена. Любой зритель теоретически может выкрикнуть какую-то фразу, разные люди могут сидеть в боксе спортсмена, но это не будет значить, что они подсказывают.

Теннисисты — очень эмоциональные люди, и зрители часто приходят смотреть матчи, чтобы увидеть все эти выплески. Иногда это приводит не совсем к тем результатам, которые все ожидают — к семейным обидам или недопониманиям учеников и тренеров. Здесь важен баланс — ты можешь и должен показывать личность, индивидуальность, это только приветствуется, но грань переходить все-таки не нужно.