Медведев и Рублев идут к русскому финалу! Наши рвут в Астане

Сегодня, 22:00
Astana Open. 1/4 финала
Андрей Рублев (Россия) — Адриан Маннарино (Франция) — 6:1, 6:2
Стефанос Циципас (Греция) — Хуберт Хуркая (Польша) — 7:6 (10:8), 6:3
Новак Джокович (Сербия) — Карен Хачанов (Россия) — 6:4, 6:3
Даниил Медведев (Россия) — Роберто Баутиста Агут (Испания) — 6:1, 6:1
Чем дольше продолжается Astana Open, тем сильнее ощущается атмосфера большого теннисного турнира в городе. «Билайн Арена», на которой проходит турнир, находится в Центральном парке города. Мимо проходит много семей, парочек, которые просто гуляют по центральной аллее или зашли посмотреть на Казахстан в миниатюре — есть тут и такое место под названием «Атамекен».
А на торцах арены — огромные экраны, где в прямом эфире показывают игры. Их бесплатно смотрит несколько десятков человек. Сегодня все болели за россиян. За Хачанова в меньшей степени — все-таки Новака тут любят, но за Медведева и Рублева — однозначно. Да и за полурусского Циципаса.
В барах вокруг тоже часто обсуждают теннис, а сегодня за соседним столом два знатока вообще перебрасывались деталями из судьбы Джоковича и спорили о влиянии натовских бомбардировок Югославии 1999-го на становление его личности.
Джокович свой матч с Хачановым провел неидеально, но под своим контролем. И хотя Карен взял геймов больше, чем двое предыдущих соперников серба вместе взятые, шансов он не имел. Новак сейчас предельно мотивирован, хочет играть, выигрывать, и брать свой 90-й (!) титул в карьере. Тем более, когда в его честь биологи назвали только открытый вид жука в Сербии. Новак играл практически всегда на первой подаче, а на ней забрал 85% очков. В таких условиях бороться с ним можно было только при идеальной игре на своей подаче, но ее не было. В любом случае Карен бился, так что всяческий респект и шноракалутюн («спасибо» по-армянски).
Тем интереснее будет полуфинал Джоковича против Медведева, который неожиданно потратил очень мало сил на этом турнире. Вроде бы активной игру Даниила сейчас не назовешь, но с каждым матчем он чувствует себя все увереннее. В текущих условиях встреча с Джоковичем — по сути тест на зрелость: преодолел ли Даня проблемы последних месяцев после вылетов с нескольких турниров? С сербом точно нужно будет вытащить из себя больше среднего. Но возможно, за россиянина будет зал:
— Триколоров я здесь не видел, но в принципе здесь поддержка классная. Чувствую себя здесь как дома. Наверное, это тоже не совсем правильно говорить, но как я сказал после матча на корте: не так много турниров, куда приезжаешь и прям сразу чувствуешь, что тебя там поддерживают. Здесь, в Казахстане, так было сразу. Турнир организован классно, тебе стараются помочь, но нет чего-то чересчур: чтобы кто-то сидел рядом, говорил, все ли правильно. Какая-то крутая атмосфера. Мне все тут нравится, — сказал Медведев после матча. И добавил, что специально под Баутиста-Агута поменял стиль игры, потому что ранее испанец выиграл у первой ракетки России четыре матча из пяти.
А утром Андрей Рублев не заметил другого соперника — француза Маннарино. Было подозрение, что Адриан просто физически не готов и выступает с повреждением, но после дерби двух Андреев он спокойно вышел в паре с Фабрисом Мартином и пробился в финал турнира на тай-брейке. Так что все почести за легкую победу надо отдать Рублеву, который играл смело и уверенно, в атакующем стиле. Именно так и должен играть человек, который хочет ворваться в восьмерку и сыграть на финале года. Но полуфинала Андрею мало — надо обыгрывать взрывного и непредсказуемого Циципаса, с которым по личным встречам у них пока 4:5. Стефанос сегодня чудом ушел от поражения в первом сете от Хуркача, отыграв пять сетболов на тай-брейке. Этим он и опасен. После этого поляк морально был сломан.
На пресс-конференции Рублева показалось, что он, еще не зная результата противостояния Циципаса и Хуркача, больше опасается поляка. Хотя, как справедливо заметил наш теннисист, на стадии полуфинала слабых соперников не остается.
— Последние два матча получается начать довольно уверенно, на хорошем уровне, сразу брать инициативу и вести игру. Очень рад, что последние два матча провел так, с нарастающей уверенностью, особенно сегодня, потому что последний раз я ему проиграл. Эта победа была для меня очень важной, — подвел итог Андрей.
Пока россияне в Астане очень хороши. Их и так тут много, а тут еще и спортивные успехи подъехали. Но завтрашний день будет решающий. Если в финале обойдется без наших, вряд ли этот турнир смогут себе занести в актив что Рублев, что Медведев.