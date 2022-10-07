Медведев и Рублев идут к русскому финалу! Наши рвут в Астане

Россияне сохранили шанс на русский финал, но соперники у них максимально сложные.

Astana Open. 1/4 финала

Андрей Рублев (Россия) — Адриан Маннарино (Франция) — 6:1, 6:2

Стефанос Циципас (Греция) — Хуберт Хуркая (Польша) — 7:6 (10:8), 6:3

Новак Джокович (Сербия) — Карен Хачанов (Россия) — 6:4, 6:3

Даниил Медведев (Россия) — Роберто Баутиста Агут (Испания) — 6:1, 6:1

Чем дольше продолжается Astana Open, тем сильнее ощущается атмосфера большого теннисного турнира в городе. «Билайн Арена», на которой проходит турнир, находится в Центральном парке города. Мимо проходит много семей, парочек, которые просто гуляют по центральной аллее или зашли посмотреть на Казахстан в миниатюре — есть тут и такое место под названием «Атамекен».

А на торцах арены — огромные экраны, где в прямом эфире показывают игры. Их бесплатно смотрит несколько десятков человек. Сегодня все болели за россиян. За Хачанова в меньшей степени — все-таки Новака тут любят, но за Медведева и Рублева — однозначно. Да и за полурусского Циципаса.

В барах вокруг тоже часто обсуждают теннис, а сегодня за соседним столом два знатока вообще перебрасывались деталями из судьбы Джоковича и спорили о влиянии натовских бомбардировок Югославии 1999-го на становление его личности.

Джокович свой матч с Хачановым провел неидеально, но под своим контролем. И хотя Карен взял геймов больше, чем двое предыдущих соперников серба вместе взятые, шансов он не имел. Новак сейчас предельно мотивирован, хочет играть, выигрывать, и брать свой 90-й (!) титул в карьере. Тем более, когда в его честь биологи назвали только открытый вид жука в Сербии. Новак играл практически всегда на первой подаче, а на ней забрал 85% очков. В таких условиях бороться с ним можно было только при идеальной игре на своей подаче, но ее не было. В любом случае Карен бился, так что всяческий респект и шноракалутюн («спасибо» по-армянски).

Новак Джокович. Фото Global Look Press

Медведев возвращается?

Тем интереснее будет полуфинал Джоковича против Медведева, который неожиданно потратил очень мало сил на этом турнире. Вроде бы активной игру Даниила сейчас не назовешь, но с каждым матчем он чувствует себя все увереннее. В текущих условиях встреча с Джоковичем — по сути тест на зрелость: преодолел ли Даня проблемы последних месяцев после вылетов с нескольких турниров? С сербом точно нужно будет вытащить из себя больше среднего. Но возможно, за россиянина будет зал:

— Триколоров я здесь не видел, но в принципе здесь поддержка классная. Чувствую себя здесь как дома. Наверное, это тоже не совсем правильно говорить, но как я сказал после матча на корте: не так много турниров, куда приезжаешь и прям сразу чувствуешь, что тебя там поддерживают. Здесь, в Казахстане, так было сразу. Турнир организован классно, тебе стараются помочь, но нет чего-то чересчур: чтобы кто-то сидел рядом, говорил, все ли правильно. Какая-то крутая атмосфера. Мне все тут нравится, — сказал Медведев после матча. И добавил, что специально под Баутиста-Агута поменял стиль игры, потому что ранее испанец выиграл у первой ракетки России четыре матча из пяти.

Андрей Рублев. Фото Global Look Press

Рублев в лучшей форме

А утром Андрей Рублев не заметил другого соперника — француза Маннарино. Было подозрение, что Адриан просто физически не готов и выступает с повреждением, но после дерби двух Андреев он спокойно вышел в паре с Фабрисом Мартином и пробился в финал турнира на тай-брейке. Так что все почести за легкую победу надо отдать Рублеву, который играл смело и уверенно, в атакующем стиле. Именно так и должен играть человек, который хочет ворваться в восьмерку и сыграть на финале года. Но полуфинала Андрею мало — надо обыгрывать взрывного и непредсказуемого Циципаса, с которым по личным встречам у них пока 4:5. Стефанос сегодня чудом ушел от поражения в первом сете от Хуркача, отыграв пять сетболов на тай-брейке. Этим он и опасен. После этого поляк морально был сломан.

На пресс-конференции Рублева показалось, что он, еще не зная результата противостояния Циципаса и Хуркача, больше опасается поляка. Хотя, как справедливо заметил наш теннисист, на стадии полуфинала слабых соперников не остается.

— Последние два матча получается начать довольно уверенно, на хорошем уровне, сразу брать инициативу и вести игру. Очень рад, что последние два матча провел так, с нарастающей уверенностью, особенно сегодня, потому что последний раз я ему проиграл. Эта победа была для меня очень важной, — подвел итог Андрей.

Пока россияне в Астане очень хороши. Их и так тут много, а тут еще и спортивные успехи подъехали. Но завтрашний день будет решающий. Если в финале обойдется без наших, вряд ли этот турнир смогут себе занести в актив что Рублев, что Медведев.