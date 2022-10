Карацев устроил перепалку с Собкиным во время матча. Рублев выиграл с мини-скандалом

Первый день основного турнира Astana Open — и уже горячо.

Astana Open. Первый круг

Чжан Чжичжэнь (Китай) — Аслан Карацев (Россия) — 4:6, 6:4, 6:1

Андрей Рублев (Россия) — Ласло Джере (Сербия) — 6:4, 6:3

Первые потери для россиян наступили уже в день открытия турнира АТР 500 в Астане. Аслан Карацев, вместо того чтобы устроить «русское дерби» с Андреем Рублевым во втором круге, проиграл китайцу Чжану. Рублев прошел серба Джере, но не без судейского скандала. Зато у сербов есть приобретения — в понедельник все внимание было приковано к астанинскому аэропорту, в который прилетел Новак Джокович. Но обо всем по порядку.

Карацев «наехал» на Собкина

Аслан Карацев начинал турнир против китайца Чжана Чжичжэня, занимающего 126-е место в мировом рейтинге. На выходных китаец прошел через изнурительную квалификацию, но Аслан почему-то был изнурен еще больше. Первый сет у неуступчивого китайца он выиграл 6:4, но дальше Чжан включил режим матча жизни и стал играть практически безупречно, попадая по всем линиям и углам. В свою очередь у россиянина абсолютно расстроилась первая подача, более того — за два гейма он умудрился допустить две двойные ошибки. В какой-то момент в конце второй партии немногословный Карацев не выдержал и выдал монолог на тему игры китайца и условий:

— Опять эти линии... Страдаем тут, непонятно зачем я бегаю?

А когда стало понятно, что второй сет и победа уходят, Карацев наехал и на своего тренера Бориса Львовича Собкина. Он хотел, так сказать, мобилизоваться, но не помогло:

— Обалденная работа проделана! Во! (Показывает большой палец Собкину.)

— Хватит разговаривать, Аслан! Давай играй!

— Ничего не говорите, ни «давай», ничего!

— Хватит болтать! У тебя все виноваты, кроме тебя!

— Не все. Только вы, — с юмором завершил миниатюру Карацев.

Собкин замолчал, но Карацеву это помогло несильно. В третьей партии он развалился и уступил 1:6.

Карен Хачанов. Фото Global Look Press

Хачанова загоняли дети

Параллельно Карацеву свой матч играл другой горячий южный парень из России — Карен Хачанов. С детьми. На турнире в Астане проходил так называемый Kids Day. Карена встретили мощной овацией и даже притопами в такт песни We Will Rock You. А других теннисистов — исландским «ху!»

Против Карена и его партнера из тренеров местной школы играли в паре ребята и девчонки 10-летнего возраста. Сначала 18-й теннисист рассчитывал на легкую прогулку, но через несколько минут пошел переобуваться в своих игровые кроссовки. «Ну все, сейчас я вас разорву!» — напутствовал соперников свежеэкипированный Хачанов. Понятно, играли не всерьез, но ребята выиграли у Карена несколько розыгрышей. «Гоняют», — в какой-то момент заулыбался Хачанов и стал имитировать стоны в стиле Шараповой на минималках.

— Хорошая подготовка к первому кругу? — спрашиваю по итогам тренировки.

— Да вообще нормально! Посмотри, какой я мокрый, — усмехнулся Карен.

Во вторник Хачанову играть против американца Максима Кресси. Он в детской разминке не участвовал, так что у Карена солидная фора.

Андрей Рублев. Фото Global Look Press

Рублев выиграл, но Джере недоволен судьями

В первых геймах вечернего матча против Джере видно, что Андрей еще не включился, как, впрочем, и серб. Рублев берет два гейма на своей подаче под ноль, но шансов сделать брейк нет. Очень много брака, срывов и даже на подачах Андрей регулярно подкидывает мяч — и ловит, извиняясь перед соперником. В какой-то момент на трибунах не выдерживает ребенок: «Рублев, ну чего ты попасть не можешь нормально?» — этот вопрос рассмешил зал, который, кстати, заполнился процентов на 80.

И возможно, засмеялся в душе сам Андрей. В седьмом гейме он висит 0:40 на своей подаче, но кладет три точные первые подачи. При счете «ровно» помогает боковой судья — срывает равный розыгрыш, увидев аут, которого нет. Мяч переигрывается — и Рублев делает эйс. Берет гейм, а затем делает столь нужный брейк при счете 5:4.

Во втором сете все попроще, но неожиданно ситуация обостряется в последнем гейме. 3:5, Джере пытается цепляться за матч. И тут из игры резко выходит Hawk Eye — он работает, но без публичных показов. Судья несколько раз меняет свое решение, что называется, по звонку. Меняет на то, что в пользу Рублева. Джере «сливает» гейм, а потом, как рассказывают местные сотрудники, идет разговаривать с судьями, потому что, по его мнению, «так нельзя».

После матча Рублев рассказал о своем отношении к заявлению Баха и целях на концовку сезона:

Про Баха: — Перед Уимблдоном нам даже таких условий не дали. Нам по-хорошему сказали — вы в пролете, неважно, что вы хотите сделать и как хотите помочь — не нужна нам ваша помощь. Вы в пролете, потому что так выгодно. Что касается заявления — мне кажется, тогда хотя бы есть выбор. Дальше каждый спортсмен сам примет решение. В зависимости от того, какая ситуация, какие возможности, что лучше для его карьеры и жизни. От этого он сделает свой выбор. По мне, лучше какой-то выбор, чем ничего.

Про цели: — Сезон продолжается, как бы там обидно ни было за проигранный четвертьфинал на US Open. Надо ставить новые цели и работать. Уже скоро Australian Open, придется все забыть. Цель на конец сезона? Конечно, хотелось бы попробовать квалифицироваться на финал «Мастерс».

Резюмируя — вряд ли Рублев выиграл только из-за спорных моментов. Теперь ему предстоит поквитаться за Хачанова с китайцем. Но это позже — во вторник из наших играют Медведев, Хачанов, Котов и Шевченко.