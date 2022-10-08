Джокович обыграл Медведева 1:1. Невероятная битва и шокирующее снятие россиянина

В двух красивейших полуфиналах определились участники решающего матча, и наших среди них нет.

Astana Open 500. 1/2 финала

Стефанос Циципас (Греция, 3) — Андрей Рублев (Россия, 5) — 4:6, 6:4, 6:3

Новак Джокович (Сербия, 4, WC) — Даниил Медведев (Россия, 2) — 4:6, 7:6 (8:6), отказ

Русского финала в Астане, что было бы очень символично, не получилось, но полуфиналы вышли на загляденье. Медведев был в паре шагов, да еще какая вывеска бы получилась — против Стефаноса Циципаса, который не раз неприятно высказывался о первой ракетке России и даже называл bullshit Russian.

Но в момент, когда казалось, что Даня уберет на пути к финалу одного из лучших игроков современности — Новака Джоковича, все резко закончилось. Что произошло?

Новак Джокович. Фото Reuters

Серб не выдержал разменов

Даниил сыграл очень умно тактически, найдя слабости в игре нынешнего Новака, если они вообще есть. Игра началась с нескольких геймов, где оба легко брали свои подачи, почти под ноль, но в пятом гейме серб дал слабину, и Медведев вцепился в шанс. По итогам первого сета (6:4) у Джоковича были невообразимые 11 невынужденных ошибок, Медведев полностью переиграл серба в разменах на задней линии, попадал точно по углам и играл при необходимости глубоко, иногда даже в тело. Судя по всему, Даня стал играть разнообразнее в ответ на поиски игры соперником и наконец-то раскрылся. Ранее много говорилось об однообразии его игры. А медленный корт в Астане, о котором не сказал только ленивый, позволял наслаждаться очень разными розыгрышами — добежать здесь можно почти до любого укороченного.

В один из моментов во втором сете Джокович, видя, что не добегает, даже запульнул ракетку на трибуну, но избежал штрафных санкций — здесь не US Open. Наоборот, за ней ринулись несколько детей, и один из парней даже успел попозировать с трофеем перед тем, как отдать владельцу.

Даниил Медведев. Фото Reuters

Джокович в шоке от снятия Медведева

Вторая партия дошла до счета 6:6, и этот тай-брейк стоит увидеть всем, хотя бы в нарезке на YouTube. Джокович сразу отдал свою подачу, затем за счет укороченных мячей выиграл фантастические четыре розыгрыша, завел публику, но Медведев вернулся в игру. И даже мог забирать матч — но при счете 5:5 в удивительной ситуации ударил в сетку, когда стоял у нее перед уже отыгранным Новаком. И тут же серб ответил тем же — и отрекся от сетбола.

И когда все-таки Джокович довел до трудной победы в сете, россиянин подошел, что-то сказал шокированному будущему финалисту и пошел жать руки судьям. «Ты уверен?» — успел только спросить Новак, хотевший выиграть честно, и развести руками. Зная эмоциональность Дани, затаилась мысль, что его взбесили трибуны или некие внешние факторы — но снимаются в таком случае разве что 6-летние, а не 26-летние теннисисты. Затем сам Джокович в интервью сказал, что Даниил сослался на боли в мышце, и добавил, что шокирован произошедшим. Возможно, мышца не выдержала как раз четыре укороченных подряд.

— Если бы я играл третий сет, я бы мог вовсе порвать мышцу. Ходить тяжело, наступать. Вернусь в Монако, сделаю снимок. Пять-десять очков я бы мог добегать, но целый сет — это уже до свидания, — объяснил свой поступок Даниил.

— После каких ситуаций тяжелее восстанавливаться морально: после поражения или после снятия, как сегодня?

— Тяжело сказать. Поражение плохо влияет, это удар по уверенности и даже самолюбию. Всегда ты лучше себя чувствуешь, когда выигрываешь. Есть такая вещь, когда ты проигрываешь, на следующий день у тебя часто все тело болит. А когда выигрываешь, такого нет, ты не устаешь. Соответственно, любое поражение — это очень тяжело.

Даниил Медведев. Фото Reuters

Рублев не сдюжил с Циципасом

Андрей тоже был максимально близок к финалу. Начало удалось ему на все 100 — в первом же гейме он взял подачу Циципаса и довел сет до победы. Показалось, что Рублев разгадал подачу грека, не раз отвечал форхендом навылет и в принципе был мобилизован. Грек некоторые очки играл в свойственной южной и вальяжной манере. Настроение Андрея подхватил и зал, периодически скандируя его имя. Атмосфера вообще была как на турнирах Большого шлема или хоккее — в перерывах на фан-секторе трубач играл известные мотивы, по арене ходила волна (причем в этот момент на трубе играли как раз «Я волна, новая волна»). Хотя за Степу тоже болели — ну или за красивый теннис.

И он получался. Во второй партии игроки регулярно обменивались брейк-поинтами, «качели» раскрутились до невероятной амплитуды. Оба — парни эмоциональные, поэтому любые неудачи воспринимали так, что это сказывалось на игре.

Это и сгубило Рублева. Наш теннисист в Казахстане был близок к состоянию машины, он ломал соперников на раз, и Стефанос был ему по зубам. Чего стоят несколько выгрызенных очков, когда грек уже был уверен в победе и спокойно смэшевал. И любимый греком бэкхенд Рублев тоже раскусил.

Андрей Рублев. Фото Reuters

Но как раз робота из себя Андрею сделать не удалось. Это нормально, ломать себя ни одному человеку не нужно. Но и ломать ракетки, когда у тебя что-то не получается, тоже лишнее. Возможно, решающим оказалось то, что во втором сете москвич подавал вторым и всегда был в роли догоняющего. Когда дошло до счета 5:4, психология подвела. Андрей, по сути отдал, гейм, несколько раз отправив мяч в сетку и аут. И каждый раз после неудачного розыгрыша он долго говорил, орал, что мяч был близко к линии, а когда отдал сет, принялся бить своим орудием труда об колено.

Хотя именно Циципас сегодня был более самоуверенным, а Рублев — трудолюбивым. Если бы к трудолюбию добавить безэмоциональность, Андрей наверняка бы дожал соперника. Но это философская тема — нужно ли менять свое естество? Возможно, стоит задуматься о том, как к этому относятся люди, не понимающие ничего в теннисе. Когда местные узнавали, что я работаю на турнире, то спрашивали: «А сколько у них ракетка стоит? Сколько? И они их ломают постоянно?» Трудно себе представить, но одна ракетка может равняться месячной зарплате учителя в селе.

После того как стали видны эмоции Рублева из-за ошибок, можно было безошибочно ставить на Циципаса. Третий сет он выиграл 6:3. Рублеву, к сожалению, надо еще работать над собой, чтобы превратиться в топ-игрока на постоянной основе.

А еще жаль, что в теннисе матчи за третье место есть только на Олимпиадах. Игра Медведев — Рублев могла бы стать украшением воскресенья.