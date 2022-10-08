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Сегодня, 18:10

Джокович обыграл Медведева 1:1. Невероятная битва и шокирующее снятие россиянина

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Даниил Медведев и Новак Джокович.
Фото Reuters
Даниил Медведев.
Фото Reuters
Даниил Медведев.
Фото Reuters
Андрей Рублев.
Фото Reuters
Новак Джокович.
Фото Reuters
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В двух красивейших полуфиналах определились участники решающего матча, и наших среди них нет.

Astana Open 500. 1/2 финала
Стефанос Циципас (Греция, 3) — Андрей Рублев (Россия, 5) — 4:6, 6:4, 6:3
Новак Джокович (Сербия, 4, WC) — Даниил Медведев (Россия, 2) — 4:6, 7:6 (8:6), отказ

Русского финала в Астане, что было бы очень символично, не получилось, но полуфиналы вышли на загляденье. Медведев был в паре шагов, да еще какая вывеска бы получилась — против Стефаноса Циципаса, который не раз неприятно высказывался о первой ракетке России и даже называл bullshit Russian.

Но в момент, когда казалось, что Даня уберет на пути к финалу одного из лучших игроков современности — Новака Джоковича, все резко закончилось. Что произошло?

Новак Джокович. Фото Reuters
Новак Джокович.
Фото Reuters

Серб не выдержал разменов

Даниил сыграл очень умно тактически, найдя слабости в игре нынешнего Новака, если они вообще есть. Игра началась с нескольких геймов, где оба легко брали свои подачи, почти под ноль, но в пятом гейме серб дал слабину, и Медведев вцепился в шанс. По итогам первого сета (6:4) у Джоковича были невообразимые 11 невынужденных ошибок, Медведев полностью переиграл серба в разменах на задней линии, попадал точно по углам и играл при необходимости глубоко, иногда даже в тело. Судя по всему, Даня стал играть разнообразнее в ответ на поиски игры соперником и наконец-то раскрылся. Ранее много говорилось об однообразии его игры. А медленный корт в Астане, о котором не сказал только ленивый, позволял наслаждаться очень разными розыгрышами — добежать здесь можно почти до любого укороченного.

В один из моментов во втором сете Джокович, видя, что не добегает, даже запульнул ракетку на трибуну, но избежал штрафных санкций — здесь не US Open. Наоборот, за ней ринулись несколько детей, и один из парней даже успел попозировать с трофеем перед тем, как отдать владельцу.

Даниил Медведев. Фото Reuters
Даниил Медведев.
Фото Reuters

Джокович в шоке от снятия Медведева

Вторая партия дошла до счета 6:6, и этот тай-брейк стоит увидеть всем, хотя бы в нарезке на YouTube. Джокович сразу отдал свою подачу, затем за счет укороченных мячей выиграл фантастические четыре розыгрыша, завел публику, но Медведев вернулся в игру. И даже мог забирать матч — но при счете 5:5 в удивительной ситуации ударил в сетку, когда стоял у нее перед уже отыгранным Новаком. И тут же серб ответил тем же — и отрекся от сетбола.

И когда все-таки Джокович довел до трудной победы в сете, россиянин подошел, что-то сказал шокированному будущему финалисту и пошел жать руки судьям. «Ты уверен?» — успел только спросить Новак, хотевший выиграть честно, и развести руками. Зная эмоциональность Дани, затаилась мысль, что его взбесили трибуны или некие внешние факторы — но снимаются в таком случае разве что 6-летние, а не 26-летние теннисисты. Затем сам Джокович в интервью сказал, что Даниил сослался на боли в мышце, и добавил, что шокирован произошедшим. Возможно, мышца не выдержала как раз четыре укороченных подряд.

Новак Джокович. Джокович — о снятии Медведева с матча: «Я был удивлен, что он отказался, Даниил выглядел абсолютно здоровым»

— Если бы я играл третий сет, я бы мог вовсе порвать мышцу. Ходить тяжело, наступать. Вернусь в Монако, сделаю снимок. Пять-десять очков я бы мог добегать, но целый сет — это уже до свидания, — объяснил свой поступок Даниил.

— После каких ситуаций тяжелее восстанавливаться морально: после поражения или после снятия, как сегодня?

— Тяжело сказать. Поражение плохо влияет, это удар по уверенности и даже самолюбию. Всегда ты лучше себя чувствуешь, когда выигрываешь. Есть такая вещь, когда ты проигрываешь, на следующий день у тебя часто все тело болит. А когда выигрываешь, такого нет, ты не устаешь. Соответственно, любое поражение — это очень тяжело.

Даниил Медведев. Фото Reuters
Даниил Медведев.
Фото Reuters

Рублев не сдюжил с Циципасом

Андрей тоже был максимально близок к финалу. Начало удалось ему на все 100 — в первом же гейме он взял подачу Циципаса и довел сет до победы. Показалось, что Рублев разгадал подачу грека, не раз отвечал форхендом навылет и в принципе был мобилизован. Грек некоторые очки играл в свойственной южной и вальяжной манере. Настроение Андрея подхватил и зал, периодически скандируя его имя. Атмосфера вообще была как на турнирах Большого шлема или хоккее — в перерывах на фан-секторе трубач играл известные мотивы, по арене ходила волна (причем в этот момент на трубе играли как раз «Я волна, новая волна»). Хотя за Степу тоже болели — ну или за красивый теннис.

И он получался. Во второй партии игроки регулярно обменивались брейк-поинтами, «качели» раскрутились до невероятной амплитуды. Оба — парни эмоциональные, поэтому любые неудачи воспринимали так, что это сказывалось на игре.

Это и сгубило Рублева. Наш теннисист в Казахстане был близок к состоянию машины, он ломал соперников на раз, и Стефанос был ему по зубам. Чего стоят несколько выгрызенных очков, когда грек уже был уверен в победе и спокойно смэшевал. И любимый греком бэкхенд Рублев тоже раскусил.

Андрей Рублев. Фото Reuters
Андрей Рублев.
Фото Reuters

Но как раз робота из себя Андрею сделать не удалось. Это нормально, ломать себя ни одному человеку не нужно. Но и ломать ракетки, когда у тебя что-то не получается, тоже лишнее. Возможно, решающим оказалось то, что во втором сете москвич подавал вторым и всегда был в роли догоняющего. Когда дошло до счета 5:4, психология подвела. Андрей, по сути отдал, гейм, несколько раз отправив мяч в сетку и аут. И каждый раз после неудачного розыгрыша он долго говорил, орал, что мяч был близко к линии, а когда отдал сет, принялся бить своим орудием труда об колено.

Хотя именно Циципас сегодня был более самоуверенным, а Рублев — трудолюбивым. Если бы к трудолюбию добавить безэмоциональность, Андрей наверняка бы дожал соперника. Но это философская тема — нужно ли менять свое естество? Возможно, стоит задуматься о том, как к этому относятся люди, не понимающие ничего в теннисе. Когда местные узнавали, что я работаю на турнире, то спрашивали: «А сколько у них ракетка стоит? Сколько? И они их ломают постоянно?» Трудно себе представить, но одна ракетка может равняться месячной зарплате учителя в селе.

После того как стали видны эмоции Рублева из-за ошибок, можно было безошибочно ставить на Циципаса. Третий сет он выиграл 6:3. Рублеву, к сожалению, надо еще работать над собой, чтобы превратиться в топ-игрока на постоянной основе.

А еще жаль, что в теннисе матчи за третье место есть только на Олимпиадах. Игра Медведев — Рублев могла бы стать украшением воскресенья.

Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Новак Джокович
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