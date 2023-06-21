Медведеву помогли аплодисменты. Россиянин с огромным трудом вышел в четвертьфинал турнира в Галле

Даниил «подпитался» отрицательной энергией и в трех сетах обыграл Ласло Джере.

ATP 500. Галле. Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 1) — Ласло Джере (Сербия) — 6:3, 6:7 (5:7), 6:3

Россиянин Даниил Медведев вышел в четвертьфинал травяного турнира ATP 500 в Галле, обыграв в крайне непростом матче второго круга серба Ласло Джере. Все вроде шло к уверенной победе, но на тай-брейке второй партии Даниил упустил солидное преимущество, а в решающем сете позволил Джере сделать обратный брейк. Пришлось «подпитаться» отрицательной энергией от немецкой публики. И ведь помогло.

Побед все больше

Двумя днями ранее Медведев, напомним, одержал первую победу в сезоне на траве, обыграв в двух партиях (6:4, 6:3) американца Маркоса Гирона. Причем не сказать, что россиянин был особо доволен своим теннисом. «Стартовый матч в Галле действительно получился тяжелым. И я точно не могу его назвать лучшим в моей жизни. Все еще немного не чувствую ритма», — заявил Даниил в интервью на корте. Добавив, что соперник действовал хорошо, а сам он счастлив добиться успеха, поскольку использовал свои немногочисленные шансы на подаче Гирона и хорошо действовал в сложные моменты на собственной подаче.

Как бы то ни было, Медведев прервал мини-серию из двух поражений, а заодно первым из теннисистов достиг отметки в 40 побед в сезоне-2023 при семи поражениях. Для сравнения, за весь 2022 год Медведев выиграл всего 45 матчей, а проиграл 19. Так что даже с учетом спада после титула на «мастерсе» в Риме Даниил пока проводит едва ли не лучший сезон в карьере.

Фото Global Look Press

41-ю по счету победу Медведев одержал 21 июня. Не сказать, что она была неожиданной: пусть Джере традиционно и считается опасным соперником на любом покрытии, в нынешнем сезоне серб особо не блещет, занимая 65-ю строчку в рейтинге ATP. С Даниилом, правда, до этого счет личных встреч был 1:1. В 2017-м в Будапеште россиянин снялся по ходу второй партии, а в 2022-м он обыграл Ласло в трех сетах на «Ролан Гаррос».

На сей раз уже в дебюте первой партии Медведев сразу взялся за дело, сделав во втором гейме брейк. Помог укороченный — этими ударами во встрече Даниил не брезговал, хотя и соперник не оставался в долгу. Тем не менее в первой партии укороченные от россиянина явно работали лучше. Пусть в третьем гейме при 2:0 в пользу Медведева Ласло едва не сделал обратный брейк, но в неплохой для себя ситуации отправил мяч в аут. После чего Даниил дважды после подачи пошел к сетке и сделал счет 3:0. В дальнейшем особых сложностей до конца партии на подаче у него не возникало, разве что при 5:3 счет стал довольно опасным — 40:40. Однако в этом момент Медведеву помогли два своевременных и достойно выполненных укороченных.

Раздражение помогло

Вот только в дебюте второго сета игра третьей ракетки мира неожиданно разладилась. Россиянин на своей подаче при 30:15 совершил двойную ошибку (всего он сделал их семь при семи эйсах — не самое приятное равенство показателей), после чего неплохо сыграл Джере, а на брейк-пойнте не сработал фирменный укороченный от Даниила. Правда, с 0:3 Медведев заиграл безошибочно, взяв 12 розыгрышей подряд и сравняв счет в партии.

Вскоре соперники добрались до тай-брейка, хотя Даниилу пришлось понервничать — на его подаче было 5:6 и 0:30. Тем не менее он выкрутился из непростой ситуации. После чего повел с шикарным преимуществом — 4:1 с двумя мини-брейками. Казалось бы, забирай две свои подачи и получай пять матчболов. Но нет — последовали две ошибки, после которых преимущество улетучилось. Затем Медведев при 5:5 допустил две ошибки, позволив оппоненту неожиданно для многих сравнять счет по партиям.

Фото Global Look Press

Многочисленная публика встрепенулась, сам Медведев — тоже. По традиции этого матча второй гейм третьей партии также не обошелся без брейка. После чего Даниил радостно потряс победно поднятой рукой. Он вообще стал больше себя заводить, пытаясь как-то взбодрить. Но получалось так себе, пусть при 4:1 россиянин и имел три возможности одним ударом сделать второй брейк и повести в третьей партии 5:1.

Вместо этого мы вскоре увидели обратный брейк от Ласло и раздраженного Медведева. Даниил в важные моменты сделал две двойные ошибки, а также позволил сербу получить три брейк-пойнта. Первые два он отыграл благодаря эйсу и просто классной подаче. Но вот на третьем в простой ситуации попал в сетку. Публика довольно взревела, предвкушая продолжение борьбы, после чего Даниил разразился саркастическими аплодисментами. И, конечно же, услышал в ответ неодобрительный гул.

Впрочем, такая подпитка отрицательными эмоциями сказалась на россиянине положительно — следующий гейм на подаче Ласло он взял под ноль, а затем при подаче на матч выкрутился с 15:30. Выиграв за два часа и 10 минут.

«Трава — сложное для меня покрытие. Ты можешь провести идеальный матч, но проиграть на двух тай-брейках. По мне, так это несколько странно. Но я счастлив победе и с нетерпением жду следующих матчей», — прокомментировал Медведев выход в свой десятый четвертьфинал на уровне ATP в нынешнем сезоне. Где, как и год назад в Галле, он сыграет с испанцем Роберто Баутистой Агутом. Тогда Даниил, напомним, выиграл в двух партиях, а затем дошел до финала.