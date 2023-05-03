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Сегодня, 19:50

Хачанов создал Алькарасу большие проблемы. Но Карлос слишком хорош в Мадриде

Сергей Подушкин
Обозреватель
Карен Хачанов.
Фото AFP
Карлос Алькарас.
Фото Reuters
Карен Хачанов и Карлос Алькарас.
Фото AFP
Вероника Кудерметова.
Фото Reuters
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Зато четвертьфинальный барьер преодолела Вероника Кудерметова.

«Мастерс». Мадрид (Испания). Четвертьфинал
Карлос Алькарас (Испания, 1) — Карен Хачанов (Россия, 10) — 6:4, 7:5
WTA 1000. Мадрид (Испания). Четвертьфинал
Вероника Кудерметова (Россия, 12) — Джессика Пегула (США, 3) — 6:4, 0:6, 6:4

Россиянин Карен Хачанов был близок к сенсации в матче с главным фаворитом «мастерса» в Мадриде. В четвертьфинале против испанца Карлоса Алькараса он повел во второй партии 5:2 и заставил испанца нервничать. Но все же не дожал Карлито, которого вновь в сложнейший момент выручили фирменные укороченные. Однако Алькарас выкрутился из сложнейшей ситуации, взяв пять геймов подряд, сет и матч. Естественно, благодаря своему самому опасному оружию — укороченным. Зато на турнире WTA 1000 там же, в Мадриде, в полуфинал вышла россиянка Вероника Кудерметова, обыгравшая американку Джессику Пегулу.

Карен Хачанов и Карлос Алькарас.
Фото AFP

Классный теннис Хачанова

Исход предыдущих встреч Алькараса и Хачанова не слишком настраивал на оптимистичный лад. Карлито и Карен играли дважды, в 2022-м на грунте на «Ролан Гаррос» и в Гамбурге. И в пяти проведенных сетах Хачанов сумел взять только 11 геймов, причем в Германии и вовсе уступил с разгромным счетом 0:6, 2:6. Мало того, Алькарас находится в превосходной форме, что подтвердил в финале турнира в Барселоне против Стефаноса Циципаса и в матче четвертого круга в Мадриде против Александра Зверева. Довольно сильных соперников на испанском грунте он «укатывал», что называется, в одну калитку. В том числе и своими убийственными укороченными.

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Хотя, конечно, и Карен в последнее время заметно прибавил, дошел до полуфиналов US Open, Australian Open, а также «мастерса» в Майами, вплотную приблизился к топ-10 рейтинга ATP. А в Мадриде в матче за выход в свой первый четвертьфинал грунтового «мастерса» победил одного из героев начала грунтового сезона Андрея Рублева. И в игре с Алькарасом Хачанов, объективно, смотрелся намного лучше Циципаса или Зверева. Он навязывал борьбу, искал уязвимости в обороне Карлоса и даже, казалось, нашел-таки слабые места.

В первой партии россиянин очень недурно подавал, провалив, пожалуй, только седьмой гейм. Да и то на третьем (два россиянин отыграл) брейк-пойнте испанцу сопутствовала удача, мяч после его удара то ли задел линию, то ли нет. Ответ явно засомневавшегося Хачанова получился дерганым и мягким, что позволило Алькарасу легко выиграть розыгрыш и взять подачу Карена. В следующем гейме у россиянина был брейк-пойнт, но Карлито выбивающей подачей под лево его отыграл. А при 5:4 подал на партию.

Карлос Алькарас.
Фото Reuters

Однако второй сет сразу пошел по сценарию Хачанова. Карен нашел «проблемную зону» у соперника, начав методично переводить мяч испанцу под лево, да еще и максимально глубоко и неудобно. Алькарас ошибался и злился, позволив сделать при 2:1 брейк. Мало того, при 4:1 в пользу Карена только миллиметры отделили его от второго брейка — мяч после удара испанца на брейк-пойнте задел линию. Как бы то ни было, россиянин вел 5:2, затем 5:3 и 30:15 и был близок к переводу матча в третий сет. Но... Тут Алькарас «включил» свои фирменные укороченные. Если по ходу встречи они проходили с переменным успехом, то в критический момент стали срабатывать идеально. Благодаря чему испанец и сумел найти путь к победе. Обидно, но все равно Карен был очень неплох. Теперь же на «мастерсе» в Мадриде россиянам остается болеть за Аслана Карацева, который 4 мая в четвертьфинале встретится с китайцем Чжан Чжичжэнем.

Вероника Кудерметова.
Фото Reuters

Кудерметову выручает пиво

Тем временем единственная россиянка, оставшаяся в основной сетке мадридского турнира WTA 1000, успешно преодолела и четвертьфинальный барьер. Кудерметова сама поспособствовала вылету двух соотечественниц — в третьем круге она обыграла Анастасию Потапову, в четвертом — Дарью Касаткину, причем отыграла у первой ракетки России два матчбола. После победы над Дашей она поделилась любопытным способом восстановления. «Честно говоря, я чувствую себя очень хорошо, поскольку после затяжного матча с Настей Потаповой впервые в жизни выпила пива для восстановления — два бокала. Думаю, это помогло мне для восстановления», — привел слова Вероники официальный сайт WTA.

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Пила ли пиво Кудерметова перед встречей с третьей ракеткой мира Пегулой, она не рассказала. Но даже проигранный второй сет с «баранкой» (0:6) не сбил ее с правильного настроя. В решающей партии россиянка, занимающая 13-е место в рейтинге, вела 2:0, затем с брейком 3:2, однако каждый раз американка сравнивала счет. К счастью, сделав очередной брейк при 3:3, Кудерметова сумела его уверенно подтвердить, а затем поставила точку в матче эйсом.

Кстати, Вероника стала второй теннисисткой на турнире в Мадриде, выигравшей на пути к полуфиналу четыре подряд трехсетовых матча. Ранее это удавалось только словачке Доминике Цибулковой в 2016-м. «Предыдущие встречи длились почти три часа каждая. Сегодня мы играли около двух часов, так что я чувствую себя свежей!» — полушутя-полусерьезно прокомментировала Кудерметова свою победу. Впервые в карьере она добралась до полуфинала турнира WTA 1000 и теперь сыграет с лучшей в матче Иги Швентек из Польши и хорватки Петры Мартич.

Теннис
Вероника Кудерметова
Джессика Пегула
Карен Хачанов
Карлос Алькарас
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