Безумие в Монте-Карло! Медведев ругался и буянил, но все равно победил Зверева

Даниил на пути к четвертьфиналу «мастерса» отыграл два матчбола.

«Мастерс». Монте-Карло (Монако). Третий круг

Даниил Медведев (Россия, 3) — Александр Зверев (Германия, 13) — 3:6, 7:5, 7:6 (9:7)

Андрей Рублев (Россия, 5) — Карен Хачанов (Россия, 9) — 7:6 (7:4), 6:2

Даниил Медведев продолжает доказывать, что способен добиваться успехов и на грунте. Пусть и с гигантским трудом. В третьем круге «мастерса» в Монте-Карло россиянин порой не мог сдержать негативные эмоции, дважды по ходу встречи с Александром Зверевым из Германии отыгрывал подачу на матч, на тай-брейке решающего сета спас два матчбола и в итоге сумел-таки выйти в четвертьфинал, где встретится с датчанином Хольгером Руне. Самое важное, чтобы Медведев успел восстановиться после трех с лишним часов напряженной игры с одним из лучших мастеров игры на земляном покрытии.

Оригинальный выплеск негатива

Любопытно, что перед стартом грунтового сезона в опросе ATP Зверев на вопрос: «Кто выиграет свой первый грунтовый титул в 2023-м?» назвал не кого-нибудь, а Медведева. По словам Саши, он просто в восторге, насколько сильно Даниил ненавидит грунт и поэтому будет забавно увидеть триумф россиянина на столь неудобном для него покрытии. Сам Зверев на земляных кортах выигрывал три «мастерса» (два в Мадриде и один в Риме), так что он с грунтом, можно сказать, на «ты». Хотя понятно, что после тяжелейшей травмы в полуфинале прошлогоднего «Ролан Гаррос» против испанца Рафаэля Надаля ему было психологически не очень-то и просто. Немецкий теннисист честно признавался, что ему потребовалось дольше времени на адаптацию, дабы выбросить травму из головы.

Фото Global Look Press

Впрочем, в матче с Медведевым фаворитом, пожалуй, считался именно Саша. И в первом сете он свой статус уверенно оправдал, пусть россиянин при 1:1 и первым сделал брейк. Но затем последовала серия из четырех проигранных геймов подряд и, как следствие, проигранная первая партия. Сценарий второго сета оказался еще более закрученным. Медведев ругался с несдержанными зрителями, поднося палец ко рту и жестами выражая недовольство. И при этом все равно вел 2:0, 3:1...

Но каждый раз оппонент делал обратные брейки и сравнивал счет. Мало того, казалось, что при 4:4 после двух подряд двойных и проигранной подачи от Даниила Зверев сделал решающий шаг к победе. Но подать на матч он не смог, явно не справившись с волнением. За что и был наказан — россиянин воспрял духом и сравнял счет по сетам. Кстати, возможно, Медведеву помог спастись оригинальный ход — при 4:5 на переходе он решил выместить свое разочарование от ужасного гейма на подаче весьма любопытным способом. А, именно, схватил подпорку сетки для одиночной игры и аккуратно положил ее на землю. После чего с довольной улыбкой сел на свое кресло, заявив судье на вышке, что он ничего не сломал. И ведь действительно не сломал, зато поднял себе настроение.

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Чудесное спасение в концовке

Третья партия и вовсе превратилась в триллер. Вряд ли Звереву в тот момент было забавно смотреть на страдания Медведева на грунте, он и сам страдал не меньше — длительные обмены ударами, успешные и не очень попытки двигать друг друга по всему корту, укороченные с обеих сторон когда удачные, когда не очень, дрожь в коленках и внезапные суператаки с выходами к сетке. Возможно, оба играли неидеально, но напряжение зашкаливало, с точки зрения интриги и внутреннего драматизма этот матч, пожалуй, заткнул за пояс даже их игру месячной давности в четвертом круге в Майами. Которую, кстати, также в тяжелейшей трехсетовой борьбе выиграл Медведев.

Тогда россиянин нервничал и называл в сердцах медленный хард Майами грунтом. Теперь же жаловаться было не на что — «мастерс» в Монте-Карло официально проводится как раз на земляном покрытии, а, значит, надо было терпеть неровные отскоки и невозможность выиграть розыгрыши одним мощнейшим ударом. В шестом гейме при 3:2 в свою пользу Даниил не реализовал пять брейк-пойнтов, а при 4:4, как и в предыдущей партии, отдал свою подачу. На сей раз обошлось без помощи подпорок — Медведев сделал обратный брейк под ноль.

Так соперники добрались до тай-брейка, где драма продолжилась. Медведев при 5:2 проиграл четыре розыгрыша подряд, затем Зверев дрогнул на приеме второго мяча, но Даниил дал ему еще один шанс при 6:6, когда неудачно исполнил укороченный. Но и тут ему благодаря красивой атаке удалось отыграться. Затем уже он заработал матчбол и сразу же его реализовал.

Фото AFP

«Это был сумасшедший матч. Игры на грунте могут перевернуться в любой момент и сегодняшняя игра — лучшее тому подтверждение», — заявил Медведев в интервью на корте после матча. Отдав должное своему будущему сопернику Руне, с которым, по его словам, тренировался на грунте очень много раз. Вышел в четвертьфинал и Андрей Рублев. Он победил в российском дерби Карена Хачанова и теперь сыграет с Яном-Леннардом Штруффом из Германии. Из других результатов отметим вылет серба Новака Джоковича — лидер мирового рейтинга уступил итальянцу Лоренцо Музетти.