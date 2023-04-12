Медведев начал грунтовые подвиги. Россиянин приятно удивил на старте «мастерса» в Монте-Карло

Даниил уверенно обыграл Лоренцо Сонего.

«Мастерс». Монте-Карло (США). Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 3) — Лоренцо Сонего (Италия) — 6:3, 6:2

Карен Хачанов (Россия, 9) — Илья Ивашко (Белоруссия) — 7:6 (7:2), 6:2

Первый матч Даниила Медведева после перехода с харда на грунт многие поклонники российского теннисиста ожидали не без напряжения. Да и сам Медведев подливал масла в огонь, вспоминая о своих сложных отношениях с земляным покрытием. Однако на старте «мастерса» в Монте-Карло Даниил приятно удивил. Мало того, благодаря уверенной победе в двух партиях над итальянцем Лоренцо Сонего Медведев заявил о себе как о претенденте на высокие результаты даже на нелюбимом грунте. Хотя настоящей проверкой для него станет встреча третьего круга с Александром Зверевым из Германии. Кроме того, в третьем круге нас будет ждать и любопытное российское дерби — Карен Хачанов, одолев белоруса Илью Ивашко, вышел на друга и соотечественника Андрея Рублева.

Адаптация к земле

Напомним, что Даниил выиграл с начала февраля 24 из 25 проведенных матчей, завоевав титулы в Роттердаме, Дохе, Дубае и на «мастерсе» в Майами, а также дойдя до финала «мастерса» в Индиан-Уэллс. Триумфальная поступь на харде, позволившая с запасом возглавить чемпионскую гонку, впечатляла. Да и в рейтинге ATP россиянин из-за пределов топ-10 стремительно поднялся на четвертое место, пусть по итогам классификации от 10 апреля потерял одну строчку в пользу норвежца Каспера Рууда.

Но по итогам «мастерса» в Монте-Карло Медведев может стать даже третьим, если отыграет 105 очков у Рууда, а грек Стефанос Циципас после двух подряд титулов на этом турнире выступит не столь удачно. Как бы то ни было, пока столь глобальных планов Даниил наверняка не строит — он явно намерен идти вперед шаг за шагом.

Даниил Медведев. Фото Reuters

Перед стартом грунтового сезона Медведев объяснял, что ему необходимо адаптировать игру к земляному покрытию, поскольку плоские мощные удары здесь работают не так хорошо, как на харде. При этом полностью менять свой теннис он не хотел (да и, само собой, не мог), просто надеялся найти правильный баланс и внести небольшие изменения в технику некоторых ударов.

Не стоит забывать, что в прорывной для себя сезон-2019 Медведев сумел в Монте-Карло добраться до полуфинала, попутно выбив Циципаса и серба Новака Джоковича. А затем дошел и до финала на грунте в Барселоне. Есть у него в активе и четвертьфинал «Ролан Гаррос» 2021 года. В общем, когда Даниил в форме, он способен сражаться на грунте. А сейчас, похоже, он находится в очень хорошем физическом и психологическом состоянии.

Кстати, если не брать в расчет «Ролан Гаррос» за три предыдущих года Медведев на грунте выиграл ровно один матч — в 2021-м в Мадриде у испанца Алехандро Давидовича Фокина. В 2020-м он вообще ни разу не испытал радости от побед на земляном покрытии, а в 2022-м вернулся после операции только за неделю до открытого чемпионата Франции, где дошел до четвертого круга.

Лоренцо Сонего. Фото Reuters

Эффектно и эффективно

Соперник Медведева Сонего, конечно, не грунтовик, но на земле играть умеет — в 2021-м он выиграл титул в Кальяри, а в Риме дошел до полуфинала. В Монте-Карло благодаря большому количеству итальянских болельщиков Лоренцо также чувствовал себя почти как дома. Но Медведева такая атмосфера не особо смутила — россиянин, отрастивший между турнирами в Майами и Монте-Карло элегантную бородку, начал с 0:30 в стартовом гейме, однако затем прибавил и взял четыре розыгрыша подряд, а с ними и свою подачу. После чего взял подачу Сонего и удержал, несмотря на брейк-пойнт, гейм на своей подаче. Как выяснилось позже, это был единственный брейк-пойнт в матче у итальянца, больше таких роскошных шансов Даниил ему не предоставил.

Россиянин неплохо подавал, пусть и ограничился всего двумя эйсами при четырех двойных. Но, главное, он держал оппонента в напряжении. А в обмене ударами на задней линии заметно превосходил итальянца, частенько кладя мячи по углам под заднюю линию. Сонего старался разнообразить игру — чаще выходил к сетке, удивлял поначалу Медведева укороченными. Однако постепенно Даниил научился читать укороченные от Лоренцо, добегать до них и выигрывать розыгрыши. Да и сам стал укорачивать — эффектно и весьма эффективно.

В первом сете против эмоционального итальянца ему хватило для выигрыша одного брейка. Во второй партии россиянин также довольно быстро добился важного преимущества — при 1:1 Лоренцо сначала неудачно укоротил, а затем сделал двойную и проиграл гейм. Затем Сонего отдал еще одну свою подачу и, по сути, перестал бороться — не помешала Медведеву даже ошибка судьи, не засчитавшей ему попадание в заднюю линию. Даниил гонял соперника по углам и радовал виннерсами. Кстати, всего у него их набралось 17, на четыре больше, чем у итальянца.

Даниил Медведев. Фото Reuters

«Ощущения от игры на грунте совершенно другие, но уверенность в себе — это уверенность в себе. Надеюсь, она не исчезнет и в ближайшем будущем. На грунте всегда тяжело, но у меня были хорошие матчи против сильных соперников на этом покрытии. Счастлив, что сумел в своей первой игре в Монте-Карло обыграть столь сильного оппонента», — приводит официальный сайт ATP слова Даниила после успешного старта. Медведев также признал, что в игре против Зверева, который сейчас находится в неплохой форме, ему необходимо показать свой лучший теннис.