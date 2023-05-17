Медведев снова укротил Зверева. Россиянин стильно вышел в четвертьфинал «мастерса» в Риме

Но дерби отменяется из-за поражения Рублева.

«Мастерс». Рим (Италия). Четвертый круг

Даниил Медведев (Россия, 3) — Александр Зверев (Германия, 19) — 6:2, 7:6 (7:3)

Янник Ханфманн (Германия) — Андрей Рублев (Россия, 6) — 7:6 (7:5), 4:6, 6:3

WTA 1000. Рим (Италия). Четвертьфинал

Вероника Кудерметова (Россия, 11) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 22) — 3:6, 6:3, 6:4

Матчи Даниила Медведев и Александра Зверева в последнее время превратились в настоящее шоу. В Индиан-Уэллс россиянин победил теннисиста из Германии, несмотря на полученную по ходу встречи травму, в Монте-Карло выигрыш Медведева и вовсе получился скандальным. В третьем матче весной 2023 года, который состоялся в четвертом круге «мастерса» в Риме, Даниил вновь оказался сильнее. Причем на сей раз соперники друг друга не взбесили, хотя теннис показали классный. Но российского дерби в четвертьфинале не будет, вместо этого нас ждет третья подряд российско-немецкая дуэль, ведь Андрей Рублев уступил Яннику Ханфманну. Зато на женском WTA 1000 в Риме продолжила впечатлять Вероника Кудерметова, которая вышла в полуфинал второго топ-турнира подряд.

Александр Зверев. Фото Reuters

На сей раз без скандала

После сверхэмоционального матча в Монте-Карло Зверев, напомним, обвинил Медведева в нечестной игре. Тот в долгу не остался, ответив в духе «чья бы корова мычала» и заявил, что они с Сашей и не были друзьями. Но спустя месяц страсти, скажем так, улеглись. Как рассказал перед игрой в столице Италии россиянин, они со Зверевым поговорили после инцидента и, похоже, помирились. При этом Даниил не исключил, что в будущем все равно может случиться новый конфликт. Мол, в теннисе всякое бывает.

Однако в этот раз Медведев особо на корте не буянил, разве что чуть-чуть повздорил со зрителями во втором сете. В целом же он действовал очень собранно. Если в двух прошлых матчах Даниил тяжело входил в игру, то сейчас россиянин уже в стартовом гейме оформил брейк. При этом на его подаче долгое время и борьбы то особой не было, Зверев никак не мог приспособиться на приеме, много ошибался. При 2:4 немецкий теннисист еще раз проиграл свою подачу, а в следующем гейме Медведев, пусть и испытал определенные сложности (пришлось отыгрывать брейк-пойнт), поставил точку в партии.

Он играл на задней линии превосходно, да и подавал очень здорово. Тем не менее, во втором сете Даниилу пришлось намного тяжелее — соперник также заиграл на топ-уровне. Некоторые розыгрыши на задней линии, в которых теннисисты гоняли друг друга по всему корту, получились на загляденье. Но Медведев и здесь нашел шикарный ход, начал делать классные укороченные, одновременно выигрывая розыгрыши и изматывая Зверева. При 3:3 он сделал, казалось, решающий брейк, в следующем гейме вел 40:0. Однако внезапно потерял концентрацию, чем помог Александру сравнять счет в партии и вернуться в игру.

Именно тогда Даниил и стал жаловаться судье на вышке на зрителей. К счастью, он быстро взял себя в руки, отыграв при 4:5 сетбол. Партия завершилась тай-брейком, на котором Даниил вел 3:1, затем двойной ошибкой позволил счету сравняться. И все же Медведев сумел «вырезать» концовку, в том числе вновь благодаря великолепному укороченными. Кстати, после окончания встречи оппоненты достаточно дружелюбно пообщались у сетки.

Вероника Кудерметова. Фото Reuters

Кудерметова в прекрасной форме

«Во втором сете Зверев начал играть немного лучше, а я не должен был упускать подачу при 4:3, совершив несколько легких ошибок. Но такое случается. Я доволен своим уровнем за исключением того провального гейма. Укороченные? Я их всегда любил — они очень хорошее оружие на грунте. И сегодня они работали. Что касается следующего соперника, то Ханфманн находится в хорошей форме. Я должен показать свой максимум, чтобы его обыграть», — прокомментировал в интервью на корте Медведев, вышедший в третий в карьере четвертьфинал «мастерса» на грунте.

Ханфманн занимает в рейтинге 101-е место, что, впрочем, не помешало ему справиться с Рублевым. В первой партии Андрей не без труда добрался до тай-брейка, где все же уступил, во втором сете поднял уровень своей игры и сравнял счет. Здорово начал он и третий сет, сделав брейк уже в первом гейме. Вот только затем Янник заиграл просто блестяще, выбив чемпиона «мастерса» в Монте-Карло из колеи. Рублев боролся с внутренними демонами с переменным успехом — во втором гейме он проиграл подачу, затем не реализовал тройной брейк-пойнт. По ходу встречи он разок даже вскричал «Mamma mia!». Не обошелся и без русского мата, за который получил предупреждение. В шестом гейме такая нервозность привела к очередной потере подачи — Ханфманн повел 4:2. И хотя интрига сохранялась до последнего (когда немец подавал на матч, Андрей заработал брейк-пойнт), Рублев все же уступил и лишил нас российского дерби.

Андрей Рублев. Фото Reuters

Кудерметова, добиравшаяся до полуфинала в Мадриде, повторила это достижение и в столице Италии. Не помешал Веронике и проигранный китаянке Чжэн Циньвэнь стартовый сет, а также нервный момент в третьей партии. Россиянка в решающем сете вела 3:0 с двумя брейками, но в первом розыгрыше четвертого гейма на своей подаче долго спорила с судей по поводу аута. Она даже вспомнила свою игру с австралийкой Эшли Барти, где после ошибки тот же судья на вышке затем приносил ей извинения. Не помогло, очко присудили сопернице, а расстроенная Кудерметова проиграла два гейма подряд. Впрочем, она сумела собраться и довести матч до победы.