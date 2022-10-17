В теннисе беби-бум. Медведев догнал Надаля

В 2022 году теннисисты занялись повышением рождаемости.

На днях первая ракетка России Даниил Медведев порадовал болельщиков и коллег новостью — он стал отцом. В семье спортсмена и его супруги Дарьи родилась дочь, ее назвали Алиса. Российский теннисист не придавал огласке информацию о предстоящем пополнении, поэтому его пост в социальных сетях с фотографией новорожденной стал сюрпризом.

Дочь

О супруге Даниила известно не так много. Познакомились будущие супруги еще в подростковом возрасте — им было по 12 лет. Дарья тоже занималась теннисом — до 18 лет, пока у нее не произошло несколько травм подряд. И тогда девушка решила — большой спорт не для нее. С тех пор она окончила МГИМО, работала на телеканале РБК и в художественной галерее «МастАРТ».

Фотография дочери Даниила Медведева. Фото Соцсети

После нескольких лет отношений Даниил и Дарья расписались в Кутузовском ЗАГСе Москвы — это произошло в 2018 году. Деталями личной жизни пара не делилась — предпочитала держаться в стороне от СМИ. Единственное совместное интервью супруги дали изданию Tatler — где рассказали о знакомстве и развитии их романа. А после триумфа на US Open Медведев сам заговорил о супруге и заявил, что посвятил победу ей.

Последние месяцы о Дарье не было слышно совсем, она не сопровождала Даниила на соревнованиях. Оказалось, что причиной была беременность девушки, которую теннисист не афишировал. А на вопросы об отсутствии супруги Даниил отвечал, что она следит за ним онлайн. Но новостью о рождении дочери счастливый Медведев поделился в своих социальных сетях: «Добро пожаловать в мир, малышка». Девочка родилась 14 октября в Ницце. А судя по табличке на снимке, ее назвали Алисой.

Рафаэль Надаль с женой Хиской. Фото Fundacion Rafa Nadal, Getty Images Fundacion Rafa Nadal , Фото Getty Images

Бум

Но Медведев далеко не единственный теннисист, который стал отцом в октябре. Так, в семье 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля родился сын. Только, в отличие от Даниила, испанец не скрывал информацию о предстоящем пополнении в семье и даже объяснял неудачи на корте волнением за свою многолетнюю подругу Хиску, беременность которой проходила не безоблачно.

«Всем привет. После нескольких дней и множества пожеланий любви я просто хотел бы поблагодарить вас всех! Мы очень счастливы, и все очень хорошо! Всех обнимаю», — написал Надаль в социальных сетях 8 октября.

Также родителями на днях стали украинская теннисистка Элина Свитолина и француз Гаэль Монфис. Пара объявила об отношениях в 2019 году, а в июле 2021-го сыграла свадьбу. О беременности Свитолиной спортсмены объявили в мае. И теперь счастливая мама 15 октября в социальных сетях сообщила о рождении дочки, которую назвали Скай.

Этот год получился богатым на детей у теннисистов. Мамой стала экс-первая ракетка мира Мария Шарапова. С 2018 года она состоит в отношениях с британским бизнесменом Александром Гилксом, основателем аукционного дома Paddle8. В июле у российской теннисистки и ее возлюбленного родился сын — мальчика назвали Теодор.

В апреле 37-летняя теннисистка из Казахстана Галина Воскобоева родила первенца. В июле мамой стала Екатерина Бычкова. Бывшая российская теннисистка сообщила, что у нее родился мальчик, которого назвали Марк. А у Аллы Кудрявцевой в августе появился уже второй ребенок — с радостным событием ее поздравила трехкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде Елена Веснина.

Во второй раз стала мамой и финалистка «Ролан Гаррос» Люция Шафаржова из Чехии — мальчика назвали Оливер. Другая теннисистка Каролина Плишкова 1 июня родила сына, которого назвали Адам. Стала мамой и бывшая четвертая ракетка мира бельгийка Кики Бертенс.

Даниил Медведев. Фото Global Look Press

Радость

Возможно, с этим прекрасным событием в жизни и связана нестабильная игра Даниила Медведева. Невозможно не переживать за супругу, когда она находится далеко от тебя, да еще и в таком деликатном положении. Об этом высказался казахстанский теннисист Александр Бублик. Он, как и многие спортсмены в туре, в этом году впервые стал отцом. И отметил, что практически не думал о предстоящем на тот момент турнире «Большого шлема» US Open:

«Мы знали примерные даты. Но я не знал, произойдет это, когда я буду в Монреале или на US Open. Мы ждали четыре или пять дней, пока не родился ребенок. Когда готовишься стать отцом, даже не думаешь о турнире «Большого шлема». На самом деле все не так сложно, как многие думают. С ребенком весело, хоть он пока еще и не говорит, да и постоянно спит. Дома становится еще теплее и приятнее. Это невероятное чувство», — цитирует Бублика Tennis 365.

Но теперь, когда все страхи и переживания за супругу позади, Медведеву можно отчасти расслабиться. А появление дочки только поспособствует мотивации спортсмена на дальнейших турнирах.