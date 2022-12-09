Медведев загонял Вавринку и ворвался в финал турнира в Эр-Рияде. Даниил готов к защите титула

Даниил в непростом матче обыграл швейцарца в Саудовской Аравии.

Теннис. Diriyah Tennis Cup

1/2 финала

Даниил Медведев (Россия) — Стэн Вавринка (Швейцария) — 6:4, 6:4

Медведеву непросто далась победа над Александром Зверевым в предыдущем матче. Даниил, как и его соотечественник Андрей Рублев, был в числе четырех «сеяных» на выставочном турнире в Саудовской Аравии, а поэтому стартовал сразу с 1/4 финала.

У российских теннисистов точно было отличное настроение — ведь накануне стало известно, что их допустили до Открытого чемпионата Австралии. Хотя и при этом у всех россиян и белорусов не указана страна, за которую они будут выступать.

До полуфинала в Эр-Рияде добрался только Медведев — Рублев накануне потерпел поражение от будущего соперника Даниила. Андрей наблюдал за матчем своего соотечественника с трибун.

Повреждение

С Медведевым по ходу четвертьфинала произошел неприятный инцидент: он резко двинулся за укороченным и повредил бедро. Ему даже потребовалась пауза и помощь медиков. Спустя 10 минут россиянин вернулся на корт под аплодисменты зрителей и все-таки победил Зверева.

«По-моему, из-за песка это нормально — мы же в пустыне. Я бежал за дропшотом, ненамеренно проскользил — потому что когда ты скользишь намеренно, травмироваться трудно — и колено ударилось об икру, со всей силы. Как когда в футболе кто-то бьет коленом в икру. Было очень больно, особенно первые несколько минут. И забавно, что ходить мне было больно, а при беге я ничего не чувствовал», — так объяснил произошедшее Даниил после игры.

В полуфинале задача перед Медведевым стояла непростая: Стэн Вавринка не самый удобный соперник для Даниила. Счет их личных встреч равный — 2:2. Но обе свои победы россиянин одержал достаточно давно — тогда он еще даже не считался теннисистом топ-уровня. Последняя встреча соперников была в сентябре во втором круге турнира в Метце. Тогда сразу после US Open швейцарец победил россиянина — 6:4, 6:7(7), 6:3.

Стэн Вавринка. Фото Global Look Press

Борьба

Полуфинал в Саудовской Аравии также начался непросто — Стэн смотрелся достаточно уверенно. В шестом гейме Даниил, который вышел с тейпами, наклеенными на икроножную мышцу левой ноги, взял свою подачу аж с четырех брейк-пойнтов. При счете 4:4 на секунду показалось, что так может продолжаться еще очень долго. Но в итоге Медведеву все же удалось перехватить инициативу и вырваться вперед.

У Вавринки не получился кросс с форхенда. И швейцарец как будто психанул, пробив кроссом с форхенда в коридор, и отдал Медведеву гейм. Даниил воспользовался своим преимуществом и под ноль взял свою подачу в заключительном гейме первого сета.

Вторая партия началась не очень удачно для швейцарского теннисиста, который сразу же ошибся с форхенда. После тройного брейк-пойнта у Медведева Стэн поборолся, но в итоге отдал гейм россиянину. Дальше соперники обменивались неточностями, но при счете 2:2 Даниилу все же удалось вновь вырваться вперед.

После перестрелки в пятом гейме Вавринка ошибся с бэкхенда. Швейцарец все же пытался навязать борьбу россиянину, но Медведев был сильнее в ключевых эпизодах и уже своего не упустил, поставив вполне логичную точку в матче. Теперь на кону у Даниила защита титула и миллион долларов призовых.