Венский мастер-класс от Медведева. Даниил на шаг ближе к заветному титулу

Лучший теннисист России в двух сетах обыграл Янника Синнера.

Турнир ATP Vienna Open. Четвертьфинал

Даниил Медведев (Россия, 1) — Янник Синнер (Италия, 6) — 6:4, 6:2

Победы над Николозом Басилашвили и Домиником Тимом в стартовых кругах Открытого чемпионата Вены вселили уверенность в игру Медведева после перерыва из-за травмы левой ноги. Учитывая, что на этом турнире Даня борется не только за титул, но и за попадание на Итоговый турнир в Турине, давление двойное. Встреча с молодым и талантливым Янником Синнером должна была стать настоящей проверкой на прочность для россиянина. Должна была, но не стала. Даниил без особых усилий в двух сетах разобрался с итальянцем.

Недолеченная лодыжка Синнера

Синнер и сам после травмы, поэтому к матчу против Медведева он определено не подходил в статусе фаворита. И хоть счет по личным встречам равный — 3:3, у Янника пока нет надежности в подаче, да и в длинных розыгрышах играть ему тяжело, в отличие от Даниила. То же самое и с игрой на задней линии — его очень сложно обыгрывать, если соперник не завершает розыгрыши у сетки.

Итальянец начал неуверенно, сразу отдав свою подачу. Трудно сосчитать, сколько раз по ходу первого сета у него вылетал мяч в аут. Тем не менее к середине партии он все чаще и чаще успешно выходил к сетке, Даня просто не успевал за мячами. Необходимое преимущество для того, что взять первый сет, ему это все равно не дало, хоть он постепенно и улучшал свою игру. Болевая точка Синнера — его первая подача, что определенно было на руку Даниилу, у которого подача была просто пушечной. Россиянин взял сет за 53 минуты.

Янник Синнер. Фото Reuters

Синнер не особо впечатлил и по матчу с грунтовым Черундоло — много ошибок, плюс явно не до конца залеченная лодыжка, здесь та же самая картина. Яннику сложно было пробить защиту Медведева. И хоть вторая партия выдалась более упорной и продолжительной, сценарий все равно был похож на первую половину матча — Даня снова сделал брейк, а Синнер продолжал выбивать мячи то в аут, то в сетку. Итальянец играл неплохо, просто Даня играл на другом уровне. Великолепная подача, мгновенная реакция и высокая скорость — рецепт, который вывел его в полуфинал Вены.

«Янник — топовый игрок, и он может создать проблемы в принципе любому. На последних двух турнирах «Большого шлема» он сыграл пять сетов с победителем, так что Синнер — лучший игрок, и сегодня я очень доволен своим выступлением. Я подавал на удивление хорошо, почти не допускал невынужденных ошибок, уверенно держался на задней линии. Сегодня все работало хорошо, и я очень этому рад», — сказал Медведев в послематчевом интервью.

Даниил Медведев. Фото AFP

В двух матчах от Итогового турнира

Четыре путевки на Nitto ATP Finals уже разобраны: Карлос Алькарас, Рафаэль Надаль, Стефанос Циципас и Каспер Рууд точно поедут в Турин. Отчаянно туда добраться хочет и Андрей Рублев вместе с Даниилом Медведевым, но пока шансов это сделать объективно все же больше у второго. Дане не хватает всего 185 очков, Андрею — 480, но время еще есть. К примеру, Джоковичу для квалификации на Итоговый нужно набрать 1200 очков, а сделать это уже невозможно, поэтому для наших теннисистов все не так печально.

Впереди матч против Григора Димитрова, который уже успел выбить из сетки Рублева. Болгарин комфортно себя чувствует на кортах Вены, показывая чуть ли не лучший для себя теннис в сезоне, но его предыдущие соперники по классу были ниже (при всем уважении к Рублеву), чем Медведев. Тем не менее надо держать в уме обидное поражение Дани от болгарина в прошлом году в Индиан-Уэллсе. Для того чтобы квалифицироваться на Итоговый турнир в Турине, Даниилу нужно уверенно обыгрывать Григора, выходить в финал и забирать титул.