Карацев постарается скрасить год победой в Петербурге. Кто его основные конкуренты?

Командный турнир в Северной столице собрал не только действующих игроков, но и легенд тенниса.

В Санкт-Петербурге стартовал выставочный турнир «Трофеи Северной Пальмиры», который проводят организаторы St. Petersburg Open и St.Petersburg Ladies Trophy, пропавших из календаря ATP и WTA из-за санкций в отношении России. Изначально на него были приглашены все звезды отечественного тенниса, включая Даниила Медведева, Андрея Рублева и Дарью Касаткину, а также игроки из Белоруссии и Казахстана: Арина Соболенко, Елена Рыбакина, Александр Бублик и Илья Ивашко. Однако эти игроки не смогли приехать в Северную столицу в начале декабря по разным причинам. Тем не менее состав участников получился достаточно интересным (и, что важно в эти дни, интернациональным), а особый формат должен добавить турниру зрелищности.

Аслан Карацев. Фото Global Look Press

Командная работа

Самый рейтинговый игрок у мужчин — полуфиналист Australian Open-2021 Аслан Карацев, который в январе стоял в топ-20, но к концу года опустился на 59-ю строчку. Также на кортах Петербурга можно будет посмотреть за выступлениями победителей турниров ATP Ласло Джаре (Сербия), Мартона Фучовича (Венгрия) и Педро Мартинеса (Испания). Еще одного представителя Испании — Бернарде Сапата Миралеса и обладателя Кубка Дэвиса и ATP Cup 2021 Евгения Донского. У женщин есть представительница топ-50 Анастасия Потапова, 51-я ракетка мира Юлия Путинцева (Казахстан), 73-я ракетка мира Анна Бондар (Венгрия), а также талантливые россиянки Камилла Рахимова, Виталия Дьяченко и Анастасия Гасанова.

Эти игроки были разделены на шесть команд. Каждая представлена игроком АТР, игроком WTA и играющим капитаном. В качестве капитанов выступили такие известные игроки, как Светлана Кузнецова, Анастасия Мыскина, Виктор Троицки, Янко Типсаревич, Елена Веснина и Николай Давыденко. Каждая командная встреча состоит из матча в женском одиночном разряде, матча в мужском и матча в миксте. Для победы в командной встрече команда должна выиграть два матча. На групповом этапе проведение матча в смешанном парном разряде обязательно.

В группу «Северная Венеция» попали команды Бондар/Джаре/Троицки, Гасанова/Мартинес/Мыскина и Потапова/Фучович/Типсаревич. В группу «Невские берега» — Рахимова/Миралес/Давыденко, Дьяченко/Карацев/Веснина, Путинцева/Донской/Кузнецова. Победители групп затем определяют победителя турнира в финальном матче.

«Мне кажется, что наша группа посильнее, чем вторая, — рассказал Мартон Фучович. — Джере и Бондар отлично играют на харде, оба очень стабильны при игре на задней линии. Плюс они в пятницу уже начали выступление в Петербурге, поэтому у них будет небольшое преимущество в матче с нами. Но мы в любом случае постараемся выиграть матч и турнир. Настроены на хорошую игру».

Янко Типсаревич. Фото Global Look Press

Стимул от Типсаревича

Играющий капитан может заменить игрока своего пола до начала соответствующего одиночного или парного матча или в любой момент матча при смене сторон (не во время тай-брейка). В первом матче на турнире зрители так и не увидели появления на корте Мыскиной и Троицки, зато была бескомпромиссная борьба. Бондар сумела обыграть Гасанову, а Джаре оказался сильнее Мартинеса. Это позволило команде Троицки выиграть матч, но в миксте сильнее были подопечные Мыскиной (Мартинес и Гасанова выиграли у Джаре и Бондар на чемпионском тай-брейке).

«Поиграть в декабре, тем более в таком формате, — очень классно, — признался Джаре. — У меня был перерыв в официальных матчах почти месяц, но в первый день я передвигался по корту и чувствовал себя уверенно. Надеюсь, что еще прибавлю. Всегда с удовольствием возвращаюсь в Санкт-Петербург, поэтому, не раздумывая, принял предложение организаторов».

Экс-восьмая ракетка мира, победитель пяти турниров ATP Янко Типсаревич считает, что турнир будет зрелищным. «На ребят не давит результат, поэтому они будут расслаблены и смогут показать свой лучший теннис, — отметил 38-летний серб. — К тому же они готовятся к новому сезону, и для них это будет хороший спарринг. Провести матч с сильным соперником всегда лучше, чем просто тренировка. Очень рад, что Александр Медведев и Наталья Камельзон решил провести международный турнир в столь непростое время. Для меня честь в нем поучаствовать, надеюсь, он будет ежегодным».