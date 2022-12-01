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Сегодня, 18:50

Карацев постарается скрасить год победой в Петербурге. Кто его основные конкуренты?

Тимур Ганеев
Корреспондент
Аслан Карацев.
Фото Global Look Press
Аслан Карацев.
Фото Global Look Press
Янко Типсаревич.
Фото Global Look Press
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Командный турнир в Северной столице собрал не только действующих игроков, но и легенд тенниса.

В Санкт-Петербурге стартовал выставочный турнир «Трофеи Северной Пальмиры», который проводят организаторы St. Petersburg Open и St.Petersburg Ladies Trophy, пропавших из календаря ATP и WTA из-за санкций в отношении России. Изначально на него были приглашены все звезды отечественного тенниса, включая Даниила Медведева, Андрея Рублева и Дарью Касаткину, а также игроки из Белоруссии и Казахстана: Арина Соболенко, Елена Рыбакина, Александр Бублик и Илья Ивашко. Однако эти игроки не смогли приехать в Северную столицу в начале декабря по разным причинам. Тем не менее состав участников получился достаточно интересным (и, что важно в эти дни, интернациональным), а особый формат должен добавить турниру зрелищности.

Аслан Карацев. Фото Global Look Press
Аслан Карацев.
Фото Global Look Press

Командная работа

Самый рейтинговый игрок у мужчин — полуфиналист Australian Open-2021 Аслан Карацев, который в январе стоял в топ-20, но к концу года опустился на 59-ю строчку. Также на кортах Петербурга можно будет посмотреть за выступлениями победителей турниров ATP Ласло Джаре (Сербия), Мартона Фучовича (Венгрия) и Педро Мартинеса (Испания). Еще одного представителя Испании — Бернарде Сапата Миралеса и обладателя Кубка Дэвиса и ATP Cup 2021 Евгения Донского. У женщин есть представительница топ-50 Анастасия Потапова, 51-я ракетка мира Юлия Путинцева (Казахстан), 73-я ракетка мира Анна Бондар (Венгрия), а также талантливые россиянки Камилла Рахимова, Виталия Дьяченко и Анастасия Гасанова.

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Эти игроки были разделены на шесть команд. Каждая представлена игроком АТР, игроком WTA и играющим капитаном. В качестве капитанов выступили такие известные игроки, как Светлана Кузнецова, Анастасия Мыскина, Виктор Троицки, Янко Типсаревич, Елена Веснина и Николай Давыденко. Каждая командная встреча состоит из матча в женском одиночном разряде, матча в мужском и матча в миксте. Для победы в командной встрече команда должна выиграть два матча. На групповом этапе проведение матча в смешанном парном разряде обязательно.

В группу «Северная Венеция» попали команды Бондар/Джаре/Троицки, Гасанова/Мартинес/Мыскина и Потапова/Фучович/Типсаревич. В группу «Невские берега» — Рахимова/Миралес/Давыденко, Дьяченко/Карацев/Веснина, Путинцева/Донской/Кузнецова. Победители групп затем определяют победителя турнира в финальном матче.

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«Мне кажется, что наша группа посильнее, чем вторая, — рассказал Мартон Фучович. — Джере и Бондар отлично играют на харде, оба очень стабильны при игре на задней линии. Плюс они в пятницу уже начали выступление в Петербурге, поэтому у них будет небольшое преимущество в матче с нами. Но мы в любом случае постараемся выиграть матч и турнир. Настроены на хорошую игру».

Янко Типсаревич. Фото Global Look Press
Янко Типсаревич.
Фото Global Look Press

Стимул от Типсаревича

Играющий капитан может заменить игрока своего пола до начала соответствующего одиночного или парного матча или в любой момент матча при смене сторон (не во время тай-брейка). В первом матче на турнире зрители так и не увидели появления на корте Мыскиной и Троицки, зато была бескомпромиссная борьба. Бондар сумела обыграть Гасанову, а Джаре оказался сильнее Мартинеса. Это позволило команде Троицки выиграть матч, но в миксте сильнее были подопечные Мыскиной (Мартинес и Гасанова выиграли у Джаре и Бондар на чемпионском тай-брейке).

«Поиграть в декабре, тем более в таком формате, — очень классно, — признался Джаре. — У меня был перерыв в официальных матчах почти месяц, но в первый день я передвигался по корту и чувствовал себя уверенно. Надеюсь, что еще прибавлю. Всегда с удовольствием возвращаюсь в Санкт-Петербург, поэтому, не раздумывая, принял предложение организаторов».

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Экс-восьмая ракетка мира, победитель пяти турниров ATP Янко Типсаревич считает, что турнир будет зрелищным. «На ребят не давит результат, поэтому они будут расслаблены и смогут показать свой лучший теннис, — отметил 38-летний серб. — К тому же они готовятся к новому сезону, и для них это будет хороший спарринг. Провести матч с сильным соперником всегда лучше, чем просто тренировка. Очень рад, что Александр Медведев и Наталья Камельзон решил провести международный турнир в столь непростое время. Для меня честь в нем поучаствовать, надеюсь, он будет ежегодным».

Отметим, что параллельно профессиональному турниру за «Трофеи Северной Пальмиры» в схожем формате поборются и юниоры. Типсаревич обещал, что победители юниорского турнира (девочка и мальчик) один месяц будут бесплатно жить и тренироваться в его академии. Это дополнительный стимул для ребят показать себя.

Теннис
Аслан Карацев
Янко Типсаревич
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