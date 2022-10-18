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Григор Димитров — главный плейбой тенниса. Он встречался с Шараповой, Боней и солисткой Pussycat Dolls

Главный плейбой тенниса: он встречался с Шараповой, Боней и солисткой Pussycat Dolls
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Мария Шарапова, Грегор Димитров, Виктория Боня.
Николь Шерзингер.
Фото Getty Images
Лолита Османова.
Фото Getty Images
Мария Шарапова наблюдает за матчем Григора Димитрова.
Фото Global Look Press
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31-летний теннисист — тот еще бабник.

Димитров побеждал на восьми турнирах ATP и трижды был в полуфиналах «Большого шлема» — на Уимблдоне-2014, Открытом чемпионате Австралии-2017 и US Open-2019. Но помимо соревнований Григор имеет и другие личные победы — многочисленные романы с прекрасными девушками. Среди них — россиянка Мария Шарапова, солистка популярной группы Pussycat Dolls Николь Шерзингер и даже экс-первая ракетка мира Серена Уильямс. Рассказываем о самых громких романах болгарского теннисиста.

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«Слава Богу, что он не из моего поколения»

Болгарский теннисист переехал в Париж в возрасте 16 лет, чтобы продолжать профессионально развиваться в теннисе. И уже год спустя он завел роман со словацкой теннисисткой Романой Табак. Отношения продлились недолго. И в 2009-2012 годах у Димитрова уже была новая пассия — он встречался с Симоной Стефановой. Не сложилось и с ней. Но болгарин недолго был одинок. И в 2013 году познакомился с российской теннисисткой Марией Шараповой. Сначала пара общалась в Сети — они писали друг другу электронные письма. А потом решили познакомиться лично — и тогда между спортсменами началась настоящая любовь.

«Мы оба были в Китае: я в Шанхае, она в Пекине. Я обедал, когда увидел по телевизору, как она играет. Я сразу написал ей письмо по электронной почте. Так мы начали общаться, а через месяц, когда сезон закончился, мы встретились», — рассказывал Димитров о знакомстве с Шараповой.

Мария Шарапова наблюдает за матчем Григора Димитрова. Фото Global Look Press
Мария Шарапова наблюдает за матчем Григора Димитрова.
Фото Global Look Press

«Помню, как я обратила внимание на мальчика, идущего по аллее Уимблдона, — он был высоким, худым, и на его лице была улыбка человека, который знает, насколько он хорош. «Слава Богу, что он не из моего поколения, — сказала я тогда тренеру. — Иначе это было бы опасно. Опасно отвлекающе», — писала Шарапова в своей книге «Неудержимая» о первом впечатлении о Григоре.

Кстати, до Марии Димитров встречался еще и с ее самой непримиримой соперницей Сереной Уильямс. Американка даже высказывалась на эту тему в журнале Rolling Stone: «Если она хочет встречаться с парнем, у которого черное сердце, то вперед», — заявила Уильямс. Тем не менее Шарапова была счастлива в этих отношениях. Во всяком случае, Мария, в отличие от Серены, публично Григору никаких претензий не высказывала.

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Репортеры часто ловили пару, которая не скрывала своих чувств. И Григор старался изо всех сил чаще радовать свою любимую: «Иногда я делаю ей сюрпризы или просто посылаю цветы без всякого повода. Мой рекорд — букет из 500 роз», — рассказал Димитров The Telegraph. СМИ форсировали слухи о беременности Марии, о помолвке и даже о предстоящей свадьбе двух теннисистов. Однако в 2015 году пара рассталась.

«В этот момент у меня пропала та эмоциональная тяга, с которой я боролась все это время. Я знала, что это не мое место. Мне надо было быть сконцентрированной, готовиться к собственным играм, к триумфам и поражениям на самой большой сцене в своей карьере. И его матч я тогда наблюдала только потому, что рано вылетела из соревнований. Поэтому его приятные воспоминания были моим кошмаром. Что означало, что все это произошло только из-за моего проигрыша», — написала Шарапова в своей книге о разрыве с Димитровым.

Впрочем, теннисисты остались в хороших отношениях. И, по словам Марии, Григор даже поддержал ее во время дисквалификации из-за употребления допинга.

Николь Шерзингер. Фото Getty Images
Николь Шерзингер.
Фото Getty Images

«Понимаю девушек, которые околдованы Григором»

В ноябре 2015 года стало известно о романе Димитрова с американской певицей, солисткой популярной группы Pussycat Dolls Николь Шерзингер. До Григора она встречалась с гонщиком «Формулы-1» Льюисом Хэмилтоном, с которым была вместе семь лет. Но, не дождавшись от него предложения руки и сердца, Николь приняла решение о расставании.

Болгарский же теннисист на тот момент расстался с Марией Шараповой. И, по его словам, именно Шерзингер поддержала его и помогла пережить разрыв с российской спортсменкой. Хоть и роман Димитрова с известной певицей был непростым. У обоих возлюбленных плотные графики, находить время друг для друга было сложно.

«Да, это непросто. У нас обоих очень тяжелые графики, но у Николь получается справляться с этим лучше, чем у меня. Она приезжает в большинство мест, где я нахожусь», — говорил об их отношениях Григор.

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Николь была влюблена по уши, старалась как можно чаще быть рядом со своим мужчиной и поддерживала его на важных турнирах. А разница в возрасте в 13 лет ни капельки не смущала партнеров.

«Я встречаюсь с Григором уже год, и мне кажется, что это настоящая любовь. Я по своей натуре очень любвеобильна, и с ним мне очень комфортно. Могу сразу сказать, что далеко не все мужчины могут подарить мне это чувство. Теперь я понимаю девушек, которые околдованы Григором. Он потрясающий, замечательный, романтичный и очень чувственный мужчина. Я надеюсь, что наши отношения будут длиться довольно долго и придут к своему логическому концу», — заявила Шерзингер InTheStyleUK в 2016 году.

СМИ часто сообщали о расставании пары. И возлюбленные действительно делали паузы в отношениях, но сходились обратно. Пока в 2019 году на записи шоу Australia's Got Talent Шерзингер воодушевила одного из конкурсантов словами: «Ну давай, я свободна!»

Лолита Османова. Фото Getty Images
Лолита Османова.
Фото Getty Images

Пережила самый ужасный шок в жизни

Еще одна россиянка была очарована болгарским спортсменом. Телеведущая Виктория Боня также состояла в отношениях с Григором Димитровым. Однако их роман был не таким светлым — по словам модели, теннисист изменил ей и завел другую женщину на стороне.

Боня тепло отзывалась о бывшем молодом человеке. По ее словам, он был чертовски привлекателен. Между партнерами была разница целых 12 лет. Но влюбленных это не смущало, а Виктория даже задумывалась о том, чтобы создать семью со спортсменом. И, по ее словам, Григор был не против:

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«Мне казалось, что он идеальный. Это был человек, которого мне хотелось всегда обнимать. Что-то в нем было магнетически притягательное. Он всегда улыбался. Я хотела верить, что эта улыбка искренняя, настоящая. Начала культивировать в нем те качества, которых в нем нет. В какой-то момент я сказала ему, что хочу семью и детей. И он сказал, что тоже хочет и готов», — рассказала Боня в интервью на платформе Premier.

Однако мечты российской телеведущей не осуществились. Более того, болгарский ловелас разбил ей сердце и довел до отчаяния своей изменой. Разлучницей пары стала дочь российского олигарха Эльдара Османова Лолита.

«Тогда я пережила самый ужасный шок в жизни. Предательство большими буквами, в большом объеме. Но я сказала себе: если эти двое обрели счастье благодаря тому, что я пережила несчастье, то дай Бог им на века всего наилучшего. Но я пережила ужасные несколько лет своей жизни», — рассказала о расставании Боня.

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Григор и Лолита встречаются до сих пор — пара вместе с 2020 года. До встречи с Димитровым Османова уже была замужем — за бизнесменом Гаспаром Авдоляном. Девушка также занималась теннисом, но до профессиональной карьеры дело не дошло.

Лолита постоянно проживает в Монако, а Григор также является резидентом княжества. В СМИ много раз мелькала информация о возможной женитьбе болгарского теннисиста на российской красавице, однако пока этого не произошло.

Теннис
Григор Димитров
Мария Шарапова
Серена Уильямс
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