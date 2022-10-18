Григор Димитров

31-летний теннисист — тот еще бабник.

Димитров побеждал на восьми турнирах ATP и трижды был в полуфиналах «Большого шлема» — на Уимблдоне-2014, Открытом чемпионате Австралии-2017 и US Open-2019. Но помимо соревнований Григор имеет и другие личные победы — многочисленные романы с прекрасными девушками. Среди них — россиянка Мария Шарапова, солистка популярной группы Pussycat Dolls Николь Шерзингер и даже экс-первая ракетка мира Серена Уильямс. Рассказываем о самых громких романах болгарского теннисиста.

«Слава Богу, что он не из моего поколения»

Болгарский теннисист переехал в Париж в возрасте 16 лет, чтобы продолжать профессионально развиваться в теннисе. И уже год спустя он завел роман со словацкой теннисисткой Романой Табак. Отношения продлились недолго. И в 2009-2012 годах у Димитрова уже была новая пассия — он встречался с Симоной Стефановой. Не сложилось и с ней. Но болгарин недолго был одинок. И в 2013 году познакомился с российской теннисисткой Марией Шараповой. Сначала пара общалась в Сети — они писали друг другу электронные письма. А потом решили познакомиться лично — и тогда между спортсменами началась настоящая любовь.

«Мы оба были в Китае: я в Шанхае, она в Пекине. Я обедал, когда увидел по телевизору, как она играет. Я сразу написал ей письмо по электронной почте. Так мы начали общаться, а через месяц, когда сезон закончился, мы встретились», — рассказывал Димитров о знакомстве с Шараповой.

Мария Шарапова наблюдает за матчем Григора Димитрова. Фото Global Look Press

«Помню, как я обратила внимание на мальчика, идущего по аллее Уимблдона, — он был высоким, худым, и на его лице была улыбка человека, который знает, насколько он хорош. «Слава Богу, что он не из моего поколения, — сказала я тогда тренеру. — Иначе это было бы опасно. Опасно отвлекающе», — писала Шарапова в своей книге «Неудержимая» о первом впечатлении о Григоре.

Кстати, до Марии Димитров встречался еще и с ее самой непримиримой соперницей Сереной Уильямс. Американка даже высказывалась на эту тему в журнале Rolling Stone: «Если она хочет встречаться с парнем, у которого черное сердце, то вперед», — заявила Уильямс. Тем не менее Шарапова была счастлива в этих отношениях. Во всяком случае, Мария, в отличие от Серены, публично Григору никаких претензий не высказывала.

Репортеры часто ловили пару, которая не скрывала своих чувств. И Григор старался изо всех сил чаще радовать свою любимую: «Иногда я делаю ей сюрпризы или просто посылаю цветы без всякого повода. Мой рекорд — букет из 500 роз», — рассказал Димитров The Telegraph. СМИ форсировали слухи о беременности Марии, о помолвке и даже о предстоящей свадьбе двух теннисистов. Однако в 2015 году пара рассталась.

«В этот момент у меня пропала та эмоциональная тяга, с которой я боролась все это время. Я знала, что это не мое место. Мне надо было быть сконцентрированной, готовиться к собственным играм, к триумфам и поражениям на самой большой сцене в своей карьере. И его матч я тогда наблюдала только потому, что рано вылетела из соревнований. Поэтому его приятные воспоминания были моим кошмаром. Что означало, что все это произошло только из-за моего проигрыша», — написала Шарапова в своей книге о разрыве с Димитровым.

Впрочем, теннисисты остались в хороших отношениях. И, по словам Марии, Григор даже поддержал ее во время дисквалификации из-за употребления допинга.

Николь Шерзингер. Фото Getty Images

«Понимаю девушек, которые околдованы Григором»

В ноябре 2015 года стало известно о романе Димитрова с американской певицей, солисткой популярной группы Pussycat Dolls Николь Шерзингер. До Григора она встречалась с гонщиком «Формулы-1» Льюисом Хэмилтоном, с которым была вместе семь лет. Но, не дождавшись от него предложения руки и сердца, Николь приняла решение о расставании.

Болгарский же теннисист на тот момент расстался с Марией Шараповой. И, по его словам, именно Шерзингер поддержала его и помогла пережить разрыв с российской спортсменкой. Хоть и роман Димитрова с известной певицей был непростым. У обоих возлюбленных плотные графики, находить время друг для друга было сложно.

«Да, это непросто. У нас обоих очень тяжелые графики, но у Николь получается справляться с этим лучше, чем у меня. Она приезжает в большинство мест, где я нахожусь», — говорил об их отношениях Григор.

Николь была влюблена по уши, старалась как можно чаще быть рядом со своим мужчиной и поддерживала его на важных турнирах. А разница в возрасте в 13 лет ни капельки не смущала партнеров.

«Я встречаюсь с Григором уже год, и мне кажется, что это настоящая любовь. Я по своей натуре очень любвеобильна, и с ним мне очень комфортно. Могу сразу сказать, что далеко не все мужчины могут подарить мне это чувство. Теперь я понимаю девушек, которые околдованы Григором. Он потрясающий, замечательный, романтичный и очень чувственный мужчина. Я надеюсь, что наши отношения будут длиться довольно долго и придут к своему логическому концу», — заявила Шерзингер InTheStyleUK в 2016 году.

СМИ часто сообщали о расставании пары. И возлюбленные действительно делали паузы в отношениях, но сходились обратно. Пока в 2019 году на записи шоу Australia's Got Talent Шерзингер воодушевила одного из конкурсантов словами: «Ну давай, я свободна!»

Лолита Османова. Фото Getty Images

Пережила самый ужасный шок в жизни

Еще одна россиянка была очарована болгарским спортсменом. Телеведущая Виктория Боня также состояла в отношениях с Григором Димитровым. Однако их роман был не таким светлым — по словам модели, теннисист изменил ей и завел другую женщину на стороне.

Боня тепло отзывалась о бывшем молодом человеке. По ее словам, он был чертовски привлекателен. Между партнерами была разница целых 12 лет. Но влюбленных это не смущало, а Виктория даже задумывалась о том, чтобы создать семью со спортсменом. И, по ее словам, Григор был не против:

«Мне казалось, что он идеальный. Это был человек, которого мне хотелось всегда обнимать. Что-то в нем было магнетически притягательное. Он всегда улыбался. Я хотела верить, что эта улыбка искренняя, настоящая. Начала культивировать в нем те качества, которых в нем нет. В какой-то момент я сказала ему, что хочу семью и детей. И он сказал, что тоже хочет и готов», — рассказала Боня в интервью на платформе Premier.

Однако мечты российской телеведущей не осуществились. Более того, болгарский ловелас разбил ей сердце и довел до отчаяния своей изменой. Разлучницей пары стала дочь российского олигарха Эльдара Османова Лолита.

«Тогда я пережила самый ужасный шок в жизни. Предательство большими буквами, в большом объеме. Но я сказала себе: если эти двое обрели счастье благодаря тому, что я пережила несчастье, то дай Бог им на века всего наилучшего. Но я пережила ужасные несколько лет своей жизни», — рассказала о расставании Боня.

Григор и Лолита встречаются до сих пор — пара вместе с 2020 года. До встречи с Димитровым Османова уже была замужем — за бизнесменом Гаспаром Авдоляном. Девушка также занималась теннисом, но до профессиональной карьеры дело не дошло.

Лолита постоянно проживает в Монако, а Григор также является резидентом княжества. В СМИ много раз мелькала информация о возможной женитьбе болгарского теннисиста на российской красавице, однако пока этого не произошло.