Зверев озверел после матча с Медведевым. Он сыпет обвинениями в нечестности и обидами

Хотя российский теннисист даже извинился после матча и признал, что вел себя «как говно».

Александр Зверев и Даниил Медведев никогда не были такими уж принципиальными соперниками. Во всяком случае это не ровня их противостояниям со Стефаносом Циципасом, когда с греком происходят стычки прямо на корте.

Однако третий круг турнира в Монте-Карло рискует сделать их дуэль более ожесточенной.

Зверев упустил свое

После проигранного матча (6:3, 5:7, 6:7) русский немец обрушился на Даниила с гневной тирадой, в которой назвал соперника нечестным:

— Он один из самых нечестных игроков в мире. Я очень серьезно отношусь к принципу фейр-плей и спортивной этике. Он этого не делает. Он берет туалетный перерыв в тот момент, когда это уже нельзя делать. В матче была тысяча ситуаций, когда он чувствовал, что я начинал играть лучше, и каждый раз пытался что-то предпринять. Я крайне разочарован им как спортсменом. Конечно, вы можете возразить и сказать, что я не должен отвлекаться. Такого не должно со мной происходить, и это полностью моя вина и моя ошибка. Но все же я считаю, что фейр-плей всегда должен быть частью спорта, — восклицал куда-то во Вселенную Зверев.

Впрочем, скорее всего, Саше надо подумать о своей игре. И разъяренность немца можно понять — он вел по сетам 6:3, 5:4 и подавал на матч. Подавал он на матч и в решающей партии. Более того, когда-то по личным встречам он вел 5:1 — а сейчас счет стал 6:8. Наконец, на грунте Зверев после своих травм оставался фаворитом. Не говоря уже о том, что Александр мог стать игроком поколения, но пока явно уступает по титулам россиянину.

Что сделал Медведев?

Претензии Зверева, кажется, сводятся к двум эпизодам. При том самом счете 5:4 Медведев в сердцах снял подпорку, которая обеспечивает натяжение троса для одиночной игры, и аккуратно положил ее на землю. Обошлось без штрафов — легендарный судья Карлос Бернардес был в хорошем настроении, спустился с вышки и поработал строителем, поставив подпорку обратно. Но Зверева этот эпизод из колеи выбил.

Еще одна претензия — к туалетным перерывам. Но и тут Александр не совсем прав. Даня был настолько быстр, что уложился в одном из перерывов в минуту с запасом. Да и брал он их после своей выигранной подачи — а когда еще? И точно вряд ли он этим мог сбить немца. Вообще куда убегал Медведев в положенный ему отдых — не дело Зверева. Может, он коктейльчик успевает купить в соседней палатке.

А во время рукопожатия москвич еще и извинился — «извини, я вел себя как говно».

Даниил Медведев. Фото Reuters

Зверев сам не ангел

Да и сам Зверев грешит неспортивным поведением. В четвертьфинале US Open-2021, когда его прижало в матче с южноафриканцем Харрисом, немец начал ныть судье про слишком яркий свет табло — чем действительно затянул игру и вырвал победу на тай-брейке. В Акапулько он попытался разнести ракеткой судейскую вышку, но та устояла.

Зверев и матерился на отца прямо во время матча, и препирался с судьями по поводу туалетных перерывов Циципаса и подсказок его отца, и провоцировал соперников долгим набиванием мяча перед подачами. Им была недовольна и бывшая девушка Ольга Шарипова, обвинявшая его в домашнем насилии — правда, этому доказательств не нашли.

Но в любом случае — уж точно не Звереву, при всем к нему уважении, рассказывать об эталонах джентльменства. В эпоху соцсетей и информационного общества модно поучать друг друга, не зная сути. Этим занимаются отдельные люди, организации и целые государства. Лучшее, что может сейчас сделать Зверев — сослаться на эмоции и извиниться.