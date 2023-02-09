Бывший россиянин попал в скандал с разбитыми ракетками во Франции. Что грозит теннисисту Бублику?

Игрок из Казахстана перед матчболом соперника устроил масштабное уничтожение орудий своего труда.

Один из самых скандальных теннисистов современности Александр Бублик выдал очередное яркое представление. На турнире в Монпелье 25-летний россиянин, представляющий Казахстан, превзошел сам себя. В течение 30 секунд перед шестерным матчболом соперника Бублик расколошматил о корт три ракетки подряд. Но это ему не сильно помогло — Александр проиграл в первом круге французу Грегуару Барреру 4:6, 7:6 (14:12), 6:7 (3:6) и таким образом лишился шансов защитить свой прошлогодний титул в Монпелье. А заодно наверняка выплатит денежный штраф. Зато казахстанский Кирьос заставил вновь говорить о себе весь теннисный мир.

Провальная серия

Примечательно, что год назад в Монпелье Бублик выиграл свой первый (и пока единственный) турнир ATP в карьере. В финале он уверенно (6:4, 6:3) расправился с третьей на тот момент ракеткой мира Александром Зверевым. И вообще явно находился на взлете, в феврале 2022 года забравшись на рекордное для себя 30-е место в рейтинге. Казалось, этот потрясающий талант повзрослел и вскоре может замахнуться на место в теннисной элите. Но, как выяснилось, это были лишь иллюзии, пусть в течение прошлого года он и добрался до финалов ATP в Ньюпорте и Меце. Сейчас Бублик пребывает в явном теннисном кризисе — он проиграл уже девятый матч подряд и откатился в конец топ-50!

Серия неудач началась еще в октябре 2022-го в четвертьфинале в Базеле. А в 2023-м Саша вообще играет крайне плохо — по два раза уступил на United Cup и в квалификации Кубка Дэвиса (Казахстан уступил чилийцам и не прошел в финальный турнир), вылетел на самом старте в Окленде и на Australian Open, а теперь и в Монпелье. И даже клоунада на корте уже не радует поклонников таланта уроженца Гатчины Ленинградской области, выступающего с конца 2016 года за Казахстан.

Александр Бублик. Фото Global Look Press

Почти догнал Багдатиса

Не сказать, что Бублик не пытается подняться с теннисного дна. Взять хотя бы драматичный матч с Баррером, где во второй партии на тай-брейке теннисист из Казахстана отыграл три матчбола и перевел игру в третий сет. Там он вел с брейком 4:2, однако удержать преимущество не сумел. А на решающем тай-брейке у Александра после двойной ошибки в стартовом розыгрыше явно сдали нервы. Вскоре он сделал еще две двойные подряд, вяло действовал на приеме и, как следствие, уступал 0:6.

И тут Бублик внезапно решил взбодриться. Он со смаком разбил ракетку о корт, после чего взял еще одну и тоже расколошматил ее под гул трибун. Даже этого теннисисту показалось мало, он явно вспомнил поговорку «Бог троицу любит» и разбил третью ракетку подряд. Все это произошло буквально в течение полуминуты. Такая шоковая терапия подействовала на Бублика в целом позитивно, он отыграл еще три матчбола, в том числе отметившись эйсом. Вот только спастись из безнадежной ситуации все же не сумел.

Да и рекорд по сломанным ракеткам за короткий промежуток времени Бублик все же установить не смог. Недотянув до киприота Маркоса Багдатиса. В январе 2012 года на Australian Open Багдатис в проигранном матче второго круга со швейцарцем Станисласом Вавринкой на переходе разбил за полминуты четыре ракетки подряд! Так что Бублику по-прежнему есть к чему стремиться. Багдатис, кстати, заплатил за свой срыв 800 долларов, но, скорее всего, сейчас штраф Бублика будет больше — нельзя забывать об инфляции...

Александр Бублик. Фото Global Look Press

Как полюбить теннис?

Если серьезно, Александру явно не помешает работа с психологом. Таланта ему не занимать, как и обаяния. А вот с нервной системой надо что-то делать. Несколько лет назад Бублик признался мне, что все его трюки в виде укороченных и подач с руки во многом вызваны... страхом проиграть, а он порой сам не знает, что от себя ждать на корте в следующий момент. Конечно, непредсказуемость в теннисе порой полезна, но явно не настолько.

Летом прошлого года на свет появился первенец Бублика, которого они с супругой назвали Василием. Тогда Александр говорил, что с рождением сына теннисная подготовка отошла на второй план. При этом в конце прошлого года не мог утвердительно ответить, положительно или отрицательно пополнение в семействе скажется на его карьере. Пока результат негативный, но, возможно, вскоре Бублик возродится, как теннисная птица феникс. Правда, для этого ему желательно полюбить теннис, а верится в это с трудом.

На протяжении всей своей карьеры Бублик не скрывал, что всей душой ненавидит игру, которая принесла ему славу и деньги. Во всеуслышание об этом он прокричал три года назад опять-таки на турнире в Монпелье, сдобрив свое эмоциональное высказывание ненормативной лексикой. После этого он во время матчей (с матом) и после игр (интеллигентно) частенько рассказывал, что теннис является его нелюбимой работой. Вообще Александра можно назвать главным матерщинником тура: когда игра не складывается, он со смаком выдает одно нецензурное выражение за другим.

Спорит с судьями он не так часто, как австралиец Ник Кирьос, но и это случается. В частности, в июле прошлого года во время игры с британцем Энди Марреем он обрушился на линейного судью из-за зафиксированного зашага при подаче, а затем под горячую руку попал судья на вышке. В юности Бублик дрался с Александром Зверевым, хотя подробности предпочитает не вспоминать.

Порой его игра не поддается никакой логике. Так, в сентябре 2022-го в финале в Меце в важнейшем розыгрыше на брейк-пойнте соперника Бублик у сетки ударил по мячу ручкой ракетки. Получилось, но розыгрыш, гейм, а затем и матч казахстанский теннисист проиграл. Если он все же хочет начать выигрывать, надо браться за ум!