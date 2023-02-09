Бывший россиянин попал в скандал с разбитыми ракетками во Франции. Что грозит теннисисту Бублику?

Сегодня, 13:30
Один из самых скандальных теннисистов современности Александр Бублик выдал очередное яркое представление. На турнире в Монпелье 25-летний россиянин, представляющий Казахстан, превзошел сам себя. В течение 30 секунд перед шестерным матчболом соперника Бублик расколошматил о корт три ракетки подряд. Но это ему не сильно помогло — Александр проиграл в первом круге французу Грегуару Барреру 4:6, 7:6 (14:12), 6:7 (3:6) и таким образом лишился шансов защитить свой прошлогодний титул в Монпелье. А заодно наверняка выплатит денежный штраф. Зато казахстанский Кирьос заставил вновь говорить о себе весь теннисный мир.
Примечательно, что год назад в Монпелье Бублик выиграл свой первый (и пока единственный) турнир ATP в карьере. В финале он уверенно (6:4, 6:3) расправился с третьей на тот момент ракеткой мира Александром Зверевым. И вообще явно находился на взлете, в феврале 2022 года забравшись на рекордное для себя 30-е место в рейтинге. Казалось, этот потрясающий талант повзрослел и вскоре может замахнуться на место в теннисной элите. Но, как выяснилось, это были лишь иллюзии, пусть в течение прошлого года он и добрался до финалов ATP в Ньюпорте и Меце. Сейчас Бублик пребывает в явном теннисном кризисе — он проиграл уже девятый матч подряд и откатился в конец топ-50!
Серия неудач началась еще в октябре 2022-го в четвертьфинале в Базеле. А в 2023-м Саша вообще играет крайне плохо — по два раза уступил на United Cup и в квалификации Кубка Дэвиса (Казахстан уступил чилийцам и не прошел в финальный турнир), вылетел на самом старте в Окленде и на Australian Open, а теперь и в Монпелье. И даже клоунада на корте уже не радует поклонников таланта уроженца Гатчины Ленинградской области, выступающего с конца 2016 года за Казахстан.
Не сказать, что Бублик не пытается подняться с теннисного дна. Взять хотя бы драматичный матч с Баррером, где во второй партии на тай-брейке теннисист из Казахстана отыграл три матчбола и перевел игру в третий сет. Там он вел с брейком 4:2, однако удержать преимущество не сумел. А на решающем тай-брейке у Александра после двойной ошибки в стартовом розыгрыше явно сдали нервы. Вскоре он сделал еще две двойные подряд, вяло действовал на приеме и, как следствие, уступал 0:6.
И тут Бублик внезапно решил взбодриться. Он со смаком разбил ракетку о корт, после чего взял еще одну и тоже расколошматил ее под гул трибун. Даже этого теннисисту показалось мало, он явно вспомнил поговорку «Бог троицу любит» и разбил третью ракетку подряд. Все это произошло буквально в течение полуминуты. Такая шоковая терапия подействовала на Бублика в целом позитивно, он отыграл еще три матчбола, в том числе отметившись эйсом. Вот только спастись из безнадежной ситуации все же не сумел.
Да и рекорд по сломанным ракеткам за короткий промежуток времени Бублик все же установить не смог. Недотянув до киприота Маркоса Багдатиса. В январе 2012 года на Australian Open Багдатис в проигранном матче второго круга со швейцарцем Станисласом Вавринкой на переходе разбил за полминуты четыре ракетки подряд! Так что Бублику по-прежнему есть к чему стремиться. Багдатис, кстати, заплатил за свой срыв 800 долларов, но, скорее всего, сейчас штраф Бублика будет больше — нельзя забывать об инфляции...
Если серьезно, Александру явно не помешает работа с психологом. Таланта ему не занимать, как и обаяния. А вот с нервной системой надо что-то делать. Несколько лет назад Бублик признался мне, что все его трюки в виде укороченных и подач с руки во многом вызваны... страхом проиграть, а он порой сам не знает, что от себя ждать на корте в следующий момент. Конечно, непредсказуемость в теннисе порой полезна, но явно не настолько.
Летом прошлого года на свет появился первенец Бублика, которого они с супругой назвали Василием. Тогда Александр говорил, что с рождением сына теннисная подготовка отошла на второй план. При этом в конце прошлого года не мог утвердительно ответить, положительно или отрицательно пополнение в семействе скажется на его карьере. Пока результат негативный, но, возможно, вскоре Бублик возродится, как теннисная птица феникс. Правда, для этого ему желательно полюбить теннис, а верится в это с трудом.
На протяжении всей своей карьеры Бублик не скрывал, что всей душой ненавидит игру, которая принесла ему славу и деньги. Во всеуслышание об этом он прокричал три года назад опять-таки на турнире в Монпелье, сдобрив свое эмоциональное высказывание ненормативной лексикой. После этого он во время матчей (с матом) и после игр (интеллигентно) частенько рассказывал, что теннис является его нелюбимой работой. Вообще Александра можно назвать главным матерщинником тура: когда игра не складывается, он со смаком выдает одно нецензурное выражение за другим.
Спорит с судьями он не так часто, как австралиец Ник Кирьос, но и это случается. В частности, в июле прошлого года во время игры с британцем Энди Марреем он обрушился на линейного судью из-за зафиксированного зашага при подаче, а затем под горячую руку попал судья на вышке. В юности Бублик дрался с Александром Зверевым, хотя подробности предпочитает не вспоминать.
Порой его игра не поддается никакой логике. Так, в сентябре 2022-го в финале в Меце в важнейшем розыгрыше на брейк-пойнте соперника Бублик у сетки ударил по мячу ручкой ракетки. Получилось, но розыгрыш, гейм, а затем и матч казахстанский теннисист проиграл. Если он все же хочет начать выигрывать, надо браться за ум!