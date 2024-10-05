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Сегодня, 20:15

Синнер сделал предложение Калинской на вечеринке в Нью-Йорке. Россиянка согласилась

Синнер сделал предложение Калинской на вечеринке в Нью-Йорке
Артемий Кутейников
Корреспондент
Янник Синнер и Анна Калинская.
Фото Global Look Press
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Что известно

Итальянское издание Corriere dello Sport со ссылкой на журнал DiPiu сообщило о том, что Янник Синнер сделал предложение российской теннисистке Анне Калинской. По информации источника, первый номер в мужском рейтинге попросил руку девушки на вечеринке в Нью-Йорке, состоявшейся по завершении US Open, на котором выступили оба спортсмена. Синнер победил в финале Тейлора Фрица и выиграл второй в карьере турнир «Большого шлема». После триумфа он поцеловал Анну, находившуюся на трибуне.

Как давно Синнер и Калинская вместе

Теннисисты лишь недавно открыто начали встречаться: Синнер подтвердил это в мае во время «Ролан Гаррос», на котором спортсмены постоянно находились рядом. Далее их заметили вместе на «Уимблдоне». В июне итальянец в интервью Vanity Fair Italia рассказал о сложностях в отношениях двух профессиональных теннисистов, но выразил надежду на то, что они преодолеют сложности.

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«Конечно, это нелегко, я много путешествую, и во время турниров очень сосредоточен. Но думаю, что это прекрасно — найти свою любовь. К тому же, если подумать, у лучших теннисистов в мире есть жены и дети», — заявил Синнер.

Также Янник сказал, что они стараются поддерживать частную жизнь в тайне, поэтому об их отношениях действительно известно немного.

Фото Global Look Press

Синнер попался на допинге

Также в этом сезоне вокруг Синнера разгорелся допинг-скандал. Оно по-прежнему не завершено, хотя изначальное Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) оправдало теннисиста. ВАДА оспорит это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Напомним, 20 августа стало известно, что итальянец сдал две положительные пробы на анаболический стероид клостебол. По версии спортсмена, вещество попало в организм через руки массажиста. Янника поддерживают многие коллеги.

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«Совершенно очевидно, что существующая система работает неэффективно, — заявил Новак Джокович. — Наверное, это понимают даже те, кто не следит за нашим спортом. Слишком много непоследовательных действий, слишком много руководящих органов, и это дело совсем не на пользу нашему спорту. Мне кажется, он выиграл все три предыдущие апелляции, и наверняка ему, его команде и семье очень тяжело».

Как Синнер и Калинская выступают в этом сезоне

В среду Янник уступил в финале Chine Open второй ракетке мира Карлосу Алькарасу (6:7, 6:4, 7:6). До турнира в Китае лидирующий в рейтинге ATP итальянец выиграл US Open и «мастерс» в Цинциннати.

Калинская — 14-я ракетка мира. На недавнем US Open она дошла до третьего круга. Это ее лучший результат на американском турнире «Большого шлема».

Анна Калинская
Янник Синнер

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