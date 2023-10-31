«Не хочу, чтобы плечо болело всю оставшуюся жизнь». Теннисисты боятся стать инвалидами из-за мячей

Травмированными игроками теперь даже наряжаются на Хеллоуин.

Если топ-теннисистки бунтуют в мексиканском Канкуне из-за плохой организации итогового турнира, то мужчины все громче и громче возмущаются ситуацией с мячами в ATP-туре, которая приводит к многочисленным травмам. Даниил Медведев, Бен Шелтон, Тейлор Фриц, Стэн Вавринка — количество недовольных увеличивается с каждым днем. А известный канадский теннисист Вашек Поспишил, известный своей давней критикой ATP, и вовсе отреагировал на эту проблему креативно и с черным юмором.

Все в бинтах

33-летний Поспишил опубликовал фото в социальных сетях в образе на Хеллоуин. На снимке Вашек сидит на диване с ракеткой в руке и с большим количеством бинтов — голова перевязана, левый локоть перевязан, на правом надет суппорт от знаменитого «теннисного локтя», также у него разные бандажи на обоих запястьях и заклеены пластырями как минимум несколько пальцев. «Профессиональный теннисист в 2023 году» лаконично подписал фото Поспишил, прозрачно намекая на гигантское количество у игроков травм, связанных с мячами.

Вашек Поспишил. Фото Соцсети

Конечно, образ канадца — это гипербола, но в каждой шутке... Действительно, ситуация с мячами, похоже, вышла из-под контроля. Многие теннисисты возмущались ситуацией еще в начале сезона в рамках австралийской серии, затем на некоторое время разговоры утихли, однако в конце сентября и в октябре поднялась новая волна возмущения.

Как всегда в первых рядах борцов за права находится Медведев. Даниил и раньше регулярно жаловался на мячи — их качество и постоянную смену от турнира к турниру, что негативно сказывалось на организме. В Вене, где россиянин дошел до финала, он продолжил рассуждения по этому поводу. «Если не ошибаюсь, здесь используются традиционные мячи ATP, которые быстро становятся очень большими и пушистыми. Даже во время тренировки, когда 10 раз ударишь по мячу, он становится все больше и больше. А для плеча, локтя и запястья это вообще-то очень плохо. В любом случае я здорово выступаю в этом году и думаю, что смогу хорошо играть этими мячами. Но не хочу, чтобы у меня болело плечо всю оставшуюся жизнь. Надеюсь, мы сможем найти какое-то решение», — заявил он на пресс-конференции.

Медведев также добавил, что его мнение разделяют очень и очень многие: «Если бы я один так думал, то никогда бы об этом не говорил. Я бы не стал так часто обсуждать эту тему в связи с бессмысленностью. Это было бы глупо. Но все в раздевалке говорят и думают точно так же. Ладно, не все, но 50 процентов игроков точно. Многие ребята так считают», — добавил он. Отметив, что на каких-то турнирах играть еще более-менее, но медленные мячи на медленном покрытии — это катастрофа.

Стэн Вавринка. Фото AFP

Армия недовольных

Особые претензии у теннисистов вызывают постоянные смены мячей. Дело в том, что организаторы турниров сами могут выбирать, чем играть, а значит, приходится каждый раз подстраиваться и перестраиваться. Даже любителям это не всегда просто, а профи с их колоссальными нагрузками страдают по полной программе. Так, бельгиец Зизу Бергс, надорвавший связки запястья, заявил: «Многие игроки травмируют запястья, но, наверное, это можно было бы предотвратить, если бы мячи не меняли каждую неделю». Его сразу же поддержал американец Тейлор Фриц, также заявивший о проблемах с запястьем из-за смены мячей.

Буквально несколько дней назад эту тему поднял и американец Бен Шелтон: «Обычно у меня нет проблем с рукой, но это пятый турнир подряд с новыми мячами. На этой неделе я точно что-то чувствую». А ведь Бену всего 21 год, но здоровье подводит и его. Что уж говорить о ветеранах вроде швейцарца Стэна Вавринки. «ATP, не могу поверить, что это по-прежнему происходит в 2023 году! Четыре недели, четыре разных мяча. Когда турниры станут прислушиваться к игрокам??» — написал Стэн на страничке в социальной сети, добавив хештег «профилактикатравм».

Крейг Бойнтон, тренер поляка Хуберта Хуркача также считает, что ситуация крайне травмоопасна. «В туре есть мячи, которыми играть нельзя. Они просто недостаточно хорошие. И я видел, как ребята приезжают на следующий турнир, и у них проблемы с руками и плечами. Это влияет на их способность тренироваться. А им нужно привыкать к совершенно другому мячу. Это может иметь очень серьезный эффект», — в октябре приводил его слова Tennis.com.

Кстати, в ATP пока молчат, не отвечая на критику и не делая никаких заявлений. Но, возможно, в 2024 году под давлением теннисистов организации все-таки придется что-то менять — ввести стандартизацию мячей или сделать их менее травмоопасными для игроков. Иначе теннисный лазарет будет пополняться, а критика увеличиваться в геометрической прогрессии.